Совершите захватывающее путешествие в пригород Санкт-Петербурга, посетите парадную летнюю императорскую резиденции и прогуляйтесь по Екатерининскому парку. В Екатерининском дворце вы пройдете по маршруту №2, который проведет вас не только по парадных залам резиденции, но и познакомит с частными покоями императоров. Дворец поразит ваше воображение пышностью и изысканностью экстерьера и внутренних покоев, масштабами и царственным величием. В его строительстве принимали участие великие архитекторы, известные на весь мир.

Вы почувствуете себя гостем императорской семьи, осматривая убранство Большого зала дворца, Лионского зала, знаменитой на весь мир Янтарной комнаты и «Золотой анфилады» парадных залов, которые просто захватывают дух. Затем вы осмотрите личные покои императоров и императриц, узнаете подробности из их насыщенной жизни, а также увидите редчайшие предметы прикладного искусства.

После осмотра дворца вы прогуляетесь по живописному Екатерининскому парку. Увидите несколько самых интересных павильонов, украшающих парк, в том числе Камеронову галерею, Грот и Эрмитаж Царского Села. Свежий загородный воздух, роскошь Екатерининского дворца и живописные пейзажи перенесут вас на несколько часов в эпоху царской России, Петра Великого и золотой век Екатерины.

Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории и достопримечательностях.

Приложение приведет вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.

ВАЖНО

Для оформления электронного билета по правилам Екатерининского дворца потребуются паспортные данные всех участников экскурсии. С вами свяжется наш оператор бронирования.