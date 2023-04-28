Екатерининский дворец и Янтарная комната: автобусная экскурсия в Царское село

История и архитектура летней царской резиденции в одном из самых красивых пригородов Петербурга

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На экскурсии по музею-заповеднику вы познакомитесь с шедевром барокко 18 века. Пройдёте по парадным залам дворца, где проводили летние месяцы российские императрицы.

Оцените тронный зал Растрелли и прикоснётесь к тайнам легендарного произведения искусства — Янтарной комнаты. А также осмотрите павильоны и скульптуры Екатерининского парка. Путешествие проходит в группе до 50 человек.
Екатерининский дворец и Янтарная комната: автобусная экскурсия в Царское село
Екатерининский дворец и Янтарная комната: автобусная экскурсия в Царское село
Екатерининский дворец и Янтарная комната: автобусная экскурсия в Царское село
Екатерининский дворец и Янтарная комната: автобусная экскурсия в Царское село
Екатерининский дворец и Янтарная комната: автобусная экскурсия в Царское село
Екатерининский дворец и Янтарная комната: автобусная экскурсия в Царское село
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Описание

Что вас ожидает

🔶 Путевая экскурсия. Царское село расположено в 25 км от Петербурга. Дорога до него займёт около часа. Вы проедете по одной из главных магистралей Северной столицы. По пути гид расскажет о Московских триумфальных воротах, Московском парке Победы, Чесменском дворце, Монументе героическим защитникам Ленинграда, Пулковской обсерватории и других значимых объектах на маршруте.

🔶 Город Пушкин. Вы познакомитесь с историей старинного пригорода Петербурга и увидите Египетские ворота, Феодоровский собор и Фёдоровский городок, музей-дачу Пушкина, дом Олениных, Александровский дворец, Лицейский сад, Певческую водонапорную башню, музей Анны Ахматовы, Гостиный двор, Соборный сквер и Екатерининский собор.

🔶 Екатерининский дворец. Вы побываете в официальной летней резиденции трёх российских правительниц: Екатерины I, Елизаветы Петровны и Екатерины II. Осмотрите шедевр русского барокко 18 века. Пройдёте по роскошным залам и анфиладам величественного дворца. А особое внимание будет уделено Большому залу, созданному по замыслу Растрелли, и всемирно известной Янтарной комнате.

🔶 Екатерининский парк. На прогулке по придворцовой территории гид расскажет о регулярном стиле на примере Старого сада и пейзажном стиле на примере Английского парка. А также познакомит со старинными павильонами и скульптурами. Вы осмотрите Камеронову галерею, Чесменскую колонну, Холодную баню с Агатовыми комнатами, Собственный садик, Скрипучую (Китайскую) беседку, Кухню-руину, павильон Концертный зал и Гранитную террасу.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автобусе, в группе до 50 человек
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в Екатерининский дворец и парк: 900 руб. /взрослого, 420-450 руб. — льготные билеты, дети до 14 лет — бесплатно
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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