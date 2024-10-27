Мозаика — одна из самых древних техник декорирования зданий, которую использовали ещё в античном мире. Но и в нашем молодом городе можно встретить мозаичные украшения. На прогулке в центре Петербурга мы поговорим о производстве смальты, возрождении Ломоносовым забытого искусства, истории мастерской Фролова и мозаике в эпоху конструктивизма.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Начнём экскурсию в Исаакиевском соборе — главном храме Российской империи. Его построили в 19 веке, а замена фресок на мозаичные картины длилась более 60 лет, но так и не была завершена.

Прогуляемся по Большой Морской улице — фешенебельному центру столицы Российской империи. В конце 19 века здесь были дорогие рестораны, богатые банки и модные магазины, фасады которых украшали мозаичные фризы. А в середине 18 века в бывшей Морской Слободе Ломоносов проводил химические опыты по производству смальты, возрождая забытое со времён Византии мозаичное искусство.

Завершим экскурсию в храме Спас на Крови, построенном на месте убийства императора Александра II. Внутри этой уникальной церкви — более 7000 м² мозаики.

Я расскажу:

Где находится мозаичное полотно «Полтавская битва», сделанное Ломоносовым для Петропавловского собора и найденное под грудой мусора 150 лет спустя

Чем отличается византийская мозаика от флорентийской и кто придумал русскую

Как маленькая мастерская Фроловых смогла выиграть тендер на создание мозаик для храма Спас на Крови, обойдя именитых конкурентов из Италии и Императорской Академии художеств

Где хранится мозаичная карта СССР из драгоценных камней, созданная для Всемирной выставки в Париже

Организационные детали