  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

Экскурсия для школьных групп: «Петербург Достоевского»

ТурсервисСПб
ТурсервисСПб – Гид из Санкт-Петербурга
Путешествие по улицам, где разворачивается действие романа «Преступление и наказание».

Экскурсия ⛳ подойдет для старших школьников.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-55 человек

  • 1 150 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Экскурсия для школьных групп: «Петербург Достоевского»
Экскурсия для школьных групп: «Петербург Достоевского»

Что вы увидите

  • Инженерный замок
  • дома на Владимирском проспекте
  • Владимирская площадь
  • Сенная площадь
  • Семеновский плац
  • дом на Кузнечном переулке
  • дом Родиона Раскольникова
  • дом старухи-процентщицы
  • литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского (на выбор)
  • Тихвинское кладбище Александро-Невской Лавры (на выбор)
Петербург Достоевского – это жизнь простых людей, нищих, бездомных детей, мелких чиновников, пьяниц. Пешеходный маршрут экскурсии 🧭 пройдет по улицам, где разворачивается действие романа «Преступление и наказание». Школьникам будет предоставлена возможность вслед за Раскольниковым отсчитать 730 шагов от его дома до дома старухи-процентщиц и пройти по местам, связанным с жизнью и творчеством писателя: Инженерный замок 🏰, дома на Владимирском проспекте и Владимирскую площадь, Сенную площадь, Семеновский плац, на котором должна была состоятся казнь Достоевского, дом на Кузнечном переулке, дом Родиона Раскольникова и старухи-процентщицы.

Возможны два варианта окончания экскурсии:

  • с посещением литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского на Кузнечном переулке. Здесь он работал над ранней повестью «Двойник», здесь же был написан его последний роман «Братья Карамазовы».
  • с посещением Тихвинского кладбища Александро-Невской Лавры (Некрополь мастеров искусств), где похоронен Ф. М. Достоевский.
  • Мы путешествуем по городу на комфортабельных автобусах, оборудованных специальными дорожными знаками, проблесковым маячком, микрофоном.
  • С нами безопасно путешествовать! В соответствии с Федеральным Законом наша компания заключила договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика.
Важная информация
  • Экскурсия проводится для групп от 20 человек.
  • Один взрослый сопровождающий (учитель) на группу 20-39 детей - бесплатно!
  • Два взрослых сопровождающих на группу от 40 человек - бесплатно.
Что входит
  • транспортное обслуживание от школы до школы (школа в черте КАД)
  • обслуживание экскурсоводом по маршруту и в музее
  • входные билеты в музеи по программе
  • оформление документов в ГИБДД
Что не входит
  • личные расходы
  • Дополнительно понадобится заплатить за трансфер, если школа удалена от центра СПБ –1300 руб. (школа в Кудрово, Мурино, Рыбацкое).
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Экскурсия для школьных групп: «Петербург Достоевского»
Экскурсия для школьных групп: «Петербург Достоевского»
Экскурсия для школьных групп: «Петербург Достоевского»
Экскурсия для школьных групп: «Петербург Достоевского»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
ТурсервисСПб
ТурсервисСПб
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

ТурсервисСПб проводит ещё 6 экскурсий

Пушкин (Царское Село): Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната
2 500
5.5 часов
Пушкин (Царское Село): Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната
113 отзывов
Мифы и легенды Петербурга (13:00, 16:00)
900
2 часа
Мифы и легенды Петербурга (13:00, 16:00)
73 отзыва
Экскурсия в Кронштадт (автобусная с морской прогулкой)
1 700
6 часов
Экскурсия в Кронштадт (автобусная с морской прогулкой)
65 отзывов
Кронштадт — форт Константин и музей Маяков
1 400
5.5 часов
Кронштадт — форт Константин и музей Маяков
40 отзывов
Автобусная экскурсия в Выборг
2 100
10 часов
Автобусная экскурсия в Выборг
36 отзывов
Гатчина. Гатчинский дворец и парк
2 000
6.5 часов
Гатчина. Гатчинский дворец и парк
22 отзыва

Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Ускользающий Петербург: проходные дворы, парадные лестницы и коммуналка.
790
2 часа
Ускользающий Петербург: проходные дворы, парадные лестницы и коммуналка.
2085 отзывов
Весь центр Петербурга с крыши
800
1 час
Весь центр Петербурга с крыши
1519 отзывов
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
600
1.25 часа
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
1198 отзывов
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
700
2 часа
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
1169 отзывов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
1 890
10 часов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
769 отзывов
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
750
1.5 часа
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
752 отзыва