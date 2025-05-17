Дом учёных в Петербурге: дворец и его закрытые залы

Побывать в роскошных великокняжеских покоях в стиле рококо и готики и погрузиться в историю
Дом учёных — это бывший дворец Великого князя Владимира Александровича, один из самых роскошных в Санкт-Петербурге. Вы увидите личный кабинет князя, библиотеку и бильярдную.

Полюбуетесь роскошными интерьерами с лепниной и узнаете, что происходило в стенах дворца в прошлом и как он стал Домом учёных.
Дом учёных в Петербурге: дворец и его закрытые залы
Дом учёных в Петербурге: дворец и его закрытые залы
Дом учёных в Петербурге: дворец и его закрытые залы
Ближайшие даты:
17
мая7
июн12
июн13
июн14
июн21
июн28
июн
Время начала: 12:30

Описание экскурсии

  • Дубовый зал в псевдорусском стиле с красочным камином и картинами Верещагина.
  • Белый зал с позолоченными орнаментами и статуями купидонов.
  • Малиновый зал — почти точная копия одного из залов Дворца дожей в Венеции.
  • Мавританский будуар с изысканными восточными узорами и мебелью.
  • Золотой зал с фарфоровой вазой и мраморным камином.
  • Парадная лестница с мраморными перилами и золотыми фонарями.
  • Зимний сад с пальмами, магнолиями и олеандрами.
  • Кабинет Великого князя Владимира Александровича — здесь вы увидите личные вещи и документы князя.

Организационные детали

  • В программе возможны изменения, так как некоторые залы могут быть недоступны по решению руководства объекта.
  • В Доме учёных разрешена только любительская фотосъёмка. Использование фотовспышки, штативов и моноподов не допускается.
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 6 лет.
  • Экскурсию для вас проведёт гид музея.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3150 ₽
Дети до 16 лет2800 ₽
Пенсионеры3050 ₽
Студенты3050 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Дворцовой набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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