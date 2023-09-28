Отправиться в Царское село, увидеть знаменитую Янтарную комнату и открыть тайны императоров
Вы проедете по бывшему Царскосельскому тракту, полюбуетесь памятниками разных эпох, узнаете, как жили императоры, и откроете тайны Янтарной комнаты.
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Описание
Что вас ожидает
Петербург разных эпох
Наше путешествие начнётся с поездки по самой благоустроенной дороге России 18 века — бывшему Царскосельскому тракту (сейчас это Московский проспект). Вы увидите памятники разных эпох: Московские триумфальные ворота, верстовые столбы, Московскую площадь, Дом Советов, Пулковские высоты. По пути вас ждёт увлекательный рассказ об истории этих мест, который не будет отягощён скучными датами и заученными фразами.
Центр прогресса
Царское село можно назвать центром передовых технологий, ведь именно здесь появилась первая железная дорога, которая сейчас ведёт к самому красивому железнодорожному вокзалу Петербурга — Витебскому. Здесь же была построена первая в электростанция. Вы узнаете, родиной какого вида спорта стало Царское село и какие международные соревнования проходили в этих краях.
Роскошь и уют императорской резиденции
Главная цель нашей поездки — Екатерининский дворец, творение гения Растрелли, роскошь которого поражает взоры по сей день. Во время прогулки по палатам гид расскажет, почему планировка царской резиденции считается уникальной и сколько золота было потрачено на украшение внутренних и внешних элементов дворца.
Восьмое чудо света
Самое значимое сокровище дворца — Янтарная комната, в которой золотистые капли моря играют разными оттенками и отражаются в обилии зеркальных поверхностей, вызывая особое мерцание. Любуясь этой невероятной красотой, поговорим о главных тайнах и загадках самой знаменитой комнаты в мире.
Гектары шедевров
Затем прогуляемся по Екатерининскому парку, изучим его французскую и английскую части. Вы узнаете, на чём здесь, а иной раз и по роскошным коридорам Александровского дворца, любил разъезжать цесаревич Алексей.
Город муз
В финале уделим время Царскосельскому лицею. Вы узнаете, каких уникальных личностей воспитала и вдохновила знаменитая альма-матер, сколько стихотворений было написано солнцем русской поэзии и как жили и учились лицеисты.
Организационные детали
- Мы заберём вас в любом удобном месте и после экскурсии привезём обратно. Поездка проходит на седане бизнес-класса или кроссовере. Если вас больше 2 человек — на комфортном минивэне (Mercedes и Hyundai) с доплатой 1000 руб.
- В стоимость включены услуги гида и трансфер. Билеты в Екатерининский дворец и парк оплачиваются отдельно (на гида в том числе).
- Возьмите с собой воду и зонт
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.