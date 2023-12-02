По Эрмитажу с профессиональным гидом

Роскошная лестница, у которой есть секрет. Что не так с этими окнами?

А кто ходил по этим шикарным залам? Поговорим о принцах и принцессах, правящей династии, взглянем на их портреты.

Ах, как приятно оказаться в тронном зале: стены обшиты красным бархатом и вышивкой, и горделиво возвышается трон. Кажется, что только цари и царицы могли сидеть на этом почётном месте. А что, если мы скажем, что был ещё кое-кто? Ответ вас может удивить.

Следом за сим погрузимся в водоворот романтики балов: танцы, платья, веера. Веера? С ними всё тоже не так просто: окунёмся в язык жестов дворян.

Вот вы собираете марки или монетки? Малыши активно делятся своими увлечениями, и узнают о хобби императрицы Екатерины II. Её огромную коллекцию картин с ходу и не осмотришь! Но мимо не пройти – слишком хороша.

Среди скульптур, мозаик и ваз одна уж как-то сильно выделяется. Такая огромная! Как же она попала внутрь? Но для юных исследователей такой вопрос – плевое дело, мы и здесь найдём ответы.

Разумеется, гвоздём программы станет мумия. Каждый ребёнок, хоть немного увлекающийся древностями, грезил о пирамидах, кладах и таинственных саркофагах. В египетском зале можно утолить свою жажду знаний, узнав от гида всё самое интересное.

Ну и раз уж речь зашла о кладах: каждый маленький гость получит подарок в конце экскурсии! Глядя на сувенир, можно вспоминать, как весело и необычно сходил в Эрмитаж! Важная информация:• Занятие рассчитано на учащихся 1-3 классов (7-9 лет).

К огромному сожалению, мы не можем разрешить родителям, бабушкам и дедушкам ходить вместе с группой. Вы приводите детей на место встречи и там же ровно через 2 часа забираете довольных и счастливых ребят.

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства.

Хотите не просто сводить ребёнка в музей, а порадовать? Привить любовь к искусству? А может развить историческую грамотность, или даже помочь завести друзей? Всех зайцев одним кликом — закажите экскурсию в мини-группе с профессиональным гидом! Гид покажет самые интересные экспонаты, поделиться секретами старины, даст вовлекающие задания. Да и просто поможет детям расслабиться и насладиться прогулкой по роскошным залам в компании сверстников. А что покажут? Эрмитаж огромен. Посмотреть всё за раз — разумеется, утопия. А вот увидеть главное и самое запоминающееся — это уже план, которому мы и последуем! Много секретов хранят эти стены. На самые разные вопросы отыщутся ответы в ходе нашего занятия: