Петербург Достоевского – это жизнь простых людей, нищих, бездомных детей, мелких чиновников, пьяниц. Пешеходный маршрут экскурсии 🧭 пройдет по улицам, где разворачивается действие романа «Преступление и наказание». Школьникам будет предоставлена возможность вслед за Раскольниковым отсчитать 730 шагов от его дома до дома старухи-процентщиц и пройти по местам, связанным с жизнью и творчеством писателя: Инженерный замок 🏰, дома на Владимирском проспекте и Владимирскую площадь, Сенную площадь, Семеновский плац, на котором должна была состоятся казнь Достоевского, дом на Кузнечном переулке, дом Родиона Раскольникова и старухи-процентщицы.

Возможны два варианта окончания экскурсии:

с посещением литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского на Кузнечном переулке. Здесь он работал над ранней повестью «Двойник», здесь же был написан его последний роман «Братья Карамазовы».

с посещением Тихвинского кладбища Александро-Невской Лавры (Некрополь мастеров искусств), где похоронен Ф. М. Достоевский.

Мы путешествуем по городу на комфортабельных автобусах, оборудованных специальными дорожными знаками, проблесковым маячком, микрофоном.

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