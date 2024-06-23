Детская экскурсия «Эрмитаж в Зазеркалье»

Готовы взглянуть на Эрмитаж в зеркальном отражении? На этой авторской экскурсии ребята увидят музей во всём его великолепии: от парадных залов до гениальных картин. Вместе мы раскроем хитрые оптические иллюзии, отыщем важные артефакты и выясним, что скрывается за легендами о Медузе Горгоне, египтянах и короле Людовике XIV.

за 1-3 человека или 1550 ₽ за человека, если вас больше

от 6 000 ₽ за 1-3 человека или 1550 ₽ за человека, если вас больше

Описание квеста

Что вас ожидает

Эрмитаж в отражении

Зеркало — наш главный проводник в этом приключении! Юные исследователи поиграют с отражениями, с помощью зеркала прогуляются по потолкам Эрмитажа. Услышат мифы и легенды, связанные с зеркалами. А в самом страшном месте Эрмитажа — Тёмном коридоре — проверят, что отражается в спрятанных зеркалах.

На нашем пути:

Иорданская лестница: начнём приключение с великолепной лестницы — попробуем разгадать ее секрет и выясним, для чего служат ложные зеркальные оконные проемы.

Галерея с портретами Романовых: найдём портрет императрицы, которую зеркало помогло показать с лучшей стороны. Увидим Малахитовую гостиную, которую архитекторы превратили в галерею с помощью зеркал. И разберёмся, зачем нужны столики с зеркалами для ног.

Георгиевский (Большой Тронный) зал пышно украшен золотом, мрамором и бархатом, но самое необычное украшение лежит прямо под ногами посетителей. Это пол, похожий на деревянное зеркало. Что отражается в нём и почему не до конца? Отыщем ответ!

Египетский зал, похожий на гробницу, хранит множество сокровищ. Одно из них — зеркало. Что видели в таких зеркалах египтяне и почему зеркало молчит сегодня? Тайна откроется только самым внимательным зрителям!

Кому подойдёт экскурсия-квест

Программа легко адаптируется под любой возраст. С ребятами помладше будем больше играть, с ребятами постарше — размышлять и узнавать новое. Взрослые на этой экскурсии тоже не заскучают и, возможно, откроют музей с новой для себя стороны.

Также мы можем изменить формат полностью под взрослую аудиторию.

Организационные детали