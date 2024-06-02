🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 33 отзыва Фонтанный дом в Санкт-Петербурге: история, любовь и аристократия Загляните в удивительный мир аристократии 19 века с экскурсией по Фонтанному дому, доме графов Шереметевых в Санкт-Петербурге Начало: У Шереметевского дворца 6 670 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 51 отзыв Кино-Петербург: прогулка по местам съёмок культовых фильмов Исследовать улочки и дворы самого кинематографичного города России и открыть его кино-сюжеты Начало: В районе метро Чернышевская от 5 500 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 2 часа 36 отзывов Популярное предложение Шереметевский дворец в Санкт-Петербурге: История и великолепие 18 века Приглашаем на уникальную экскурсию по Шереметевскому дворцу, где история рода Шереметевых оживает в великолепных интерьерах Начало: Набережная Фонтанки, 34 5 400 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 165 отзывов Весь Санкт-Петербург за один день Влюбиться в город до беспамятства на большой экскурсии по самым примечательным и знаковым местам 8 990 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 49 отзывов Район двойников и другие тайны Петербурга Захватывающая прогулка по мистическим местам города, скрытым у всех на виду Начало: На Конюшенной площади 8 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Мини-группа 2.5 часа 1 отзыв Экскурсия в мини-группе «Страсти по Фонтанке» Атмосферная прогулка для искушённых путешественников и тех, кто только открывает для себя Петербург Начало: Рядом со станцией метро «Гостиный двор» Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 11:00 1500 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 25 отзывов «Санкт-Петербург. События и люди». Авторская прогулка в мини-группе Проследить историю Северной столицы и её жителей от эпохи Просвещения до Серебряного века Начало: На Греческой площади Расписание: ежедневно в 13:00 и 18:00 1 550 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 3 отзыва Романтика Фонтанки Погулять по набережной реки и услышать пикантные истории из жизни царской семьи Начало: У входа в Летний сад Расписание: ежедневно в 12:00 1 340 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 9 часов 7 отзывов Однодневная групповая экскурсия по Петербургу и Петергофу на автобусе Увидеть шедевры парадной архитектуры: императорские резиденции, сады и фонтаны Начало: Возле площади Искусств 1 950 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 9 отзывов Петербург - город любви и романтики Погулять по историческому центру и окунуться в водоворот любовных сюжетов разных эпох Начало: На площади Искусств от 3000 2 700 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв В гостях у графов Шереметевых Пройти по залам дворца, узнать тайны его владельцев, вспомнить историю любви графа и актрисы Начало: Шереметевский дворец, Наб. Фонтанки, д. 34 5 900 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 6 отзывов Фонтанный дом Шереметевых: три века истории Погрузиться в историю дворца и открыть тайны его владельцев 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

Квест 1 час 1 отзыв Детская экскурсия-квест «Сокровища Фонтанного дома» Побывать в гостях у одной из самых знаменитых и влиятельных семей Российской империи - Шереметевых Начало: В фойе Шереметевского дворца от 4 000 ₽ за всё до 14 чел.

🚤 На катере Аудиогид 1.5 часа 5 отзывов «Золотой треугольник» на катере: канал Грибоедова, р. Мойка и р. Фонтанка В уютной мини-группе проплыть по центру Петербурга под рассказы аудиогида Начало: На причале «Никольские ряды» 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа Силуэты Фонтанки: дворцы, особняки и их владельцы Прогуляться вдоль реки, рассматривая парадную архитектуру и погружаясь в связанные с ней истории Начало: Около Аничкового дворца 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

Квест 1.5 часа Экскурсия-квест по Шереметевскому дворцу Посетить парадные зала дворца, разгадать его тайны и найти необычные предметы Начало: У Шереметевского дворца 4 670 ₽ за всё до 5 чел.