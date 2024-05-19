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свои проблемы. Много раз была в Питере и не мало слышала, но на этой экскурсии получила от гида много новой для себя информации о любимом городе и об уже известных, казалось бы, местах, памятниках, дворцах и Исаакиевском соборе. Всем советую и новичкам и бывалым в Питере. Спасибо!!! Из рекомендаций, можно во время экскурсии добавить заход в чайную или кофейню, где за чашечкой, тоже можно рассказать какую-то байку… но при этом, конечно, увеличить время экскурсии на полчаса, не более. Обязательно, в следующий приезд в Питер, возьму подобную экскурсию но по другой части любимого города.