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Дворцы Дома Романовых

Максим Д.
Максим Д. – Гид из Санкт-Петербурга
Дворцы Дома Романовых
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • ☀️Однодневная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🧘На выходные
  • 🥰Романтическая
  • 🏛История и архитектура
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 7 000 ₽ за экскурсию

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Дворцы Дома Романовых
Дворцы Дома Романовых

Что вы увидите

  • Во время экскурсии мы увидим:
  • Михайловский дворец, Михайловский замок
  • Мраморный дворец, Николаевский дворец
  • дворец Николая Николаевича Младшего
  • Владимирский дворец, Ново-Михайловский
  • дворец, Мариинский дворец
Экскурсия посвящена знакомству с наиболее известными дворцами Царского дома Романовых.
Историю Романовых удобно изучать по местам их проживания.
От Домика Петра I, который сколотили солдаты за три дня во время Северной войны до Владимирского Великокняжеского дворца, исполненного в стиле «Нео-ренессанс».
Отдельный рассказ будет посвящен Дворцам ветвей Константиновичей и Николаевичей-сыновей Николая I
Это и Мраморный и Николаевский Дворцы.
В заключении мы остановимся на Исаакиевской площади, где внимательно посмотрим на Дворец, подаренный Николаем I на свадьбу своей любимой дочери Марии.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
    Начало и место завершения
    🚩 Площадь Искусств, д. 2
    Дворцы Дома Романовых
    Дворцы Дома Романовых
    Дворцы Дома Романовых
    Дворцы Дома Романовых
    Дворцы Дома Романовых

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Максим Д.
    Максим Д.
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