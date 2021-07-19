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Максим Ваш гид в Санкт-Петербурге Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 22 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 7 отзывов 3 часа 1-4 человека Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Экскурсия посвящена знакомству с наиболее известными дворцами Царского дома Романовых. Историю Романовых удобно изучать по местам их проживания. От Домика Петра I, который сколотили солдаты за три дня во время Северной войны до Владимирского Великокняжеского дворца, исполненного в стиле «Нео-ренессанс». Отдельный рассказ будет посвящен Дворцам ветвей Константиновичей и Николаевичей-сыновей Николая I Это и Мраморный и Николаевский Дворцы. В заключении мы остановимся на Исаакиевской площади, где внимательно посмотрим на Дворец, подаренный Николаем I на свадьбу своей любимой дочери Марии.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Во время экскурсии мы увидим:

Михайловский дворец, Михайловский замок

Мраморный дворец, Николаевский дворец

Дворец Николая Николаевича Младшего

Владимирский дворец, Ново-Михайловский

Дворец, Мариинский дворец Что включено Услуги гида

Транспорт. Что не входит в цену Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр.) Место начала и завершения? Площадь Искусств, д. 2 Когда и сколько длится? Когда: ежедневно Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.