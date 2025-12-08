Отправьтесь в захватывающее путешествие по одному из самых величественных уголков России — объединённому ансамблю Екатерининского и Александровского парков в Царском Селе.
Этот маршрут соединяет величие эпохи Екатерины II с романтичной, местами загадочной атмосферой ландшафтных прогулок — здесь каждая аллея и павильон рассказывают свою историю.
Описание билетаТайны и величие парков Царского Села Екатерининский парк Погрузитесь в атмосферу исторического великолепия, проходя по регулярным аллеям Екатерининского парка, где архитекторам удалось воплотить идею гармонии между зодчеством и садово-парковым искусством. Вы увидите Камеронову галерею — символ царского просвещения, полный античных скульптур и бюстов мыслителей и правителей, и прогуляетесь по Висячему саду, где Екатерина II размышляла о величии России. В маршруте — памятные знаки эпохи, в том числе памятники в честь побед России над Турцией. Александровский парк Затем мы плавно перейдём в соседний Александровский парк — уголок Царского Села с особой романтичной атмосферой. Здесь, среди живописных прудов и извилистых аллей, возвышаются древние руины и необычные павильоны. Вы пройдёте мимо Китайской деревни и руин Китайского театра, подниметесь на Крестовый (горбатый) мост — одну из самых фотогеничных точек парка, увидите Белую башню и стилизованный под средневековый замок Арсенал, а также Чесменскую колонну. Новый сад, примыкающий к Екатерининскому парку, органично связует оба пространства, делая прогулку цельной и разнообразной. Эта комбинированная экскурсия подарит вам не только сухой набор фактов, но и живые рассказы о людях, которые творили эти сады — от строгого классицизма до романтических капризов XVIII–XIX веков. Идеально подходит для тех, кто хочет прочувствовать масштаб истории, насладиться живописными видами и сделать красивые фотографии. Не упустите шанс посетить один из самых изысканных исторических комплексов Санкт-Петербурга. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и возможность на некоторое время стать частью великой истории. Важная информация:
- Вести экскурсию буду я или гид из нашей команды.
- Старт — рядом с Дворцовой церковью на Садовой улице, точку встречи пришлём после предоплаты.
- В случае отмены экскурсии с Вашей стороны менее, чем за 3 дня до даты экскурсии — предоплата не возвращается.
- При желании после экскурсии есть возможность посетить великолепный Екатерининский дворец, сообщите нам заранее, мы поможем купить билет.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Екатерининский дворец
- Павильон Эрмитаж
- Павильон Грот
- Камеронова галерея
- Висячий сад
- Кагульский обелиск
- Парковые аллеи
- Новый сад (New Garden)
- Крестовый («висячий») мост
- Китайская деревня и Малые Китайские мосты
- Руины Китайского театра
- Белая башня и Арсенал
- Готические ворота и Романтические руины
- Пейзажные пруды и уютные аллеи
Что включено
- Услуги гида
- Билеты
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Садовая ул., 9, Пушкин
Завершение: Санкт-Петербург, Пушкин, Екатерининский парк
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
