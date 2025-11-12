Вы сможете узнать много интересного о богатой истории Александровского парка и проверить свою смекалку, решая загадки и выполняя задания.
Наши опытные гиды-экскурсоводы сделают ваше путешествие незабываемым, а также помогут вам раскрыть все тайны и загадки парка. Приходите! Весело и увлекательно будет всем — и взрослым, и детям.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Описание квестаАлександровский парк Александровский парк — один из самых красивых парков Царского Села. В нем сохранились дворцы и павильоны, которые создавались несколькими поколениями Романовых от Екатерины Великой до Николая II. Во время нашей экскурсии мы познакомимся с той частью парк парка, который был создан царственной бабушкой Екатериной II и ее внуками, Российскими императорами Александром I и Николаем I. Сначала гид расскажет об истории парка и построек, а затем детям предстоит самостоятельно ответить на вопросы квеста, выполнить несколько творческих заданий и, конечно же, найти клад в виде заслуженного вознаграждения Во время экскурсии вы узнаете:
- Что такое китайщина и почему стиль шинуазри был так популярен в России;
- Как отличить китайского дракона от европейского;
- Что такое на самом деле карусель;
• Откуда в Царском Селе взялись средневековые рыцари и еще много интересного. Важная информация:
- Мы проводим экскурсию-квест как индивидуально (для вашей семьи и друзей), так и для классов и детских групп (в этом случае дети делятся на команды).
- По желанию в квест можно включить подъем на смотровую площадку Белой Башни (билеты оплачиваются на месте по ценам музея).
- Возможна организация квеста-экскурсии для школьных классов и детских групп на выпускной/день знаний/день рождения или другие мероприятия. Подробности уточняйте в сообщениях.
Проведение экскурсии-квеста возможно в любой день с 10:00 до 16:00 включительно.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Реквизит для квеста
Что не входит в цену
- Призы для детей (400 руб/чел)
- Трансфер
- Подъем на смотровую площадку Белой Башни
Место начала и завершения?
Г. Пушкин, Александровский парк
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
