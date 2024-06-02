1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Фонтанный дом в Санкт-Петербурге: история, любовь и аристократия
Загляните в удивительный мир аристократии 19 века с экскурсией по Фонтанному дому, доме графов Шереметевых в Санкт-Петербурге
Начало: У Шереметевского дворца
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
6 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кино-Петербург: прогулка по местам съёмок культовых фильмов
Исследовать улочки и дворы самого кинематографичного города России и открыть его кино-сюжеты
Начало: В районе метро Чернышевская
9 июня в 13:00
10 июня в 09:00
от 5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Шереметевский дворец в Санкт-Петербурге: История и великолепие 18 века
Приглашаем на уникальную экскурсию по Шереметевскому дворцу, где история рода Шереметевых оживает в великолепных интерьерах
Начало: Набережная Фонтанки, 34
Завтра в 16:00
19 июня в 14:00
5 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Весь Санкт-Петербург за один день
Влюбиться в город до беспамятства на большой экскурсии по самым примечательным и знаковым местам
22 июня в 09:30
23 июня в 09:30
8 990₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Район двойников и другие тайны Петербурга
Захватывающая прогулка по мистическим местам города, скрытым у всех на виду
Начало: На Конюшенной площади
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
20%
Мини-группа
2.5 часа
Экскурсия в мини-группе «Страсти по Фонтанке»
Атмосферная прогулка для искушённых путешественников и тех, кто только открывает для себя Петербург
Начало: Рядом со станцией метро «Гостиный двор»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 11:00
9 июня в 11:00
12 июня в 11:00
15001 200₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
«Санкт-Петербург. События и люди». Авторская прогулка в мини-группе
Проследить историю Северной столицы и её жителей от эпохи Просвещения до Серебряного века
Начало: На Греческой площади
Расписание: ежедневно в 13:00 и 18:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
1 550₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Романтика Фонтанки
Погулять по набережной реки и услышать пикантные истории из жизни царской семьи
Начало: У входа в Летний сад
Расписание: ежедневно в 12:00
13 июня в 12:00
20 июня в 12:00
1 340₽ за человека
Групповая
9 часов
Однодневная групповая экскурсия по Петербургу и Петергофу на автобусе
Увидеть шедевры парадной архитектуры: императорские резиденции, сады и фонтаны
Начало: Возле площади Искусств
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
1 950₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Петербург - город любви и романтики
Погулять по историческому центру и окунуться в водоворот любовных сюжетов разных эпох
Начало: На площади Искусств
Завтра в 12:00
9 июня в 09:00
от 30002 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
В гостях у графов Шереметевых
Пройти по залам дворца, узнать тайны его владельцев, вспомнить историю любви графа и актрисы
Начало: Шереметевский дворец, Наб. Фонтанки, д. 34
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
5 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Фонтанный дом Шереметевых: три века истории
Погрузиться в историю дворца и открыть тайны его владельцев
13 июня в 11:00
1 сен в 11:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
1 час
Детская экскурсия-квест «Сокровища Фонтанного дома»
Побывать в гостях у одной из самых знаменитых и влиятельных семей Российской империи - Шереметевых
Начало: В фойе Шереметевского дворца
Завтра в 16:30
10 июня в 11:00
от 4 000₽ за всё до 14 чел.
Аудиогид
1.5 часа
«Золотой треугольник» на катере: канал Грибоедова, р. Мойка и р. Фонтанка
В уютной мини-группе проплыть по центру Петербурга под рассказы аудиогида
Начало: На причале «Никольские ряды»
Завтра в 11:15
9 июня в 11:15
1 000₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Силуэты Фонтанки: дворцы, особняки и их владельцы
Прогуляться вдоль реки, рассматривая парадную архитектуру и погружаясь в связанные с ней истории
Начало: Около Аничкового дворца
13 июня в 12:30
19 июня в 12:30
3 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест по Шереметевскому дворцу
Посетить парадные зала дворца, разгадать его тайны и найти необычные предметы
Начало: У Шереметевского дворца
13 июня в 12:00
19 июня в 14:00
4 670₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Сага о Шереметевых: Фонтанный дом
Посетить дворец графов, где хранятся культурные традиции 18 века
Начало: На набережной реки Фонтанки
10 июня в 11:00
14 июня в 11:00
5 588₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия2 июня 2024Спасибо Никите за интересную экскурсию! Мне и моим друзьям очень понравился маршрут, открыли для себя любимый Петербург с новой стороны❤️! Познавательно и конечно же, захотелось пересмотреть все фильмы, вспоминая увиденные локации! Здорово! 👍
- ККатерина31 мая 2024Очень классная экскурсия от Никиты, не тривиальная, не заезженная, не обычная) были приятные сюрпризы и подкупил сам подход рассказчика) у
- ИИннэса28 мая 2024Благодарим Никиту за познавательную кино прогулку, которая похожа на квест! Гуляли, вспоминали фрагменты полюбившихся фильмов, сличали прекрасные виды с фотографиями из кино, узнали интересные факты о съёмках!
- ЕЕлена27 мая 2024Очень интересный маршрут, очень интересный экскурсовод!!! Рекомендую 🔥
- ТТатьяна20 мая 2024Ирина провела очень интересную и познавательную экскурсию о Шереметьевых. Время пролетело незаметно.
- ЛЛариса19 мая 2024В Спб бывала десятки раз, каждый раз открывая это чудо заново. Время пролетело как один миг. Получила огромное удовольствие. Спасибо!!!
- ЕЕвгения18 мая 2024Благодарим Светлану за прекрасную экскурссию! Живое,динамичное погружение в историю чудесного город
- ООльга12 мая 2024Огромное спасибо, очень живой эмоциональный рассказ. Великолепное чувство юмора и полное погружение в историческую эпоху.
- ЕЕлена10 мая 2024Потрясающая экскурсия, красивый маршрут, увлекательные истории, множество интересных ракурсов на город и взаимосвязи исторических личностей. Любовь умеет поддерживать интерес во время прогулки, кажется, что имеет бесконечный запас знаний о городе и любит его всем сердцем) Рекомендую всем!
- ЛЛиза29 апреля 2024Классная экскурсия! Были разношерстной кампанией: дети разных возрастов от 5 до 11 лет. Остались довольны все! Дети (и взрослые тоже,
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Шереметьевский дворец»
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