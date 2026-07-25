Экскурсия в Царское село — это красиво, комфортно и очень эстетично! А главное — вам не нужно ни о чём заботиться. Мы организуем всё — от трансфера до покупки билетов и интересной программы. Вы проедете по бывшему Царскосельскому тракту, полюбуетесь памятниками разных эпох, узнаете, как жили императоры, и откроете тайны Янтарной комнаты.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Петербург разных эпох

Наше путешествие начнётся с поездки по самой благоустроенной дороге России 18 века — бывшему Царскосельскому тракту (сейчас это Московский проспект). Вы увидите памятники разных эпох: Московские триумфальные ворота, верстовые столбы, Московскую площадь, Дом Советов, Пулковские высоты. По пути вас ждёт увлекательный рассказ об истории этих мест, который не будет отягощён скучными датами и заученными фразами.

Центр прогресса

Царское село можно назвать центром передовых технологий, ведь именно здесь появилась первая железная дорога, которая сейчас ведёт к самому красивому железнодорожному вокзалу Петербурга — Витебскому. Здесь же была построена первая в электростанция. Вы узнаете, родиной какого вида спорта стало Царское село и какие международные соревнования проходили в этих краях.

Роскошь и уют императорской резиденции

Главная цель нашей поездки — Екатерининский дворец, творение гения Растрелли, роскошь которого поражает взоры по сей день. Во время прогулки по палатам гид расскажет, почему планировка царской резиденции считается уникальной и сколько золота было потрачено на украшение внутренних и внешних элементов дворца.

Восьмое чудо света

Самое значимое сокровище дворца — Янтарная комната, в которой золотистые капли моря играют разными оттенками и отражаются в обилии зеркальных поверхностей, вызывая особое мерцание. Любуясь этой невероятной красотой, поговорим о главных тайнах и загадках самой знаменитой комнаты в мире.

Гектары шедевров

Затем прогуляемся по Екатерининскому парку, изучим его французскую и английскую части. Вы узнаете, на чём здесь, а иной раз и по роскошным коридорам Александровского дворца, любил разъезжать цесаревич Алексей.

Город муз

В финале уделим время Царскосельскому лицею. Вы узнаете, каких уникальных личностей воспитала и вдохновила знаменитая альма-матер, сколько стихотворений было написано солнцем русской поэзии и как жили и учились лицеисты.

Организационные детали