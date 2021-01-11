Экскурсия в Царское село — это захватывающее путешествие в пригород Санкт-Петербурга, где находится парадная летняя императорская резиденция. Свежий загородный воздух, роскошь Екатерининского дворца и живописные пейзажи заставят вас потерять ощущение реального времени и перенесут на несколько часов в эпоху царской России, Петра Великого и золотой век Екатерины. Вы пройдете по залам Екатерининского дворца, который поражает воображение пышностью и изысканностью экстерьера и внутренних покоев, масштабами и царственным величием. В его строительстве принимали участие великие архитекторы, известные на весь мир. От роскоши убранства Большого зала дворца и «Золотой анфилады» парадных залов, среди которых и всемирно-известная Янтарная комната, просто захватывает дух. Здесь каждый может почувствовать присутствие трех императриц, а также увидеть редчайшие предметы прикладного искусства. Затем вы прогуляетесь по живописному Екатерининскому парку, который примыкает к дворцу и прекрасен в любое время года. Увидите несколько самых интересных павильонов, украшающих парк, в том числе Камеронову галерею, Грот и Эрмитаж Царского Села. ВАЖНО! Билеты в Екатерининский дворец являются именными для каждого туриста. Будьте готовы представить паспортные данные при бронировании экскурсии. При посещении Дворца с собой необходимо иметь паспорт и документ, подтверждающий льготы (при их наличии). С 31 октября 2024 года вход в Екатерининский парк бесплатный. ВАЖНО! Проход на экспозиции осуществляется строго по времени, указанному в билете, и не позднее 10 минут от начала оплаченного сеанса. Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета.

Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We

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Trip (доступно в App Store и Google Play). 3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 4.

Билет вы найдёте в приложении We

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Trip: откройте вкладку «Покупки» и нажмите на кнопку «Открыть входной билет». Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне. 5. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 6. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 7. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).