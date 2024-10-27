Мозаика — одна из самых древних техник декорирования зданий, которую использовали ещё в античном мире. Но и в нашем молодом городе можно встретить мозаичные украшения.
На прогулке в центре Петербурга мы поговорим о производстве смальты, возрождении Ломоносовым забытого искусства, истории мастерской Фролова и мозаике в эпоху конструктивизма.
На прогулке в центре Петербурга мы поговорим о производстве смальты, возрождении Ломоносовым забытого искусства, истории мастерской Фролова и мозаике в эпоху конструктивизма.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Начнём экскурсию в Исаакиевском соборе — главном храме Российской империи. Его построили в 19 веке, а замена фресок на мозаичные картины длилась более 60 лет, но так и не была завершена.
Прогуляемся по Большой Морской улице — фешенебельному центру столицы Российской империи. В конце 19 века здесь были дорогие рестораны, богатые банки и модные магазины, фасады которых украшали мозаичные фризы. А в середине 18 века в бывшей Морской Слободе Ломоносов проводил химические опыты по производству смальты, возрождая забытое со времён Византии мозаичное искусство.
Завершим экскурсию в храме Спас на Крови, построенном на месте убийства императора Александра II. Внутри этой уникальной церкви — более 7000 м² мозаики.
Я расскажу:
- Где находится мозаичное полотно «Полтавская битва», сделанное Ломоносовым для Петропавловского собора и найденное под грудой мусора 150 лет спустя
- Чем отличается византийская мозаика от флорентийской и кто придумал русскую
- Как маленькая мастерская Фроловых смогла выиграть тендер на создание мозаик для храма Спас на Крови, обойдя именитых конкурентов из Италии и Императорской Академии художеств
- Где хранится мозаичная карта СССР из драгоценных камней, созданная для Всемирной выставки в Париже
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билеты в собор — 450 ₽ за чел.
- От Исаакиевского собора до Спаса на Крови пойдём пешком — идти около 30–35 минут. В случае плохой погоды воспользуемся общественным транспортом. Проезд оплачивается дополнительно
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Исаакиевской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 377 туристов
С юности живу в Петербурге, люблю историю и искусство. Я профессиональный гид-переводчик, работаю с русскими и итальянскими путешественниками, есть лицензии во многих музеях города. Мне нравится показывать красоту Петербурга иЗадать вопрос
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