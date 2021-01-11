Приглашаем вас пройтись по летней императорской резиденции — Екатерининскому дворцу в Царском Селе.
Вы увидите знаменитую Янтарную комнату и парадные залы, а также прогуляетесь по территории живописного парка.
С нашей аудиоэкскурсией вы выберете любое удобное время для посещения дворца и самостоятельно проследуете по увлекательному маршруту.
Вы увидите знаменитую Янтарную комнату и парадные залы, а также прогуляетесь по территории живописного парка.
С нашей аудиоэкскурсией вы выберете любое удобное время для посещения дворца и самостоятельно проследуете по увлекательному маршруту.
Описание экскурсии
Экскурсия в Царское село — это захватывающее путешествие в пригород Санкт-Петербурга, где находится парадная летняя императорская резиденция. Свежий загородный воздух, роскошь Екатерининского дворца и живописные пейзажи заставят вас потерять ощущение реального времени и перенесут на несколько часов в эпоху царской России, Петра Великого и золотой век Екатерины. Вы пройдете по залам Екатерининского дворца, который поражает воображение пышностью и изысканностью экстерьера и внутренних покоев, масштабами и царственным величием. В его строительстве принимали участие великие архитекторы, известные на весь мир. От роскоши убранства Большого зала дворца и «Золотой анфилады» парадных залов, среди которых и всемирно-известная Янтарная комната, просто захватывает дух. Здесь каждый может почувствовать присутствие трех императриц, а также увидеть редчайшие предметы прикладного искусства. Затем вы прогуляетесь по живописному Екатерининскому парку, который примыкает к дворцу и прекрасен в любое время года. Увидите несколько самых интересных павильонов, украшающих парк, в том числе Камеронову галерею, Грот и Эрмитаж Царского Села. ВАЖНО! Билеты в Екатерининский дворец являются именными для каждого туриста. Будьте готовы представить паспортные данные при бронировании экскурсии. При посещении Дворца с собой необходимо иметь паспорт и документ, подтверждающий льготы (при их наличии). С 31 октября 2024 года вход в Екатерининский парк бесплатный. ВАЖНО! Проход на экспозиции осуществляется строго по времени, указанному в билете, и не позднее 10 минут от начала оплаченного сеанса. Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play). 3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 4.
Билет вы найдёте в приложении We
Go
Trip: откройте вкладку «Покупки» и нажмите на кнопку «Открыть входной билет». Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне. 5. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 6. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 7. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Дворец работает с 10:00 до 18:00 (вход в экспозицию до 17:00)
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Лицей, где учился А.С. Пушкин (снаружи)
- Екатерининский парк
- Екатерининский дворец с посещением парадных залов, Янтарной комнаты, личных покоев императоров и выставочных комнат
- Павильон Грот
- Эрмитаж
- Эрмитажная кухня
Что включено
- Билет в Екатерининский дворец в приложении WeGoTrip - для оформления потребуются паспортные данные
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
Что не входит в цену
- Транспорт до Екатерининского дворца (вам нужно самостоятельно добраться на электричке или маршрутке до парка «Царское Село»)
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены - необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Пушкин, ул. Садовая, 9
Завершение: Г. Пушкин, ул. Садовая, 16
Когда и сколько длится?
Когда: Дворец работает с 10:00 до 18:00 (вход в экспозицию до 17:00)
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 98 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
"Посетили вчера Екатерининский дворец с аудиоэкскурсией. Первое, что хотела бы отметить - написала в компанию накануне (за день до программы) - быстро ответили, помогли подобрать удобное время билета, сориентировали по
Вам был полезен этот отзыв?
М
Купив билеты на самостоятельный осмотр выбранной геолокации, я была приятно удивлена удобством интерфейса приложения. Билеты открываются очень быстро и чётко. Экскурсия можно прослушивать несколько раз. Есть функция текстопреображателя речи.
Но! Например,
Но! Например,
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Экскурсия по Екатериненскому дворцу очень понравилась. Очень интересно. Про все объекты, которые находились в залах, рассказали. Очень нравится такой формат экскурсии. Не надо толпой ходить за гидом. Можно остановиться и рассмотреть повнимательнее. Однозначно рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Очень понравилась данная экскурсия, всё было четко с билетом, без очереди. Аудиогид был в телефоне, чувствовалась безопасность, что не мало важно. Т. к. я в положении групповые экскурсии вообще не рассматривала. Индивидуальные экскурсии очень дорого получаются. Спасибо компании за отличное время во дворце!
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Экскурсия интересная, но ни где не пишется, что в самом екатерининском дворце экскурсии только с живым гидом, так что аудиогид не нужен, аудиогид помогает только, когда самостоятельно гуляешь по парку, а в общем экскурсия для тех кто впервые посещает это место очень познавательна
Вам был полезен этот отзыв?
П
Экскурсия интересна. Информации по залам достаточно. Удобно с аудиогидом. Здорово, что не нужно ходить в группе. Были небольшие проблемы со связью, несколько раз прерывалась. И хотелось бы чуть больше информации о парке.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Екатерининский дворец и парк: аудиоэкскурсия с билетом»
Групповая
до 15 чел.
Экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец (билеты включены)
Царское Село с его цветущим парком и роскошным дворцом - портал в золотой век Екатерины II. Путешествие с профессиональным гидом увлечет и взрослых, и детей
Начало: На Площади Искусств
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
12 авг в 11:00
13 авг в 11:00
7200 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Царское село: Екатерининский дворец и янтарная комната
Изучить великолепные интерьеры и погулять по живописному старинному парку
Начало: На пл. Островского
Расписание: в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
14 авг в 10:00
15 авг в 10:00
3600 ₽ за человека
-
10%
Групповая
Екатерининский дворец, Царскосельский парк и Феодоровский собор
Окунуться в историю становления российской государственности на экскурсии в Царском Селе
Начало: У метро «Площадь Восстания»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
12 авг в 11:00
2970 ₽
3300 ₽ за человека
-
4%
Групповая
3750 ₽
3900 ₽ за человека
3050 ₽ за человека