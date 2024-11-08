Экскурсия-квест «Назад в будущее: Петербург 1896»

Экскурсия-квест «Назад в будущее
Увлекательное путешествие в прошлое Петербурга, в бытовую жизнь горожан. На экскурсии-квесте мы визуализируем и почувствуем атмосферу дореволюционного города, конца 19 века.
5
1 оценка
Экскурсия-квест «Назад в будущее: Петербург 1896»
Экскурсия-квест «Назад в будущее: Петербург 1896»
Экскурсия-квест «Назад в будущее: Петербург 1896»
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00

Описание квеста

Что вас ждет Увлекательное путешествие в прошлое Петербурга, в бытовую жизнь горожан. На экскурсии мы визуализируем и почувствуем атмосферу дореволюционного города, конца 19 века. Я помогу вам сложить наиболее точное представление, где горожане тех времен делали покупки, как одевались петербуржцы, в каких заведениях питались, какие дороги и тротуары были в городе, с помощью интересных рассказов, старинных фотографий, необычных фактов, которые были собраны в архивах, книгах и в воспоминаниях. Мы перенесемся на 150 лет назад, в конец 19 века, и вместе узнаем, как город жил вне дворцов и царских покоев. Сравним:
дороги тогда и сейчас, • моду и одежду и как по внешнему виду можно отличить человека простого от знатного, • еду и напитки и чем завтракали чиновники, а чем извозчики. Важная информация: Гуляя, мы посетим несколько кафе, где вы можете заказать себе кофе или выпечку на ваше усмотрение (оплачивается отдельно). Надевайте удобную одежду и обувь — вас ждет достаточно протяженный маршрут в центре города. Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 лет.

по договоренности

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Улицы Невского трезубца
  • Ресторан «Вена»
  • Здание Императорского общества поощрения художеств
  • Первое в России многоэтажное здание универсального магазина
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Адмиралтейская
Завершение: Метро Гостиный двор
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Благодарю Вас, что выбрали мою экскурсию
  • Наше путешествие в Петербург конца 19 века будет незабываемым
  • Я свяжусь с вами о точном времени и месте
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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В
8 ноя 2024

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