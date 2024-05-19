1 чел.
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Аудиогид
1 час
Секреты и мифы Новой Голландии - аудиоэкскурсия в приложении
Начало: Площадь Труда (Конногвардейский бульвар, 6)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Судьбы дворцов и усадеб Петербурга
Проехать мимо роскошных зданий города, узнать о жизни дворян и о волнующих событиях истории
Начало: площадь Искусств
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 500₽ за всё до 7 чел.
Групповая
1.5 часа
Николаевский дворец: ансамбль архитектурных шедевров
Осмотреть парадную резиденцию Великого князя и узнать, чем она поражала современников
Начало: В районе м. Адмиралтейская
9 июня в 14:00
16 июня в 14:00
1 400₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Николаевский дворец с историком архитектуры
Побывать внутри одной из самых красивых резиденций Санкт-Петербурга и открыть тайны его владельцев
Начало: у Николаевского дворца
Завтра в 15:30
9 июня в 13:30
15 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана19 мая 2024Хотелось бы в рамках этой экскурсии посетить хотя бы один дворец, а не только разглядывать фасады.
- ТТатьяна17 марта 2024Пешая прогулка «Байки старого Петербурга»Очень интересно было!!! Супер!!! На одном дыхании!!! Уже позже, поймала себя на мысли, что во время экскурсии не отвлекалась на
- ООксана15 февраля 2024Спасибо организаторам, что помогли оперативно организовать экскурсию на дополнительное число мест (менее чем за сутки до экскурсии), спасибо гиду Александру
- ТТатьяна26 ноября 2023Хотим выразить огромную благодарность за прекрасную организацию экскурсии Судьбы Дворцов и усадеб Петербурга. Гид Александр нас покорил своей эрудицией, подачей материала, увлекательным рассказом. Три часа пролетели на одном дыхании. Мы в восторге! Спасибо вам большое!
- ТТатьяна7 ноября 2023У нас была замена экскурсии, мы посещали Особняк Елисеевых на Мойке, экскурсия отличная, экскурсовод с глубоким знанием материала, увидели столько всего уникального, что прям диву даешься как все это сохранилось. Рекомендую!!!
- ННиколай12 октября 2023Давно хотели увидеть Дворец Труда внутри. Увидели, услышали много интересного. Экскурсия была четко организована. Гид очень приятная и грамотная. Мы очень довольны.
- ССергей31 июля 2023Вокруг да около Новой ГолландииЭкскурсия очень понравилась. Несмотря на сильный дождь, экскурсовод Татьяна предложила содержательный рассказ о Новой Голландии и ее окрестностях. Весьма рекомендую
- ТТатьяна24 июля 2023Экскурсия понравилась
- ИИрина8 сентября 2022Дворцы Дома Романовыхэкскурсия великолепна
- ППолина3 июля 2022Дворцы Дома РомановыхВсё очень понравилось! Гид Татьяна рассказывала очень интересно, общалась с нами, отвечала на наши вопросы. Вместительная удобная машина, все влезли. Обратимся к вам ещё раз)
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Николаевский дворец»
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