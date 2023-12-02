Подарите ребенку не просто посещение музея, а настоящее волшебное путешествие! Закажите экскурсию в мини-группе с опытным гидом, который не только покажет самые увлекательные экспонаты, поделится тайнами истории и предложит увлекательные задания, но также поможет детям насладиться прогулкой по роскошным залам в компании сверстников.
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Описание
По Эрмитажу с профессиональным гидомХотите не просто сводить ребёнка в музей, а порадовать? Привить любовь к искусству? А может развить историческую грамотность, или даже помочь завести друзей? Всех зайцев одним кликом — закажите экскурсию в мини-группе с профессиональным гидом! Гид покажет самые интересные экспонаты, поделиться секретами старины, даст вовлекающие задания. Да и просто поможет детям расслабиться и насладиться прогулкой по роскошным залам в компании сверстников. А что покажут? Эрмитаж огромен. Посмотреть всё за раз — разумеется, утопия. А вот увидеть главное и самое запоминающееся — это уже план, которому мы и последуем! Много секретов хранят эти стены. На самые разные вопросы отыщутся ответы в ходе нашего занятия:
- Роскошная лестница, у которой есть секрет. Что не так с этими окнами?
- А кто ходил по этим шикарным залам? Поговорим о принцах и принцессах, правящей династии, взглянем на их портреты.
- Ах, как приятно оказаться в тронном зале: стены обшиты красным бархатом и вышивкой, и горделиво возвышается трон. Кажется, что только цари и царицы могли сидеть на этом почётном месте. А что, если мы скажем, что был ещё кое-кто? Ответ вас может удивить.
- Следом за сим погрузимся в водоворот романтики балов: танцы, платья, веера. Веера? С ними всё тоже не так просто: окунёмся в язык жестов дворян.
- Вот вы собираете марки или монетки? Малыши активно делятся своими увлечениями, и узнают о хобби императрицы Екатерины II. Её огромную коллекцию картин с ходу и не осмотришь! Но мимо не пройти – слишком хороша.
- Среди скульптур, мозаик и ваз одна уж как-то сильно выделяется. Такая огромная! Как же она попала внутрь? Но для юных исследователей такой вопрос – плевое дело, мы и здесь найдём ответы.
- Разумеется, гвоздём программы станет мумия. Каждый ребёнок, хоть немного увлекающийся древностями, грезил о пирамидах, кладах и таинственных саркофагах. В египетском зале можно утолить свою жажду знаний, узнав от гида всё самое интересное.
- Ну и раз уж речь зашла о кладах: каждый маленький гость получит подарок в конце экскурсии! Глядя на сувенир, можно вспоминать, как весело и необычно сходил в Эрмитаж! Важная информация:• Занятие рассчитано на учащихся 1-3 классов (7-9 лет).
- К огромному сожалению, мы не можем разрешить родителям, бабушкам и дедушкам ходить вместе с группой. Вы приводите детей на место встречи и там же ровно через 2 часа забираете довольных и счастливых ребят.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства.
По субботам в 11:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание в небольшой группе (до 5 чел.)
- Сувенир для ребёнка
- Что не входит
- Билет на экскурсанта (ребёнка), который можно взять бесплатно в кассе или на сайте музея.
- Билеты родителей или сопровождающих, которые приведут ребенка к началу экскурсии заберут по ее окончанию. Покупаются они также в кассе музея или онлайн
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Дворцовая наб., 34 (Эрмитаж)Завершение: Внутри Эрмитажа, слева от Иорданской лестницы (главный вход)
- Когда и сколько длится?
- Когда: По субботам в 11:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
- Занятие рассчитано на учащихся 1-3 классов (7-9 лет)
- Предполагается, что для ваших детей это будет первое посещение Эрмитажа. Если ребёнок уже был в Эрмитаже, мы это учтём, только, пожалуйста, предупредите об этом заранее.
- Экскурсионное обслуживание оплачивается только для детей + надо будет взять в кассе бесплатный входной билет. Взрослые приобретают входные билеты самостоятельно.
- К огромному сожалению, мы не можем разрешить родителям, бабушкам и дедушкам ходить вместе с группой. Вы приводите детей на место встречи и там же ровно через 2 часа забираете довольных и счастливых ребят.
- В стоимость экскурсии входит сувенир. Дополнительных расходов не будет
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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