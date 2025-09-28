Мы погрузимся в атмосферу аристократического дома 19 века.
Пройдём по парадным залам дворца — одного из немногих в Петербурге, который передавался от отца к сыну со времён постройки и до 1917 года.
Полюбуемся интерьерами и обсудим историю семьи графов Шереметевых, их будни и праздники, счастье и трагедии.
Описание экскурсии
Мы окажемся там, где бывало всё высшее общество Российской империи, включая императоров и императриц, и погрузимся в атмосферу музыкальных салонов 19 века.
Вы увидите:
- парадную анфиладу залов дворца влиятельнейшей фамилии России
- комнаты «тайной семейной половины» крепостной актрисы, которая стала женой графа Шереметева
- рояль Михаила Глинки, редкий дуэтный рояль фирмы «Плейель» и фортепиано «Жираф»
Вы узнаете:
- что сблизило графа Дмитрия Николаевича Шереметева и Ореста Кипренского
- каковы были цели визитов в Фонтанный дом А. С. Пушкина
- где и отчего плакал Ференц Лист и кому он посвятил «Аве Мария»
- откуда пошло выражение «Жить за Шереметевский счёт»
- какое увлечение объединяло несколько поколений Шереметевых
- а также романтическую и печальную историю любви крепостной и графа
Организационные детали
- Отдельно оплачивается: входной билет во дворец (400 ₽ для взрослых, 150 ₽ для детей до 18 лет и пенсионеров) и экскурсионный сбор (399 ₽)
- Можно заказать экскурсию для группы до 25 человек — детали обсудим в переписке
- Экскурсию необходимо бронировать заранее — минимум за 3 дня, чтобы были свободные места
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Шереметевского дворца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 63 туристов
Я аттестованный гид, окончила истфак СПбГУ, обожаю родной Санкт-Петербург. 17 лет прослужила в Музее пожарного дела. Экскурсовод, историк пожарной охраны Петербурга, ведущая детских игровых занятий на противопожарную тематику. Знакомлю с
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виталий
28 сен 2025
Экскурсия в целом понравилась. Конечно Шереметьевский дворец в настоящий момент больше Музей музыки, это надо изначально понимать. Но реставрация идет, есть что посмотреть. Большое спасибо Яне за интересный рассказ и организацию!
