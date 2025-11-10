Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Юсуповский дворец на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге — это истинный шедевр истории и культуры.



Его великолепные интерьеры, включая уникальный собственный театр, олицетворяют аристократический стиль и поражают своей изысканностью.



Этот дворец приглашает вас в захватывающее путешествие по миру роскоши и богатой истории российской аристократии!