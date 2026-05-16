Классическая обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на автобусе

Мы проедем по парадному Невскому проспекту и рассмотрим шикарные дворцы вдоль реки Фонтанки. Вы познакомитесь с властителями и зодчими Петербурга, а также их богатым наследием. Ощутите дух столицы Российской империи и сделаете яркие фото в знаменитых локациях.
Описание экскурсии
- Аничков мост и кони Клодта.
- Магазин купцов Елисеевых.
- Большой Гостиный Двор.
- Дом компании «Зингер».
- Казанский собор.
- Строгановский дворец.
- Дворцовая площадь и Александровская колонна.
- Исаакиевский собор.
- Мариинский дворец и памятник Николаю I.
- Адмиралтейство, Александровский сад и памятник Петру I.
- Стрелка Васильевского острова и Ростральные колонны.
Во время экскурсии мы:
- увидим город, который менялся на протяжении нескольких столетий.
- услышим истории из жизни императорской четы и знатных вельмож.
- поговорим о судьбе архитекторов и скульпторов Санкт-Петербурга.
- познакомимся ближе с тремя историческими символами города на Неве.
Организационные детали
- Поедем на автобусе туристического класса.
- Сделаем 4–5 остановок для фото, а также 1 техническую в сувенирном магазине.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 13:30 и 16:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1268 ₽
|Дети до 18 лет
|1138 ₽
|Дети до 5 лет
|748 ₽
|Пенсионеры
|1203 ₽
|Студенты
|1203 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 13:30 и 16:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 868 туристов
Наша команда лицензированных гидов покажет вам Санкт-Петербург во всей его красе. Ваша экскурсия превратиться в увлекательное путешествие. Мы подарим яркие эмоции и незабываемые впечатления.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Очень классная, содержательная, увлекательная экскурсия.
С
Экскурсия понравилась, большой плюс за экскурсовода. Очень приятная девушка, отвечает на все вопросы. Для первого знакомства с городом очень даже хорошо.
И
Экскурсия очень интересная, Александра прекрасный экскурсовод, спасибо за знания основных достопримечательностей Санкт-Петербурга.
И
Спасибо, все прошло хорошо, интересно) первое знакомство с Санкт-Петербургом состоялось!
Станислав
Ответ организатора:
Ирина,благодарю за отзыв! Рады,что вам понравилось! Ждем вновь в гости на других экскурсиях!
К
Большое спасибо Александре за невероятно интересную и познавательную экскурсию! Время пролетело незаметно. Александра профессионал своего дела, замечательный рассказчик!
А
очень интересна экскурсия. Видно, что экскурсовод вовлечен в процесс, интересно рассказывает малоизвестные факты.
