Екатерининский дворец и парк: погружение в роскошь царской резиденции

Отправиться в Царское село, увидеть знаменитую Янтарную комнату и открыть тайны императоров

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Экскурсия в Царское село — это красиво, комфортно и очень эстетично! А главное — вам не нужно ни о чём заботиться. Мы организуем всё — от трансфера до покупки билетов и интересной программы.

Вы проедете по бывшему Царскосельскому тракту, полюбуетесь памятниками разных эпох, узнаете, как жили императоры, и откроете тайны Янтарной комнаты.
Екатерининский дворец и парк: погружение в роскошь царской резиденции
Екатерининский дворец и парк: погружение в роскошь царской резиденции
Екатерининский дворец и парк: погружение в роскошь царской резиденции
Екатерининский дворец и парк: погружение в роскошь царской резиденции
Екатерининский дворец и парк: погружение в роскошь царской резиденции
Екатерининский дворец и парк: погружение в роскошь царской резиденции
Екатерининский дворец и парк: погружение в роскошь царской резиденции
Екатерининский дворец и парк: погружение в роскошь царской резиденции
Екатерининский дворец и парк: погружение в роскошь царской резиденции
Екатерининский дворец и парк: погружение в роскошь царской резиденции
Екатерининский дворец и парк: погружение в роскошь царской резиденции
Екатерининский дворец и парк: погружение в роскошь царской резиденции
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Описание

Что вас ожидает

Петербург разных эпох

Наше путешествие начнётся с поездки по самой благоустроенной дороге России 18 века — бывшему Царскосельскому тракту (сейчас это Московский проспект). Вы увидите памятники разных эпох: Московские триумфальные ворота, верстовые столбы, Московскую площадь, Дом Советов, Пулковские высоты. По пути вас ждёт увлекательный рассказ об истории этих мест, который не будет отягощён скучными датами и заученными фразами.

Центр прогресса

Царское село можно назвать центром передовых технологий, ведь именно здесь появилась первая железная дорога, которая сейчас ведёт к самому красивому железнодорожному вокзалу Петербурга — Витебскому. Здесь же была построена первая в электростанция. Вы узнаете, родиной какого вида спорта стало Царское село и какие международные соревнования проходили в этих краях.

Роскошь и уют императорской резиденции

Главная цель нашей поездки — Екатерининский дворец, творение гения Растрелли, роскошь которого поражает взоры по сей день. Во время прогулки по палатам гид расскажет, почему планировка царской резиденции считается уникальной и сколько золота было потрачено на украшение внутренних и внешних элементов дворца.

Восьмое чудо света

Самое значимое сокровище дворца — Янтарная комната, в которой золотистые капли моря играют разными оттенками и отражаются в обилии зеркальных поверхностей, вызывая особое мерцание. Любуясь этой невероятной красотой, поговорим о главных тайнах и загадках самой знаменитой комнаты в мире.

Гектары шедевров

Затем прогуляемся по Екатерининскому парку, изучим его французскую и английскую части. Вы узнаете, на чём здесь, а иной раз и по роскошным коридорам Александровского дворца, любил разъезжать цесаревич Алексей.

Город муз

В финале уделим время Царскосельскому лицею. Вы узнаете, каких уникальных личностей воспитала и вдохновила знаменитая альма-матер, сколько стихотворений было написано солнцем русской поэзии и как жили и учились лицеисты.

Организационные детали

  • Мы заберём вас в любом удобном месте и после экскурсии привезём обратно. Поездка проходит на седане бизнес-класса или кроссовере. Если вас больше 2 человек — на комфортном минивэне (Mercedes и Hyundai) с доплатой 1000 руб.
  • В стоимость включены услуги гида и трансфер. Билеты в Екатерининский дворец и парк оплачиваются отдельно (на гида в том числе).
  • Возьмите с собой воду и зонт
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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