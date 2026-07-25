Наше путешествие начнётся с поездки по самой благоустроенной дороге России 18 века — бывшему Царскосельскому тракту (сейчас это Московский проспект). Вы увидите памятники разных эпох: Московские триумфальные ворота, верстовые столбы, Московскую площадь, Дом Советов, Пулковские высоты. По пути вас ждёт увлекательный рассказ об истории этих мест, который не будет отягощён скучными датами и заученными фразами.
Центр прогресса
Царское село можно назвать центром передовых технологий, ведь именно здесь появилась первая железная дорога, которая сейчас ведёт к самому красивому железнодорожному вокзалу Петербурга — Витебскому. Здесь же была построена первая в электростанция. Вы узнаете, родиной какого вида спорта стало Царское село и какие международные соревнования проходили в этих краях.
Роскошь и уют императорской резиденции
Главная цель нашей поездки — Екатерининский дворец, творение гения Растрелли, роскошь которого поражает взоры по сей день. Во время прогулки по палатам гид расскажет, почему планировка царской резиденции считается уникальной и сколько золота было потрачено на украшение внутренних и внешних элементов дворца.
Восьмое чудо света
Самое значимое сокровище дворца — Янтарная комната, в которой золотистые капли моря играют разными оттенками и отражаются в обилии зеркальных поверхностей, вызывая особое мерцание. Любуясь этой невероятной красотой, поговорим о главных тайнах и загадках самой знаменитой комнаты в мире.
Гектары шедевров
Затем прогуляемся по Екатерининскому парку, изучим его французскую и английскую части. Вы узнаете, на чём здесь, а иной раз и по роскошным коридорам Александровского дворца, любил разъезжать цесаревич Алексей.
Город муз
В финале уделим время Царскосельскому лицею. Вы узнаете, каких уникальных личностей воспитала и вдохновила знаменитая альма-матер, сколько стихотворений было написано солнцем русской поэзии и как жили и учились лицеисты.
Организационные детали
Мы заберём вас в любом удобном месте и после экскурсии привезём обратно. Поездка проходит на седане бизнес-класса или кроссовере. Если вас больше 2 человек — на комфортном минивэне (Mercedes и Hyundai) с доплатой — 3000 ₽.
В стоимость включены услуги гида и трансфер. Билеты в Екатерининский дворец и парк оплачиваются отдельно (на гида в том числе).
Экскурсия по Екатерининскому дворцу проходит с присоединением к группе (правило администрации)
Возьмите с собой воду и зонт
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3549 туристов
Художник, поэт, гид и коренной житель Петербурга, влюблённый в свой город. Провожу лёгкие по восприятию экскурсии без изнуряющих дат и скучных фактов.
Я видел Петербург тысячи раз, люблю этот город по-своему читать дальшеуменьшить
— по-ленинградски, без мишуры Невского и без мусора у дворцов после бесконечных праздников.
За годы работы у меня появилась надёжная команда гидов, которые так же любят наш город. Главные принципы нашей работы — это комфортные и интересные экскурсии на хороших машинах и без очередей.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мария
Экскурсовод Галина покорила нас не только глубоким знанием материала, но и внимательным и чутким отношением. Экскурсия очень интересная, посетили дворец, невероятные ощущения, всем рекомендую.
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С
Соколова
Очень благодарны команде за прекрасную организацию нашей экскурсии и экскурсоводу Регине за её проведение. Четкое, структурированное, профессиональное изложение информации очень приятно сочеталось с ее эмоциональностью и обаянием.
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А
Андрей
Очень понравилось. Экскурсовод отличный, автомобиль чистый. Все что обещано-сделали. Безопасно и комфортно для небольшой компании. Рекомендую.
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И
Ирина
Экскурсия прошла прекрасно)😍 мы хотим сказать большое спасибо организатору Тамаре за помощь❤️, меня сильно укачивает, и я поехала в на электричке, а муж с гидом на машине, и Тамара идеально читать дальшеуменьшить
подобрала мне электричку, чтобы на вокзале в Пушкине меня забрали и довезли до дворца, и купила нам все билеты)😊 мы попросили расширенную экскурсию, и побывали в Александровском дворце (нас присоединились к группе, такие правила в музее), Екатерининском дворце (тоже присоединили к группе) и в Лицее (индивидуальная экскурсия). Везде были толпы народу и без помощи нашего гида Юлии у нас бы не получилось ничего, Юлия проводила нас сквозь все очереди, выдавала оборудование, даже забирала наши зонты и воду на время экскурсии, чтобы нас ничего не отвлекало. Юлия, огромное Вам спасибо 💕💕💕, и за помощь и заботу, и за рассказ по пути в Пушкин, и за прогулку по Екатерининском парку. Если есть желание за день посмотреть всё в Пушкине, то очень рекомендую эту экскурсию, получите удовольствие)
+2
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Н
Надежда
Экскурсия была организована для двух взрослых и 12 летнего ребенка! Попросили экскурсовода преподнести информацию доступно для школьника. Нас услышали и получилось, что ребенку было все понятно, интересно и взрослые освежили свои знания! Несмотря на огромное количество туристов (были в августе), организаторы все скоординировали грамотно, нигде не было задержек! Благодарим Татьяну за содержательную и интересную экскурсию! Рекомендую💯
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Е
Екатерина
Экскурсия прошла великолепно. Учли все наши пожелания. Гид Регина - профессионал своего дела. По дороге нам рассказывала про историю Царского села и про все места, которые проезжали, легко и не читать дальшеуменьшить
нудно. В Екатерининском дворце экскурсия проходит в общей группе, но мы попросили гида пойти с нами. Боялись потеряться))) и нас это просто спасло. В середине экскурсии ребёнок стал капризничать и она предложила отойти от группы, чтобы не мешать остальным и провела другую часть дворца в формате диалога индивидуально. Потом мы быстро покормили ребёнка и Регина провела нам экскурсию по парку. Все очень понравилось! Спасибо за терпение к нашему непоседливому ребёнку. Теперь только к вам!
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