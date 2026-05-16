Классическая обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на автобусе

Погрузиться в историю Северной столицы и увидеть её визитные карточки
Мы проедем по парадному Невскому проспекту и рассмотрим шикарные дворцы вдоль реки Фонтанки. Вы познакомитесь с властителями и зодчими Петербурга, а также их богатым наследием. Ощутите дух столицы Российской империи и сделаете яркие фото в знаменитых локациях.
5
7 отзывов
Описание экскурсии

  • Аничков мост и кони Клодта.
  • Магазин купцов Елисеевых.
  • Большой Гостиный Двор.
  • Дом компании «Зингер».
  • Казанский собор.
  • Строгановский дворец.
  • Дворцовая площадь и Александровская колонна.
  • Исаакиевский собор.
  • Мариинский дворец и памятник Николаю I.
  • Адмиралтейство, Александровский сад и памятник Петру I.
  • Стрелка Васильевского острова и Ростральные колонны.

Во время экскурсии мы:

  • увидим город, который менялся на протяжении нескольких столетий.
  • услышим истории из жизни императорской четы и знатных вельмож.
  • поговорим о судьбе архитекторов и скульпторов Санкт-Петербурга.
  • познакомимся ближе с тремя историческими символами города на Неве.

Организационные детали

  • Поедем на автобусе туристического класса.
  • Сделаем 4–5 остановок для фото, а также 1 техническую в сувенирном магазине.
  • С вами будет один из гидов нашей команды.

в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 13:30 и 16:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1268 ₽
Дети до 18 лет1138 ₽
Дети до 5 лет748 ₽
Пенсионеры1203 ₽
Студенты1203 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 13:30 и 16:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав
Станислав — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 868 туристов
Наша команда лицензированных гидов покажет вам Санкт-Петербург во всей его красе. Ваша экскурсия превратиться в увлекательное путешествие. Мы подарим яркие эмоции и незабываемые впечатления.

Отзывы и рейтинг

Очень классная, содержательная, увлекательная экскурсия.
Экскурсия понравилась, большой плюс за экскурсовода. Очень приятная девушка, отвечает на все вопросы. Для первого знакомства с городом очень даже хорошо.
Экскурсия очень интересная, Александра прекрасный экскурсовод, спасибо за знания основных достопримечательностей Санкт-Петербурга.
Спасибо, все прошло хорошо, интересно) первое знакомство с Санкт-Петербургом состоялось!
Ответ организатора:
Ирина,благодарю за отзыв! Рады,что вам понравилось! Ждем вновь в гости на других экскурсиях!
Большое спасибо Александре за невероятно интересную и познавательную экскурсию! Время пролетело незаметно. Александра профессионал своего дела, замечательный рассказчик!
очень интересна экскурсия. Видно, что экскурсовод вовлечен в процесс, интересно рассказывает малоизвестные факты.
