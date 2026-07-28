Предлагаю вам интересно и душевно провести время в Музее почвоведения: познакомиться с симпатичными подземными обитателями и узнать их повадки. А затем своими руками раскрасить 3D-фигурку понравившегося героя.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-2 человек, стоимость зависит от количества людей

от 5000 ₽ за группу

Ваш гид в Санкт-Петербурге

Описание мастер-класса

Мы встретимся на стрелке Васильевского острова. Я расскажу историю появления здесь самых интересных детских музеев.

Прогуляемся по залам Центрального музея почвоведения и выясним, почему так важна земля у нас под ногами.

На весёлом мастер-классе дети раскрасят 3D-фигурку акриловыми красками и получат на память собственного подземного героя.

Организационные детали