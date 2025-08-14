Экскурсия по Екатерининскому парку в Царском Селе предлагает школьникам и их родителям уникальную возможность узнать историю парка и его обитателей.
Участники услышат занимательные факты о постройках и их владельцах, а также
Участники услышат занимательные факты о постройках и их владельцах, а также
5 причин купить эту экскурсию
- 🎓 Интерактивные задания для детей
- 🏰 Истории о русских императорах
- 📚 Легенды и факты о Пушкине
- 🌳 Прогулка по живописным местам
- 🚸 Подходит для школьных групп
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Екатерининского парка - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время парк особенно красив, погода теплая и комфортная для прогулок, а также меньше всего дождей. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, парк также привлекателен, но стоит быть готовыми к переменчивой погоде и более прохладным дням. Зимой, хотя парк и открыт, холод и снег могут затруднить передвижение, но при этом открываются уникальные зимние виды.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Екатерининский парк
- Царское Село
- Музей Лицей
Описание экскурсии
- Вы прогуляетесь по живописным аллеям Екатерининского парка — самой знаменитой достопримечательности Царского Села
- Узнаете, как обустраивался парк, какие сооружения появились в разные эпохи, зачем они строились и как связаны с судьбами российских императоров
- Выясните, как возник и развивался этот загородный императорский центр, кто из влиятельных особ здесь бывал и чем именно знаменит каждый уголок парка
А ещё вы услышите о любопытных и курьёзных фактах из жизни владельцев и гостей парка:
- где любил пить молоко Пётр I
- сколько яиц ушло на строительство парковых павильонов
- что сердило Екатерину II и забавляло Елизавету Петровну
Ребята получат тетради лицеистов и по ходу экскурсии будут выполнять увлекательные задания. В интерактивной форме они познакомятся:
- с историей Царского Села
- судьбами российских императоров
- биографией Пушкина
И проверят свои знания по системе Лицея!
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается вход в Екатерининский парк — 400 ₽ за чел. (есть льготы), в том числе путешественники оплачивают билет для гида
- По предварительной договорённости программу можно адаптировать для ребят младшего возраста
- Экскурсию можно провести для школьной группы — детали обсудим в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провели экскурсии для 22119 туристов
Мы с командой гидов разрабатываем и проводим необычные экскурсии по Петербургу. Мы знаем, как бывает порой трудно найти интересную экскурсию, рассчитанную на путешественника с детьми, а также на того, кто от перечисления бесконечного множества дат и фамилий архитекторов начинает неудержимо зевать:) Стараемся делать так, чтобы на наших прогулках было нескучно.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 37 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Большое спасибо Юлии за замечательный рассказ о таком многогранном парке, как Екатерининский. Экскурсия получилась очень приватной и уютной, немного в форме диалога. Юлия замечательно рассказала об особенностях парка, необычных историях,
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Прекрасная экскурсия. Юлия-прекрасный рассказчик, знание темы, умение заинтересовать, подача интересная. Спасибо большое, однозначно рекомендую. Царское село прекрасно!
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О
Заказали у Юлии экскурсию по Екатерининскому парку. Юля очень интересно рассказывала, простым языком, так, что хочется пересказать теперь всем, что мы услышали. Это не был пересказ исторических фактов истории, это
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Хорошо прогулялись по парку. Юлия очень помогла в составлении маршрута-дворец-прогулка-лицей. Получилось идеально по времени.
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Т
Замечательно! (сразу скажу, что оценка эта не только моя, но я 9-летней экскурсантки, для которой собственно все устраивалось). Экскурсию проводила Юлия. ОТЛИЧНО. Содержательно и интересно. Хорошая манера подачи материала. В
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Т
Экскурсия очень понравилась! Юлия - прекрасный экскурсовод: компетентная в тематике и обаятельная как человек.
Понравилось, как построен маршрут прогулки. За 1,5 часа мы узнали историю создания загородной резиденции Романовых, особенности построек
Понравилось, как построен маршрут прогулки. За 1,5 часа мы узнали историю создания загородной резиденции Романовых, особенности построек
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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