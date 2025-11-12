Мои заказы

Екатерининский дворец, Царскосельский парк и Феодоровский собор

Окунуться в историю становления российской государственности на экскурсии в Царском Селе
Наш маршрут — это возможность увидеть Россию глазами её правителей и почувствовать себя частью великой истории.

Вы посетите Екатерининский дворец с Янтарной комнатой, прогуляетесь по Царскосельскому парку и побываете в духовном сердце комплекса — Феодоровском соборе.

Увидите, как воплощались имперские амбиции в камне и золоте и как переплетались роскошь и духовность.
4.6
7 отзывов
Екатерининский дворец, Царскосельский парк и Феодоровский собор© Анастасия
Екатерининский дворец, Царскосельский парк и Феодоровский собор© Анастасия
Екатерининский дворец, Царскосельский парк и Феодоровский собор© Анастасия

Описание экскурсии

Екатерининский дворец (50–55 минут)

Здесь каждый элемент декора — произведение искусства:

  • Картинный зал с уникальной коллекцией из 130 полотен европейских мастеров 17–18 веков
  • Янтарная комната — воссозданный шедевр из 6 тонн янтаря, украшенный позолотой и зеркалами
  • Большой зал — сердце дворца, где проходили важные придворные мероприятия

Царскосельский парк (30 минут)

Живописный пейзажный парк площадью 107 гектаров, где каждый уголок хранит свою историю:

  • Павильон «Грот» — сооружение, украшенное раковинами и морскими мотивами
  • Агатовые комнаты — пример китайского стиля в русской архитектуре
  • Эрмитаж — уединённый павильон для приватного отдыха императорской семьи
  • Камеронова галерея — античный павильон для прогулок и светских бесед

Феодоровский Государев собор (15–20 минут)

Духовное сердце комплекса:

  • Православная архитектура начала 20 века, сочетающая древнерусские традиции
  • Царская усыпальница — место последнего упокоения членов императорской семьи
  • Иконы и церковная утварь, созданные лучшими мастерами

Вы узнаете:

  • как скромная усадьба превратилась в роскошную резиденцию российских императоров
  • почему именно Царское Село стало центром формирования новой имперской культуры
  • как появилась Янтарная комната и что она значит для мировой культуры
  • что произошло с дворцом во время Великой Отечественной войны
  • как сочеталась светская жизнь с духовными традициями

Организационные детали

  • В стоимость включено посещение Екатерининского дворца и Екатерининского парка
  • Поедем на комфортабельном туристическом автобусе
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 12:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2900 ₽
Дети до 6 лет1400 ₽
Пенсионеры, студенты, учащиеся с 14 лет2150 ₽
Школьники (от 7 до 14 лет)1650 ₽
Иностранные граждане4250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 12:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 557 туристов
Любовь к городу и желание делиться его историей — то, что движет нами в работе. Мы не просто рассказываем факты, а помогаем гостям почувствовать душу Петербурга, увидеть его уникальность и
читать дальше

влюбиться в этот прекрасный город. Наши ключевые направления работы — исторические экскурсии по центру, культурные маршруты с посещением музеев, современные городские прогулки и тематические экскурсии. Все наши гиды имеют профильное образование и регулярно повышают квалификацию. Гарантируем безопасность и комфорт во время экскурсий.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
1
3
1
2
1
О
Олеся
12 ноя 2025
Отличная экскурсия 🏕️
Т
Татьяна
12 ноя 2025
понравилось.
Оксана
Оксана
11 ноя 2025
Очень понравился экскурсовод Леонид. Чувствуется стиль, уровень образования и культуры поведения, очень харизматичный человек! Узнала много нового, услышала много интересных историй, новых версий старых событий, наполнилась новыми эмоциями и впечатлениями. Огромная благодарность организаторам!
Е
Елена
31 окт 2025
Экскурсовод Максим был очень вежлив, увлекательно рассказывал, добавляя интересные факты.
По организации все понравилось, было комфортно.
Экскурсовод Максим был очень вежлив, увлекательно рассказывал, добавляя интересные факты.Экскурсовод Максим был очень вежлив, увлекательно рассказывал, добавляя интересные факты.Экскурсовод Максим был очень вежлив, увлекательно рассказывал, добавляя интересные факты.Экскурсовод Максим был очень вежлив, увлекательно рассказывал, добавляя интересные факты.Экскурсовод Максим был очень вежлив, увлекательно рассказывал, добавляя интересные факты.Экскурсовод Максим был очень вежлив, увлекательно рассказывал, добавляя интересные факты.Экскурсовод Максим был очень вежлив, увлекательно рассказывал, добавляя интересные факты.Экскурсовод Максим был очень вежлив, увлекательно рассказывал, добавляя интересные факты.
С
Сокало
29 окт 2025
Сама экскурсия, материал хорошие. Но организация никакая. Никто не встречал группу с табличкой. Еле нашла автобус. Так же, приходилось прислушиваться к рассказываемому материалу, экскурсовод говорил не достаточно громко для такого количества человек.
Анастасия
Анастасия
Ответ организатора:
Здравствуйте. Благодарим за отзыв! Рады, что содержание экскурсии вам понравилось. Приносим искренние извинения за организационные недочёты: отсутствие таблички при встрече
читать дальше

и недостаточную громкость речи экскурсовода. Мы незамедлительно проведём работу с персоналом! Спасибо, что помогли нам стать лучше! Надеемся, что в следующий раз вы увидите нас с лучшей стороны!

А
Алина
16 окт 2025
Экскурсия прошла на одном дыхании, спасибо организаторам, году и водителю
Экскурсия прошла на одном дыхании, спасибо организаторам, году и водителюЭкскурсия прошла на одном дыхании, спасибо организаторам, году и водителюЭкскурсия прошла на одном дыхании, спасибо организаторам, году и водителюЭкскурсия прошла на одном дыхании, спасибо организаторам, году и водителюЭкскурсия прошла на одном дыхании, спасибо организаторам, году и водителюЭкскурсия прошла на одном дыхании, спасибо организаторам, году и водителюЭкскурсия прошла на одном дыхании, спасибо организаторам, году и водителюЭкскурсия прошла на одном дыхании, спасибо организаторам, году и водителю
Н
Наталья
15 окт 2025
Отличная экскурсия в Екатерининский дворец, полное сопровождение, гид на всем протяжении экскурсии, удобное время и место отъезда.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Царское село: Екатерининский дворец и янтарная комната (всё включено)
На автобусе
5 часов
140 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Царское Село на микроавтобусе - всё включено
Приглашаем отправиться в Царское Село! Осмотрите Екатерининский дворец и знаменитую Янтарную комнату, прогуляйтесь по историческому парку
Начало: На пл. Островского
Расписание: в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
21 ноя в 10:00
22 ноя в 10:00
4500 ₽ за человека
Пушкин (Царское Село): Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната
На автобусе
5.5 часов
-
10%
11992 отзыва
Групповая
Пушкин (Царское Село): Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната
Сегодня в 10:45
Завтра в 10:00
2925 ₽3250 ₽ за человека
Царское Село: Екатерининский дворец, парк и Феодоровский собор
На автобусе
6 часов
-
15%
43 отзыва
Групповая
Царское Село: Екатерининский дворец, парк и Феодоровский собор
Начало: Лиговский проспект, 10/118
Расписание: Каждый день (кроме вторника) в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
2380 ₽2800 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге