Николаевский дворец – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 4 экскурсии в категории «Николаевский дворец» в Санкт-Петербурге, цены от 990 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Секреты и мифы Новой Голландии - аудиоэкскурсия в приложении
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
2 отзыва
Секреты и мифы Новой Голландии - аудиоэкскурсия в приложении
Начало: Площадь Труда (Конногвардейский бульвар, 6)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990 за человека
Судьбы дворцов и усадеб Петербурга
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Судьбы дворцов и усадеб Петербурга
Проехать мимо роскошных зданий города, узнать о жизни дворян и о волнующих событиях истории
Начало: площадь Искусств
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 500 за всё до 7 чел.
Николаевский дворец: ансамбль архитектурных шедевров
Групповая
1.5 часа
6 отзывов
Николаевский дворец: ансамбль архитектурных шедевров
Осмотреть парадную резиденцию Великого князя и узнать, чем она поражала современников
Начало: В районе м. Адмиралтейская
9 июня в 14:00
16 июня в 14:00
1 400 за человека
Николаевский дворец с историком архитектуры
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Николаевский дворец с историком архитектуры
Побывать внутри одной из самых красивых резиденций Санкт-Петербурга и открыть тайны его владельцев
Начало: у Николаевского дворца
Завтра в 15:30
9 июня в 13:30
15 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    19 мая 2024
    Судьбы дворцов и усадеб Петербурга
    Хотелось бы в рамках этой экскурсии посетить хотя бы один дворец, а не только разглядывать фасады.
  • Т
    Татьяна
    17 марта 2024
    Пешая прогулка «Байки старого Петербурга»
    Очень интересно было!!! Супер!!! На одном дыхании!!! Уже позже, поймала себя на мысли, что во время экскурсии не отвлекалась на
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    свои проблемы. Много раз была в Питере и не мало слышала, но на этой экскурсии получила от гида много новой для себя информации о любимом городе и об уже известных, казалось бы, местах, памятниках, дворцах и Исаакиевском соборе. Всем советую и новичкам и бывалым в Питере. Спасибо!!! Из рекомендаций, можно во время экскурсии добавить заход в чайную или кофейню, где за чашечкой, тоже можно рассказать какую-то байку… но при этом, конечно, увеличить время экскурсии на полчаса, не более. Обязательно, в следующий приезд в Питер, возьму подобную экскурсию но по другой части любимого города.

  • О
    Оксана
    15 февраля 2024
    Судьбы дворцов и усадеб Петербурга
    Спасибо организаторам, что помогли оперативно организовать экскурсию на дополнительное число мест (менее чем за сутки до экскурсии), спасибо гиду Александру
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    за интересный рассказ! Были учтены все пожелания, так как были дети, была немного ветреная погода - всё учли, опытный водитель провез по красивым улицам, то есть была и обзорная поездка, и узнали про дворцы и усадьбы.

  • Т
    Татьяна
    26 ноября 2023
    Судьбы дворцов и усадеб Петербурга
    Хотим выразить огромную благодарность за прекрасную организацию экскурсии Судьбы Дворцов и усадеб Петербурга. Гид Александр нас покорил своей эрудицией, подачей материала, увлекательным рассказом. Три часа пролетели на одном дыхании. Мы в восторге! Спасибо вам большое!
  • Т
    Татьяна
    7 ноября 2023
    Николаевский дворец с историком архитектуры
    У нас была замена экскурсии, мы посещали Особняк Елисеевых на Мойке, экскурсия отличная, экскурсовод с глубоким знанием материала, увидели столько всего уникального, что прям диву даешься как все это сохранилось. Рекомендую!!!
  • Н
    Николай
    12 октября 2023
    Николаевский дворец: ансамбль архитектурных шедевров
    Давно хотели увидеть Дворец Труда внутри. Увидели, услышали много интересного. Экскурсия была четко организована. Гид очень приятная и грамотная. Мы очень довольны.
  • С
    Сергей
    31 июля 2023
    Вокруг да около Новой Голландии
    Экскурсия очень понравилась. Несмотря на сильный дождь, экскурсовод Татьяна предложила содержательный рассказ о Новой Голландии и ее окрестностях. Весьма рекомендую
  • Т
    Татьяна
    24 июля 2023
    Николаевский дворец: ансамбль архитектурных шедевров
    Экскурсия понравилась
  • И
    Ирина
    8 сентября 2022
    Дворцы Дома Романовых
    экскурсия великолепна
  • П
    Полина
    3 июля 2022
    Дворцы Дома Романовых
    Всё очень понравилось! Гид Татьяна рассказывала очень интересно, общалась с нами, отвечала на наши вопросы. Вместительная удобная машина, все влезли. Обратимся к вам ещё раз)

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Николаевский дворец»

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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Николаевский дворец" можно забронировать 4 экскурсии от 990 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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