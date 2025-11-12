Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Вы сможете узнать много интересного о богатой истории Александровского парка и проверить свою смекалку, решая загадки и выполняя задания.



Наши опытные гиды-экскурсоводы сделают ваше путешествие незабываемым, а также помогут вам раскрыть все тайны и загадки парка. Приходите! Весело и увлекательно будет всем — и взрослым, и детям.