Петербургские дворцы хранят истории аристократических семей и светской жизни — давайте же услышим их! Вы рассмотрите архитектуру прошлого и узнаете, где показывали немое кино и проходили открытые обеды. И окажетесь в роскошном Шуваловском дворце — Музее Фаберже. Здесь — драгоценные шедевры и рассказы о русском ювелирном искусстве.
Описание экскурсии
11:30–14:30 — автобусная экскурсия
- Вы увидите Михайловский замок, Михайловский дворец, дворцы Таврический и Юсуповский.
- Узнаете об их владельцах и судьбах аристократических семей.
- Разберетесь, как архитектура дворцов отражала вкус и статус их хозяев.
- Услышите, как жили представители высшего света Российской империи.
- Погрузитесь в атмосферу балов, музыкальных вечеров и светской жизни Петербурга.
- Узнаете, где показывали немые киноленты и проходили открытые обеды, а ещё — где создали первую в России консерваторию.
14:30–16:00 — Музей Фаберже
- Вы окажетесь в Шуваловском дворце — роскошном особняке с парадными залами и изящной лепниной.
- Познакомитесь с коллекцией русского декоративно-прикладного искусства 19–20 веков.
- Увидите знаменитые пасхальные яйца Карла Фаберже, созданные для императорской семьи.
- Узнаете о мастерстве ювелиров и тайнах создания их произведений.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автобусе.
- Входные билеты в музей включены в стоимость.
- Экскурсия завершается у Музея Фаберже.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3100 ₽
|Пенсионеры
|3050 ₽
|Школьники
|3000 ₽
|Студенты
|3050 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Петербурга
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5.5 часов
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 46 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 176 туристов
Мы организуем путешествия в Санкт-Петербург и по России с 2000 года. Состоим в Ассоциации международного сотрудничества в туризме, являемся членом Ассоциации туроператоров. На связи с путешественниками 24/7. В нашей команде только аккредитованные гиды, а программы продуманы и отработаны до мелочей.
