литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского (на выбор)
Тихвинское кладбище Александро-Невской Лавры (на выбор)
Петербург Достоевского – это жизнь простых людей, нищих, бездомных детей, мелких чиновников, пьяниц. Пешеходный маршрут экскурсии 🧭 пройдет по улицам, где разворачивается действие романа «Преступление и наказание». Школьникам будет предоставлена возможность вслед за Раскольниковым отсчитать 730 шагов от его дома до дома старухи-процентщиц и пройти по местам, связанным с жизнью и творчеством писателя: Инженерный замок 🏰, дома на Владимирском проспекте и Владимирскую площадь, Сенную площадь, Семеновский плац, на котором должна была состоятся казнь Достоевского, дом на Кузнечном переулке, дом Родиона Раскольникова и старухи-процентщицы.
Возможны два варианта окончания экскурсии:
с посещением литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского на Кузнечном переулке. Здесь он работал над ранней повестью «Двойник», здесь же был написан его последний роман «Братья Карамазовы».
с посещением Тихвинского кладбища Александро-Невской Лавры (Некрополь мастеров искусств), где похоронен Ф. М. Достоевский.
Мы путешествуем по городу на комфортабельных автобусах, оборудованных специальными дорожными знаками, проблесковым маячком, микрофоном.
С нами безопасно путешествовать! В соответствии с Федеральным Законом наша компания заключила договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика.
Важная информация
Экскурсия проводится для групп от 20 человек.
Один взрослый сопровождающий (учитель) на группу 20-39 детей - бесплатно!
Два взрослых сопровождающих на группу от 40 человек - бесплатно.
Что входит
транспортное обслуживание от школы до школы (школа в черте КАД)
обслуживание экскурсоводом по маршруту и в музее
входные билеты в музеи по программе
оформление документов в ГИБДД
Что не входит
личные расходы
Дополнительно понадобится заплатить за трансфер, если школа удалена от центра СПБ –1300 руб. (школа в Кудрово, Мурино, Рыбацкое).
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.