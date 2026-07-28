Предлагаю вам интересно и душевно провести время в Музее почвоведения: познакомиться с симпатичными подземными обитателями и узнать их повадки. А затем своими руками раскрасить 3D-фигурку понравившегося героя.
Описание мастер-класса
Мы встретимся на стрелке Васильевского острова. Я расскажу историю появления здесь самых интересных детских музеев.
Прогуляемся по залам Центрального музея почвоведения и выясним, почему так важна земля у нас под ногами.
На весёлом мастер-классе дети раскрасят 3D-фигурку акриловыми красками и получат на память собственного подземного героя.
Организационные детали
- В стоимость включены билеты в музей и все художественные материалы
- Раскрашенную фигурку героя заберёте с собой в нарядной коробочке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На стрелке Васильевского острова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 3750 туристов
Я историк и искусствовед, сейчас пишу кандидатскую диссертацию. Петербург — мой любимый город. И я всегда рада поделиться своей любовью к этому городу и своими знаниями о нем. Много лет провожу экскурсии по Санкт-Петербургу и его музеям. Рассказывать о культуре и искусстве для вас — большое удовольствие.
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