Экскурсия посвящена знакомству с наиболее известными дворцами Царского дома Романовых.

Историю Романовых удобно изучать по местам их проживания.

От Домика Петра I, который сколотили солдаты за три дня во время Северной войны до Владимирского Великокняжеского дворца, исполненного в стиле «Нео-ренессанс».

Отдельный рассказ будет посвящен Дворцам ветвей Константиновичей и Николаевичей-сыновей Николая I

Это и Мраморный и Николаевский Дворцы.

В заключении мы остановимся на Исаакиевской площади, где внимательно посмотрим на Дворец, подаренный Николаем I на свадьбу своей любимой дочери Марии.