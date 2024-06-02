Экскурсии в Шереметьевский дворец

Найдено 17 экскурсий в категории «Шереметьевский дворец» в Санкт-Петербурге, цены от 1 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фонтанный дом: будни графов Шереметевых
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
33 отзыва
Фонтанный дом в Санкт-Петербурге: история, любовь и аристократия
Загляните в удивительный мир аристократии 19 века с экскурсией по Фонтанному дому, доме графов Шереметевых в Санкт-Петербурге
Начало: У Шереметевского дворца
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
6 670 за всё до 10 чел.
Кино-Петербург: прогулка по местам съёмок культовых фильмов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
51 отзыв
Кино-Петербург: прогулка по местам съёмок культовых фильмов
Исследовать улочки и дворы самого кинематографичного города России и открыть его кино-сюжеты
Начало: В районе метро Чернышевская
9 июня в 13:00
10 июня в 09:00
от 5 500 за всё до 5 чел.
Шереметевский дворец, или Погружение в 18 век
Индивидуальная
2 часа
36 отзывов
Популярное предложение
Шереметевский дворец в Санкт-Петербурге: История и великолепие 18 века
Приглашаем на уникальную экскурсию по Шереметевскому дворцу, где история рода Шереметевых оживает в великолепных интерьерах
Начало: Набережная Фонтанки, 34
Завтра в 16:00
19 июня в 14:00
5 400 за всё до 5 чел.
Весь Санкт-Петербург за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
165 отзывов
Весь Санкт-Петербург за один день
Влюбиться в город до беспамятства на большой экскурсии по самым примечательным и знаковым местам
22 июня в 09:30
23 июня в 09:30
8 990 за всё до 6 чел.
Район двойников и другие тайны Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
49 отзывов
Район двойников и другие тайны Петербурга
Захватывающая прогулка по мистическим местам города, скрытым у всех на виду
Начало: На Конюшенной площади
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
8 000 за всё до 5 чел.
Экскурсия в мини-группе «Страсти по Фонтанке»
🚶 Пешая
скидка
20%
Мини-группа
2.5 часа
1 отзыв
Экскурсия в мини-группе «Страсти по Фонтанке»
Атмосферная прогулка для искушённых путешественников и тех, кто только открывает для себя Петербург
Начало: Рядом со станцией метро «Гостиный двор»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 11:00
9 июня в 11:00
12 июня в 11:00
15001 200 за человека
«Санкт-Петербург. События и люди». Авторская прогулка в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
25 отзывов
«Санкт-Петербург. События и люди». Авторская прогулка в мини-группе
Проследить историю Северной столицы и её жителей от эпохи Просвещения до Серебряного века
Начало: На Греческой площади
Расписание: ежедневно в 13:00 и 18:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
1 550 за человека
Романтика Фонтанки
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
3 отзыва
Романтика Фонтанки
Погулять по набережной реки и услышать пикантные истории из жизни царской семьи
Начало: У входа в Летний сад
Расписание: ежедневно в 12:00
13 июня в 12:00
20 июня в 12:00
1 340 за человека
Однодневная групповая экскурсия по Петербургу и Петергофу на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
7 отзывов
Однодневная групповая экскурсия по Петербургу и Петергофу на автобусе
Увидеть шедевры парадной архитектуры: императорские резиденции, сады и фонтаны
Начало: Возле площади Искусств
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
1 950 за человека
Петербург - город любви и романтики
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Петербург - город любви и романтики
Погулять по историческому центру и окунуться в водоворот любовных сюжетов разных эпох
Начало: На площади Искусств
Завтра в 12:00
9 июня в 09:00
от 30002 700 за всё до 10 чел.
В гостях у графов Шереметевых
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
В гостях у графов Шереметевых
Пройти по залам дворца, узнать тайны его владельцев, вспомнить историю любви графа и актрисы
Начало: Шереметевский дворец, Наб. Фонтанки, д. 34
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
5 900 за всё до 5 чел.
Фонтанный дом Шереметевых: три века истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
Фонтанный дом Шереметевых: три века истории
Погрузиться в историю дворца и открыть тайны его владельцев
13 июня в 11:00
1 сен в 11:00
3 500 за всё до 5 чел.
Детская экскурсия-квест «Сокровища Фонтанного дома»
Квест
1 час
1 отзыв
Детская экскурсия-квест «Сокровища Фонтанного дома»
Побывать в гостях у одной из самых знаменитых и влиятельных семей Российской империи - Шереметевых
Начало: В фойе Шереметевского дворца
Завтра в 16:30
10 июня в 11:00
от 4 000 за всё до 14 чел.
«Золотой треугольник» на катере: канал Грибоедова, р. Мойка и р. Фонтанка
🚤 На катере
Аудиогид
1.5 часа
5 отзывов
«Золотой треугольник» на катере: канал Грибоедова, р. Мойка и р. Фонтанка
В уютной мини-группе проплыть по центру Петербурга под рассказы аудиогида
Начало: На причале «Никольские ряды»
Завтра в 11:15
9 июня в 11:15
1 000 за человека
Силуэты Фонтанки: дворцы, особняки и их владельцы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Силуэты Фонтанки: дворцы, особняки и их владельцы
Прогуляться вдоль реки, рассматривая парадную архитектуру и погружаясь в связанные с ней истории
Начало: Около Аничкового дворца
13 июня в 12:30
19 июня в 12:30
3 500 за всё до 5 чел.
Экскурсия-квест по Шереметевскому дворцу
Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест по Шереметевскому дворцу
Посетить парадные зала дворца, разгадать его тайны и найти необычные предметы
Начало: У Шереметевского дворца
13 июня в 12:00
19 июня в 14:00
4 670 за всё до 5 чел.
Сага о Шереметевых: Фонтанный дом
Индивидуальная
1.5 часа
Сага о Шереметевых: Фонтанный дом
Посетить дворец графов, где хранятся культурные традиции 18 века
Начало: На набережной реки Фонтанки
10 июня в 11:00
14 июня в 11:00
5 588 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    2 июня 2024
    Кино-Петербург: прогулка по местам съёмок культовых фильмов
    Спасибо Никите за интересную экскурсию! Мне и моим друзьям очень понравился маршрут, открыли для себя любимый Петербург с новой стороны❤️! Познавательно и конечно же, захотелось пересмотреть все фильмы, вспоминая увиденные локации! Здорово! 👍
    Спасибо Никите за интересную экскурсию! Мне и моим друзьям очень понравился маршрут, открыли для себя любимыйСпасибо Никите за интересную экскурсию! Мне и моим друзьям очень понравился маршрут, открыли для себя любимыйСпасибо Никите за интересную экскурсию! Мне и моим друзьям очень понравился маршрут, открыли для себя любимыйСпасибо Никите за интересную экскурсию! Мне и моим друзьям очень понравился маршрут, открыли для себя любимый
  • К
    Катерина
    31 мая 2024
    Кино-Петербург: прогулка по местам съёмок культовых фильмов
    Очень классная экскурсия от Никиты, не тривиальная, не заезженная, не обычная) были приятные сюрпризы и подкупил сам подход рассказчика) у
    читать дальше

    нас была разная компания с различным уровнем знаний, но все остались в восторге от прогулки! Отдельно хочу отметить стрессоустойчивость и понимание экскурсовода) Спасибо огромное Никите, мы обязательно вернемся на другие маршруты)

  • И
    Иннэса
    28 мая 2024
    Кино-Петербург: прогулка по местам съёмок культовых фильмов
    Благодарим Никиту за познавательную кино прогулку, которая похожа на квест! Гуляли, вспоминали фрагменты полюбившихся фильмов, сличали прекрасные виды с фотографиями из кино, узнали интересные факты о съёмках!
  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Фонтанный дом: будни графов Шереметевых
    Очень интересный маршрут, очень интересный экскурсовод!!! Рекомендую 🔥
  • Т
    Татьяна
    20 мая 2024
    Фонтанный дом: будни графов Шереметевых
    Ирина провела очень интересную и познавательную экскурсию о Шереметьевых. Время пролетело незаметно.
  • Л
    Лариса
    19 мая 2024
    «Санкт-Петербург. События и люди». Авторская прогулка в мини-группе
    В Спб бывала десятки раз, каждый раз открывая это чудо заново. Время пролетело как один миг. Получила огромное удовольствие. Спасибо!!!
  • Е
    Евгения
    18 мая 2024
    Весь Санкт-Петербург за один день
    Благодарим Светлану за прекрасную экскурссию! Живое,динамичное погружение в историю чудесного город
  • О
    Ольга
    12 мая 2024
    Весь Санкт-Петербург за один день
    Огромное спасибо, очень живой эмоциональный рассказ. Великолепное чувство юмора и полное погружение в историческую эпоху.
    Огромное спасибо, очень живой эмоциональный рассказ. Великолепное чувство юмора и полное погружение в историческую эпоху
  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    Экскурсия в мини-группе «Страсти по Фонтанке»
    Потрясающая экскурсия, красивый маршрут, увлекательные истории, множество интересных ракурсов на город и взаимосвязи исторических личностей. Любовь умеет поддерживать интерес во время прогулки, кажется, что имеет бесконечный запас знаний о городе и любит его всем сердцем) Рекомендую всем!
  • Л
    Лиза
    29 апреля 2024
    Детская экскурсия-квест «Сокровища Фонтанного дома»
    Классная экскурсия! Были разношерстной кампанией: дети разных возрастов от 5 до 11 лет. Остались довольны все! Дети (и взрослые тоже,
    читать дальше

    кстати!) рот открыв слушали - так здорово преподнесена информация: все самое интересное, с эмоциональной подачей и увлекательными игровыми моментами! Большое спасибо экскурсоводу Жанне - более чуткого подхода к детям я не встречала!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Шереметьевский дворец»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17
  1. Фонтанный дом: будни графов Шереметевых
  2. Кино-Петербург: прогулка по местам съёмок культовых фильмов
  3. Шереметевский дворец, или Погружение в 18 век
  4. Весь Санкт-Петербург за один день
  5. Район двойников и другие тайны Петербурга
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Шереметьевский дворец" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 1 000 до 8 990 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 392 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 17 экскурсий в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Шереметьевский дворец», 392 ⭐ отзыва, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам