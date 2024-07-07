Екатерина II, основательница Эрмитажа, верила, что камни имеют особую силу. На экскурсии участники получат реквизит — разные камешки — и проверят их волшебство на себе. А ещё изучат каменное убранство дворца и узнают интересные факты.
После экскурсии дети легко отличат римские узоры от флорентийских и смогут рассказать о мастерах, придумавших русскую мозаику.
После экскурсии дети легко отличат римские узоры от флорентийских и смогут рассказать о мастерах, придумавших русскую мозаику.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Парадную мраморную лестницу — самую большую во дворце. Белоснежный мрамор — не единственный камень, который украшает её. Что ещё великолепно оттеняет золото лепнины, узнаете на экскурсии.
- Малахитовую гостиную — один из ярчайших интерьеров Зимнего дворца. Возможно, в одной из зелёных колонн живёт сама хозяйка Уральских гор. Разгадаем секрет малахита и полюбуемся разнообразием орнаментов из него.
- Павильонный зал — с часами «Павлин». Подглядим, как играют лучи света в хрустальных подвесках на люстрах, полюбуемся мозаикой на столах и отыщем страшное чудище — горгону Медузу.
- Просветы Нового Эрмитажа — с массивными предметами из малахита, лазурита и родонита. За счёт необычного освещения камни выглядят особенно ярко. Выясним, какой камень подарил нам вулкан.
- Египетский зал — место, где вы поймёте, может ли живое существо окаменеть, как в мифе о горгоне. А ещё узнаете, какой камень и за что, больше всего любили египтяне.
Гид расскажет:
- Как вышло, что Эрмитаж превратился в настоящую каменную шкатулку.
- Для чего нужны огромные чаши и вазы.
- Как была создана самая знаменитая Колыванская чаша, и почему именно этот экспонат попал в книгу рекордов Гиннеса.
- Как «каменная царица» оказалась в музее, если её размер превышает дверные и оконные проёмы здания.
Экскурсия понравится тем:
- Кто уже был на обзорной программе по музею.
- Кто увлекается камнями и всем, что с ними связано.
Организационные детали
- Мы работаем с небольшими группами — только так можно сохранить формат экскурсии. По запросу возможно максимум 9 участников в группе. Стоимость в таком случае обсуждаем в личной переписке.
- Дополнительно оплачиваются билеты в Эрмитаж для участников экскурсии и для гида. Приобрести их необходимо заранее на официальном сайте музея или на Трипстере: купить билет.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Иорданской лестницы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 7147 туристов
Добрый день! Меня зовут Жанна, у меня есть команда подготовленных гидов, владеющих методикой проведения детских экскурсий. В каждом из них я уверена, как в себе. Все они имеют свои приёмы,Задать вопрос
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