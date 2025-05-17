Дом учёных — это бывший дворец Великого князя Владимира Александровича, один из самых роскошных в Санкт-Петербурге. Вы увидите личный кабинет князя, библиотеку и бильярдную.
Полюбуетесь роскошными интерьерами с лепниной и узнаете, что происходило в стенах дворца в прошлом и как он стал Домом учёных.
Полюбуетесь роскошными интерьерами с лепниной и узнаете, что происходило в стенах дворца в прошлом и как он стал Домом учёных.
Описание экскурсии
- Дубовый зал в псевдорусском стиле с красочным камином и картинами Верещагина.
- Белый зал с позолоченными орнаментами и статуями купидонов.
- Малиновый зал — почти точная копия одного из залов Дворца дожей в Венеции.
- Мавританский будуар с изысканными восточными узорами и мебелью.
- Золотой зал с фарфоровой вазой и мраморным камином.
- Парадная лестница с мраморными перилами и золотыми фонарями.
- Зимний сад с пальмами, магнолиями и олеандрами.
- Кабинет Великого князя Владимира Александровича — здесь вы увидите личные вещи и документы князя.
Организационные детали
- В программе возможны изменения, так как некоторые залы могут быть недоступны по решению руководства объекта.
- В Доме учёных разрешена только любительская фотосъёмка. Использование фотовспышки, штативов и моноподов не допускается.
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 6 лет.
- Экскурсию для вас проведёт гид музея.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3150 ₽
|Дети до 16 лет
|2800 ₽
|Пенсионеры
|3050 ₽
|Студенты
|3050 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1476 туристов
Привет, друзья! Мы организуем экскурсии больше 14 лет и можем провести вас в любой дворец и особняк Петербурга. Особенно мы любим непарадный город: знаем наизусть все крыши, старинные квартиры и скрытые дворики. У нас вы узнаете то, что редко знают даже коренные петербуржцы. Записывайтесь скорее, а ещё не забудьте камеру — на наших экскурсиях безумно красиво!Задать вопрос
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