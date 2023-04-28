На экскурсии по музею-заповеднику вы познакомитесь с шедевром барокко 18 века. Пройдёте по парадным залам дворца, где проводили летние месяцы российские императрицы. Оцените тронный зал Растрелли и прикоснётесь к тайнам легендарного произведения искусства — Янтарной комнаты. А также осмотрите павильоны и скульптуры Екатерининского парка. Путешествие проходит в группе до 50 человек.

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Описание

Что вас ожидает

🔶 Путевая экскурсия. Царское село расположено в 25 км от Петербурга. Дорога до него займёт около часа. Вы проедете по одной из главных магистралей Северной столицы. По пути гид расскажет о Московских триумфальных воротах, Московском парке Победы, Чесменском дворце, Монументе героическим защитникам Ленинграда, Пулковской обсерватории и других значимых объектах на маршруте.

🔶 Город Пушкин. Вы познакомитесь с историей старинного пригорода Петербурга и увидите Египетские ворота, Феодоровский собор и Фёдоровский городок, музей-дачу Пушкина, дом Олениных, Александровский дворец, Лицейский сад, Певческую водонапорную башню, музей Анны Ахматовы, Гостиный двор, Соборный сквер и Екатерининский собор.

🔶 Екатерининский дворец. Вы побываете в официальной летней резиденции трёх российских правительниц: Екатерины I, Елизаветы Петровны и Екатерины II. Осмотрите шедевр русского барокко 18 века. Пройдёте по роскошным залам и анфиладам величественного дворца. А особое внимание будет уделено Большому залу, созданному по замыслу Растрелли, и всемирно известной Янтарной комнате.

🔶 Екатерининский парк. На прогулке по придворцовой территории гид расскажет о регулярном стиле на примере Старого сада и пейзажном стиле на примере Английского парка. А также познакомит со старинными павильонами и скульптурами. Вы осмотрите Камеронову галерею, Чесменскую колонну, Холодную баню с Агатовыми комнатами, Собственный садик, Скрипучую (Китайскую) беседку, Кухню-руину, павильон Концертный зал и Гранитную террасу.

Организационные детали