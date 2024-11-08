Что вас ждет Увлекательное путешествие в прошлое Петербурга, в бытовую жизнь горожан. На экскурсии мы визуализируем и почувствуем атмосферу дореволюционного города, конца 19 века. Я помогу вам сложить наиболее точное представление, где горожане тех времен делали покупки, как одевались петербуржцы, в каких заведениях питались, какие дороги и тротуары были в городе, с помощью интересных рассказов, старинных фотографий, необычных фактов, которые были собраны в архивах, книгах и в воспоминаниях. Мы перенесемся на 150 лет назад, в конец 19 века, и вместе узнаем, как город жил вне дворцов и царских покоев. Сравним:

дороги тогда и сейчас, • моду и одежду и как по внешнему виду можно отличить человека простого от знатного, • еду и напитки и чем завтракали чиновники, а чем извозчики. Важная информация: Гуляя, мы посетим несколько кафе, где вы можете заказать себе кофе или выпечку на ваше усмотрение (оплачивается отдельно). Надевайте удобную одежду и обувь — вас ждет достаточно протяженный маршрут в центре города. Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 лет.