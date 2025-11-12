Наш маршрут — это возможность увидеть Россию глазами её правителей и почувствовать себя частью великой истории.
Вы посетите Екатерининский дворец с Янтарной комнатой, прогуляетесь по Царскосельскому парку и побываете в духовном сердце комплекса — Феодоровском соборе.
Увидите, как воплощались имперские амбиции в камне и золоте и как переплетались роскошь и духовность.
Вы посетите Екатерининский дворец с Янтарной комнатой, прогуляетесь по Царскосельскому парку и побываете в духовном сердце комплекса — Феодоровском соборе.
Увидите, как воплощались имперские амбиции в камне и золоте и как переплетались роскошь и духовность.
Описание экскурсии
Екатерининский дворец (50–55 минут)
Здесь каждый элемент декора — произведение искусства:
- Картинный зал с уникальной коллекцией из 130 полотен европейских мастеров 17–18 веков
- Янтарная комната — воссозданный шедевр из 6 тонн янтаря, украшенный позолотой и зеркалами
- Большой зал — сердце дворца, где проходили важные придворные мероприятия
Царскосельский парк (30 минут)
Живописный пейзажный парк площадью 107 гектаров, где каждый уголок хранит свою историю:
- Павильон «Грот» — сооружение, украшенное раковинами и морскими мотивами
- Агатовые комнаты — пример китайского стиля в русской архитектуре
- Эрмитаж — уединённый павильон для приватного отдыха императорской семьи
- Камеронова галерея — античный павильон для прогулок и светских бесед
Феодоровский Государев собор (15–20 минут)
Духовное сердце комплекса:
- Православная архитектура начала 20 века, сочетающая древнерусские традиции
- Царская усыпальница — место последнего упокоения членов императорской семьи
- Иконы и церковная утварь, созданные лучшими мастерами
Вы узнаете:
- как скромная усадьба превратилась в роскошную резиденцию российских императоров
- почему именно Царское Село стало центром формирования новой имперской культуры
- как появилась Янтарная комната и что она значит для мировой культуры
- что произошло с дворцом во время Великой Отечественной войны
- как сочеталась светская жизнь с духовными традициями
Организационные детали
- В стоимость включено посещение Екатерининского дворца и Екатерининского парка
- Поедем на комфортабельном туристическом автобусе
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 12:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2900 ₽
|Дети до 6 лет
|1400 ₽
|Пенсионеры, студенты, учащиеся с 14 лет
|2150 ₽
|Школьники (от 7 до 14 лет)
|1650 ₽
|Иностранные граждане
|4250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 12:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 557 туристов
Любовь к городу и желание делиться его историей — то, что движет нами в работе. Мы не просто рассказываем факты, а помогаем гостям почувствовать душу Петербурга, увидеть его уникальность и
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Олеся
12 ноя 2025
Отличная экскурсия 🏕️
Т
Татьяна
12 ноя 2025
понравилось.
Оксана
11 ноя 2025
Очень понравился экскурсовод Леонид. Чувствуется стиль, уровень образования и культуры поведения, очень харизматичный человек! Узнала много нового, услышала много интересных историй, новых версий старых событий, наполнилась новыми эмоциями и впечатлениями. Огромная благодарность организаторам!
Е
Елена
31 окт 2025
Экскурсовод Максим был очень вежлив, увлекательно рассказывал, добавляя интересные факты.
По организации все понравилось, было комфортно.
По организации все понравилось, было комфортно.
С
Сокало
29 окт 2025
Сама экскурсия, материал хорошие. Но организация никакая. Никто не встречал группу с табличкой. Еле нашла автобус. Так же, приходилось прислушиваться к рассказываемому материалу, экскурсовод говорил не достаточно громко для такого количества человек.
Анастасия
Ответ организатора:
Здравствуйте. Благодарим за отзыв! Рады, что содержание экскурсии вам понравилось. Приносим искренние извинения за организационные недочёты: отсутствие таблички при встрече
А
Алина
16 окт 2025
Экскурсия прошла на одном дыхании, спасибо организаторам, году и водителю
Н
Наталья
15 окт 2025
Отличная экскурсия в Екатерининский дворец, полное сопровождение, гид на всем протяжении экскурсии, удобное время и место отъезда.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Групповая
до 15 чел.
Царское Село на микроавтобусе - всё включено
Приглашаем отправиться в Царское Село! Осмотрите Екатерининский дворец и знаменитую Янтарную комнату, прогуляйтесь по историческому парку
Начало: На пл. Островского
Расписание: в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
21 ноя в 10:00
22 ноя в 10:00
4500 ₽ за человека
-
10%
Групповая
Сегодня в 10:45
Завтра в 10:00
2925 ₽
3250 ₽ за человека
-
15%
Групповая
Царское Село: Екатерининский дворец, парк и Феодоровский собор
Начало: Лиговский проспект, 10/118
Расписание: Каждый день (кроме вторника) в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
2380 ₽
2800 ₽ за человека