Экскурсия по Екатерининскому парку в Царском Селе предлагает школьникам и их родителям уникальную возможность узнать историю парка и его обитателей.Участники услышат занимательные факты о постройках и их владельцах, а также

о том, как создавался парк. Интерактивные задания с оценками по системе Лицея позволят детям глубже погрузиться в историю. В ходе прогулки посетители узнают о Пушкине и его связи с Царским Селом. Экскурсия подходит для детей 8-13 лет и может быть адаптирована для младших

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Екатерининского парка - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время парк особенно красив, погода теплая и комфортная для прогулок, а также меньше всего дождей. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, парк также привлекателен, но стоит быть готовыми к переменчивой погоде и более прохладным дням. Зимой, хотя парк и открыт, холод и снег могут затруднить передвижение, но при этом открываются уникальные зимние виды.

Сейчас август — это идеальное время.