Юсуповский дворец на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге — это истинный шедевр истории и культуры.
Его великолепные интерьеры, включая уникальный собственный театр, олицетворяют аристократический стиль и поражают своей изысканностью.
Этот дворец приглашает вас в захватывающее путешествие по миру роскоши и богатой истории российской аристократии!
Его великолепные интерьеры, включая уникальный собственный театр, олицетворяют аристократический стиль и поражают своей изысканностью.
Этот дворец приглашает вас в захватывающее путешествие по миру роскоши и богатой истории российской аристократии!
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание экскурсииПамятник Культуры: Юсуповский Дворец на Набережной Мойки Юсуповский дворец на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге — памятник истории и культуры федерального значения, принадлежавший пяти поколениям знатного рода князей Юсуповых с 1830 по 1919 год. Их богатство сравнивали с императорским, а родовые корни уходят в Средневековье, где на гербе мусульманского предка, хана Юсуфа, изображен полумесяц. В XVI веке Юсуповы перешли в православие, и вскоре их фамилия получила русское окончание «-ов». Дворец, один из четырех юсуповских в Петербурге, признается «энциклопедией» аристократического интерьера, а его бережно сохраненные интерьеры поражают изысканностью. Здесь есть не только парадные и жилые покои, но и собственный театр, продолжающий принимать зрителей. Этот красивейший аристократический дворец открывает двери в мир изящества и вкуса, впечатляя традициями, роскошью убранства и увлекательной историей владельцев. Важная информация:
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 8 лет.
- Входной билет на группу по маршруту №5 не включен в стоимость экскурсии и составляет 10500₽. Оплата 100% предоплата по договоренности с гидом.
- Билеты для вас выкупаются гидом заранее — дату и время экскурсии мы обсудим в переписке. Стоимость входных билетов не возвращается.
- Важно! В этой экскурсии мы не посещаем место убийства Распутина.
- Согласно правилам музея, вернуться в залы или войти в другие открытые помещения после окончания экскурсии можно только при условии повторной покупке билетов.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Индивидуальная экскурсия для группы от 1 до 7 человек.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Юсуповский дворец
- Парадные залы Юсуповского дворца
- Галерея
- Театр
- Личные покои князя
- Будуар княгини
- Половина молодых
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входной групповой билет - 10500₽.
Место начала и завершения?
Улица Декабристов, 21а
Когда и сколько длится?
Когда: Индивидуальная экскурсия для группы от 1 до 7 человек.
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 8 лет
- Входной билет на группу по маршруту №5 не включен в стоимость экскурсии и составляет 10500₽. Оплата 100% предоплата по договоренности с гидом
- Билеты для вас выкупаются гидом заранее - дату и время экскурсии мы обсудим в переписке. Стоимость входных билетов не возвращается
- Важно! В этой экскурсии мы не посещаем место убийства Распутина
- Согласно правилам музея, вернуться в залы или войти в другие открытые помещения после окончания экскурсии можно только при условии повторной покупке билетов
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Билеты
Дворец Юсуповых на Мойке: история богатейшей семьи империи (билеты включены)
Посетить дворец, которым владели 5 поколений знатного рода, и узнать 200-летнюю историю семьи
Начало: На ул. Декабристов, 21a
Расписание: в понедельник, среду и воскресенье в 11:00, в субботу в 11:30
Сегодня в 11:00
12 ноя в 11:00
2900 ₽ за билет
Групповая
до 15 чел.
У Юсуповых дома
Раскрыть тайны владельцев роскошной резиденции на Мойке
Начало: На улице Декабристов
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2335 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Юсуповский дворец: программа максимум
Прикоснуться к блеску, роскоши и тайнам самой богатой семьи Российской империи
Начало: Возле Юсуповского дворца на Мойке
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
22 500 ₽ за всё до 7 чел.