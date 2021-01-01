Екатерининский дворец и парк: аудиоэкскурсия с билетом (маршрут №2)

Если вы не любите большие групповые экскурсии - эта экскурсия для вас

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4 отзыва
Если вы не любите большие групповые экскурсии — эта экскурсия для вас.

Для прогулки по Екатерининскому дворцу вам нужен лишь телефон.

Вы скачиваете приложение и отправляетесь в путешествие по залам летней загородной резиденции в сопровождении аудиогида.

Вы узнаете историю дворца, удивитесь внутреннему убранству и насладитесь живописными пейзажами в Екатерининском парке.
Екатерининский дворец и парк: аудиоэкскурсия с билетом (маршрут №2)
Екатерининский дворец и парк: аудиоэкскурсия с билетом (маршрут №2)
Екатерининский дворец и парк: аудиоэкскурсия с билетом (маршрут №2)
Екатерининский дворец и парк: аудиоэкскурсия с билетом (маршрут №2)
Екатерининский дворец и парк: аудиоэкскурсия с билетом (маршрут №2)
Екатерининский дворец и парк: аудиоэкскурсия с билетом (маршрут №2)
Екатерининский дворец и парк: аудиоэкскурсия с билетом (маршрут №2)

Что вы увидите 🤩

  • Екатерининский дворец с посещением парадных залов и Янтарной комнаты
  • Лицей, где учился А. С. Пушкин (снаружи)
  • Живописные пейзажи Екатерининского парка
  • Камеронова галерея
  • Павильон Грот
  • Павильон Эрмитаж
  • Эрмитажная кухня
Совершите захватывающее путешествие в пригород Санкт-Петербурга, посетите парадную летнюю императорскую резиденции и прогуляйтесь по Екатерининскому парку. В Екатерининском дворце вы пройдете по маршруту №2, который проведет вас не только по парадных залам резиденции, но и познакомит с частными покоями императоров. Дворец поразит ваше воображение пышностью и изысканностью экстерьера и внутренних покоев, масштабами и царственным величием. В его строительстве принимали участие великие архитекторы, известные на весь мир.
Вы почувствуете себя гостем императорской семьи, осматривая убранство Большого зала дворца, Лионского зала, знаменитой на весь мир Янтарной комнаты и «Золотой анфилады» парадных залов, которые просто захватывают дух. Затем вы осмотрите личные покои императоров и императриц, узнаете подробности из их насыщенной жизни, а также увидите редчайшие предметы прикладного искусства.
После осмотра дворца вы прогуляетесь по живописному Екатерининскому парку. Увидите несколько самых интересных павильонов, украшающих парк, в том числе Камеронову галерею, Грот и Эрмитаж Царского Села. Свежий загородный воздух, роскошь Екатерининского дворца и живописные пейзажи перенесут вас на несколько часов в эпоху царской России, Петра Великого и золотой век Екатерины.
Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории и достопримечательностях.
Приложение приведет вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.
ВАЖНО
Для оформления электронного билета по правилам Екатерининского дворца потребуются паспортные данные всех участников экскурсии. С вами свяжется наш оператор бронирования.
🚩 Начало: Царскосельский лицей (ул. Садовая, 2)
🏁 Место завершения: Эрмитажная кухня (ул. Садовая, 16)
 Что входит
  • Входные билеты в Екатерининский дворец (Маршрут №2) — для оформления потребуются паспортные данные (с вами свяжется наш оператор бронирования)
  • Входные билеты в Екатерининский парк
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
 Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Важная информация
  • ВНИМАНИЕ! ЭТО НЕ БИЛЕТ В МУЗЕЙ. Данный ваучер не является входным билетом в музей. Входной билет в музей доступен только в приложении WeGoTrip во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать PDF билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
  • Для оформления электронного билета по правилам Екатерининского дворца потребуются паспортные данные всех участников экскурсии. С вами свяжется наш оператор бронирования.
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение пары часов после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии и билетам.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиогид на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Входной билет в музей доступен во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать PDF билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
  • 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • ВАЖНО! Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время. Просим прийти к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей.
  • Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00. (Если заказали позже, не переживайте, вы получите СМС утром). Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
Когда: Летнее расписание: с 10:00 до 18:00, кроме вторника
  • Это индивидуальное предложение, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
WeGoTrip
WeGoTrip
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