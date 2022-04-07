«Дворцовые заговоры и перевороты» с экскурсией в Михайловском замке

«Дворцовые заговоры и перевороты» с экскурсией в Михайловском замке
«Дворцовые заговоры и перевороты» с экскурсией в Михайловском замке
«Дворцовые заговоры и перевороты» с экскурсией в Михайловском замке
«Дворцовые заговоры и перевороты» с экскурсией в Михайловском замке

Что вас ожидает 🤩

  • Памятник Екатерине II
  • Особняк Шувалова
  • Михайловский замок
  • Памятник Петру I у Михайловского замка
  • Памятник Павлу I
Еще Уинстон Черчилль говорил, что «Россия – это головоломка, завернутая в тайну, завернутую в загадку». Это утверждение может служить кратким эпиграфом нашей экскурсии, во время которой вы окунетесь в мир заговоров и интриг, сплетен и тайн. Вы узнаете, сколько дворцовых переворотов пережил Петербург, вспомните о личностях, которые сыграли ключевую роль в поворотных моментах российской истории, побываете на месте гибели «самого романтического» русского императора Павла I и увидите место, где 1 марта 1881 года совершилось последнее покушение на императора Александра II.
Михайловский замок – это один из самых необычных дворцов Санкт-Петербурга, за которым тянется огромный шлейф всевозможных легенд, преданий, мистических и необъяснимых историй. Построенный на рубеже XVIII – XIX веков, в нашем сознании он прочно ассоциируется с именем императора Павла I. Его даже называют «архитектурным портретом Павла», а ещё «самой дорогой постройкой России XVIII века». За свою историю Михайловский замок сумел побывать и императорской резиденцией, и «домом» для Главного инженерного училища, и местом размещения различных проектных и технологических институтов, пока в конце XX века не был передан Русскому музею и началась его кропотливая реставрация. Сейчас в восстановленных залах Михайловского или Инженерного замка располагается часть коллекции живописи и скульптуры Русского музея, проходят как временные, так и постоянные выставки, посвященные истории строительства здания и личности императора Павла I.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Входной билет с экскурсией по Михайловскому замку
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: ст. метро «Гостиный двор» (на выходе с эскалатора)
Завершение: Михайловский замок
Когда и сколько длится
Когда: четверг в 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

четверг в 15:00

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