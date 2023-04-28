История и архитектура летней царской резиденции в одном из самых красивых пригородов Петербурга
Оцените тронный зал Растрелли и прикоснётесь к тайнам легендарного произведения искусства — Янтарной комнаты. А также осмотрите павильоны и скульптуры Екатерининского парка. Путешествие проходит в группе до 50 человек.
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Описание
Что вас ожидает
🔶 Путевая экскурсия. Царское село расположено в 25 км от Петербурга. Дорога до него займёт около часа. Вы проедете по одной из главных магистралей Северной столицы. По пути гид расскажет о Московских триумфальных воротах, Московском парке Победы, Чесменском дворце, Монументе героическим защитникам Ленинграда, Пулковской обсерватории и других значимых объектах на маршруте.
🔶 Город Пушкин. Вы познакомитесь с историей старинного пригорода Петербурга и увидите Египетские ворота, Феодоровский собор и Фёдоровский городок, музей-дачу Пушкина, дом Олениных, Александровский дворец, Лицейский сад, Певческую водонапорную башню, музей Анны Ахматовы, Гостиный двор, Соборный сквер и Екатерининский собор.
🔶 Екатерининский дворец. Вы побываете в официальной летней резиденции трёх российских правительниц: Екатерины I, Елизаветы Петровны и Екатерины II. Осмотрите шедевр русского барокко 18 века. Пройдёте по роскошным залам и анфиладам величественного дворца. А особое внимание будет уделено Большому залу, созданному по замыслу Растрелли, и всемирно известной Янтарной комнате.
🔶 Екатерининский парк. На прогулке по придворцовой территории гид расскажет о регулярном стиле на примере Старого сада и пейзажном стиле на примере Английского парка. А также познакомит со старинными павильонами и скульптурами. Вы осмотрите Камеронову галерею, Чесменскую колонну, Холодную баню с Агатовыми комнатами, Собственный садик, Скрипучую (Китайскую) беседку, Кухню-руину, павильон Концертный зал и Гранитную террасу.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автобусе, в группе до 50 человек
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в Екатерининский дворец и парк: 900 руб. /взрослого, 420-450 руб. — льготные билеты, дети до 14 лет — бесплатно
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от Казанского собора
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.