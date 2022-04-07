Еще Уинстон Черчилль говорил, что «Россия – это головоломка, завернутая в тайну, завернутую в загадку». Это утверждение может служить кратким эпиграфом нашей экскурсии, во время которой вы окунетесь в мир заговоров и интриг, сплетен и тайн. Вы узнаете, сколько дворцовых переворотов пережил Петербург, вспомните о личностях, которые сыграли ключевую роль в поворотных моментах российской истории, побываете на месте гибели «самого романтического» русского императора Павла I и увидите место, где 1 марта 1881 года совершилось последнее покушение на императора Александра II.

Михайловский замок – это один из самых необычных дворцов Санкт-Петербурга, за которым тянется огромный шлейф всевозможных легенд, преданий, мистических и необъяснимых историй. Построенный на рубеже XVIII – XIX веков, в нашем сознании он прочно ассоциируется с именем императора Павла I. Его даже называют «архитектурным портретом Павла», а ещё «самой дорогой постройкой России XVIII века». За свою историю Михайловский замок сумел побывать и императорской резиденцией, и «домом» для Главного инженерного училища, и местом размещения различных проектных и технологических институтов, пока в конце XX века не был передан Русскому музею и началась его кропотливая реставрация. Сейчас в восстановленных залах Михайловского или Инженерного замка располагается часть коллекции живописи и скульптуры Русского музея, проходят как временные, так и постоянные выставки, посвященные истории строительства здания и личности императора Павла I.