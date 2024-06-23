Детская экскурсия «Эрмитаж в Зазеркалье»

Зеркало — наш главный проводник в этом приключении! Юные исследователи поиграют с отражениями, с помощью зеркала прогуляются по потолкам Эрмитажа. Услышат мифы и легенды, связанные с зеркалами. А в самом страшном месте Эрмитажа — Тёмном коридоре — проверят, что отражается в спрятанных зеркалах.
На нашем пути:
Иорданская лестница: начнём приключение с великолепной лестницы — попробуем разгадать ее секрет и выясним, для чего служат ложные зеркальные оконные проемы.
Галерея с портретами Романовых: найдём портрет императрицы, которую зеркало помогло показать с лучшей стороны. Увидим Малахитовую гостиную, которую архитекторы превратили в галерею с помощью зеркал. И разберёмся, зачем нужны столики с зеркалами для ног.
Георгиевский (Большой Тронный) зал пышно украшен золотом, мрамором и бархатом, но самое необычное украшение лежит прямо под ногами посетителей. Это пол, похожий на деревянное зеркало. Что отражается в нём и почему не до конца? Отыщем ответ!
Египетский зал, похожий на гробницу, хранит множество сокровищ. Одно из них — зеркало. Что видели в таких зеркалах египтяне и почему зеркало молчит сегодня? Тайна откроется только самым внимательным зрителям!
Кому подойдёт экскурсия-квест
Программа легко адаптируется под любой возраст. С ребятами помладше будем больше играть, с ребятами постарше — размышлять и узнавать новое. Взрослые на этой экскурсии тоже не заскучают и, возможно, откроют музей с новой для себя стороны. Также мы можем изменить формат полностью под взрослую аудиторию.
Организационные детали
Мы работаем с небольшими группами — только так можно сохранить формат (по запросу возможно максимум 9 участников в группе)
Билеты в Эрмитаж не включены в стоимость, приобрести их необходимо заранее на себя и на гида. Билеты можно купить на Трипстере: купить билет.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 7147 туристов
Добрый день! Меня зовут Жанна, у меня есть команда подготовленных гидов, владеющих методикой проведения детских экскурсий. В каждом из них я уверена, как в себе. Все они имеют свои приёмы, читать дальше
но идея у нас общая: исходить из особенностей возраста и потребностей ребёнка, во время экскурсии заинтересовывать, а не заставлять. Слушать, играть, обсуждать и получать удовольствие от посещения музея. О том, кто именно будет встречаться с вами, мы всегда договариваемся заранее.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников
Татьяна
23 июня 2024
Были с дочкой на экскурсии вдвоём. Это наше первое знакомство с Эрмитажем. Ясно, что за один день/или даже неделю его не объять) Нам очень повезло с гидом- Гульфия профессионально и читать дальше
с душой провела экскурсию. В среднем темпе, с достаточным количеством информации, не перегружая. Вообще идея экскурсии «зазеркалье в Эрмитаже»- это очень креативно. Во всех залах по маршруту была привязка к зеркалам. Дочери (10 лет) очень понравилось. И мне тоже было интересно и познавательно. Очень рекомендую! Спасибо!
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Наталья
21 июня 2024
Были с двумя детьми 10 и 11 лет. Осталось двойственное впечатление. С одной стороны детям понравилось, материал подобран прекрасно, и, чувствуется, что Жанна прекрасно разбирается в материале. Взрослым тоже было интересно читать дальше
послушать. А с другой, есть ощущение, что экскурсии эти идут таким потоком, что у гида не хватает ресурса сосредоточиться на данных конкретных участниках, и важнее уложиться в тайминг, чем услышать ответы на задаваемые вопросы. И, лично мне очень режут слух профессиональные экскурсоводческие интонации.
Е
Екатерина
19 июня 2024
Выше всяких похвал. Шедевры лучше воспринимаются и запоминаются не как безличные предметы, а если с ними связаны жизненные истории. Жанна как никто умеет это делать. Посещали с ней уже вторую экскурсию и это было чудесно.
Екатерина
18 июня 2024
Жанна прекрасный специалист своего дела! Рекомендую однозначно. Детей в подобном музее сложно увлечь. . но она сделала невозможное. Мне тоже очень понравилась экскурсия. Спасибо Вам)
Ольга
9 июня 2024
Спасибо большое Жанне! Экскурсия очень понравилась и детям и взрослым. Узнали много интересного.
О
Ольга
7 июня 2024
Жанна сумела живо и интересно рассказать детям о той небольшой части творений Эрмитажа, которые мы успели охватить за полтора часа. Взрослым тоже понравилось! Жанна очень приятный в общении человек, экскурсия с ней пролетела в один миг!
Е
Евгения
19 мая 2024
Спасибо огромное гиду Татьяне. Увлекла нашу 3-х летку на 1,5 часа. Очень интересно, с индивидуальным подходом, в игровой форме. Нашей малышке понравилось и взрослым тоже.
Татьяна
14 мая 2024
Посещали экскурсию "Эрмитаж в Зазеркалье" с гидом Гульфией. В прошлом году с ней же были на экскурсии "Коты Эрмитажа". Гульфия прекрасный гид и очень приятный человек. Дочка (7 лет) в читать дальше
восторге как от первой, так и от второй экскурсии, при том, что она вообще не поклонник такого рода досуга, как многие дети такого возраста. Гульфия нашла подход и удерживала внимание все полтора часа экскурсии. Содержание экскурсии было интересно не только для дочки, но и для меня- узнала много любопытных фактов. Большое спасибо Гульфие за такие прекрасные впечатления!
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Людмила
20 апр 2024
Были на экскурсии у Гульфии с детьми 7 и 8 лет. С первой минуты экскурсовод заинтересовала детей. Материал был хорошо подобран по возрасту. Очень понравилось,что были совместные рассуждения. 1,5 часа пролетели незаметно, остались довольны.
Дарья
15 апр 2024
Мы благодарим за детские экскурсии наших замечательных гидов Ксению и Гульфию! Наши дети просто в восторге, информация понятна, преподнесли многое в игровой форме, дети были увлечены, задавали кучу вопросов! Всем рекомендуем, наша группа из Тюмени благодарит Вас и желает процветания и отзывчивых туристов!!!
Ольга
27 мар 2024
Экскурсия прошла на одном дыхании для детей (8 и 11 лет)! Экскурсовод Жанна очень профессионально и в доступной форме сумела донести до детей очень сложную информацию. Всю экскурсию Жанна учень умело держала внимание детей, постоянно поддерживала интерес проблемными ситуациями. В конце экскурсии даже с каждым ребенком подвели итоги… Очень, советую такой вид индивидуальной экскурсии! Спасибо🙏💕
Екатерина
23 мар 2024
Отличная экскурсия в непринужденном формате. Было интересно и взрослым, и детям 10 и 12 лет. Мне особенно понравилось, что мы узнали про маленькие удивительные факты, которые как раз и раскрывают жизнь тех времен во дворце. Экскурсовод, Гульфия, обаятельная, увлеченная своим делом. Приятно встречать таких людей. Спасибо Вам большое. Мы получили удовольствие и что-то запомнили:)
Людмила
12 мар 2024
Нас была группа из 4 взрослых и 3 детей 7 лет. Дети были очень уставшие, однако, Жанна их очень заинтересовала. Очень интересно, даже взрослым.
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Людмила
26 фев 2024
Экскурсия прошла великолепно! Она была ориентирована на ребёнка 9 лет, но мне самой было интересно послушать! Жанна отвечала на все вопросы, а дочки их было великое множество. Показала и рассказала много интересного в Эрмитаже и про Эрмитаж.
Елена
26 фев 2024
Отлично прошла! Всем очень понравилась! 😊
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