Увлекательное путешествие в прошлое Петербурга, в бытовую жизнь горожан. На экскурсии-квесте мы визуализируем и почувствуем атмосферу дореволюционного города, конца 19 века.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание квеста
Что вас ждет Увлекательное путешествие в прошлое Петербурга, в бытовую жизнь горожан. На экскурсии мы визуализируем и почувствуем атмосферу дореволюционного города, конца 19 века. Я помогу вам сложить наиболее точное представление, где горожане тех времен делали покупки, как одевались петербуржцы, в каких заведениях питались, какие дороги и тротуары были в городе, с помощью интересных рассказов, старинных фотографий, необычных фактов, которые были собраны в архивах, книгах и в воспоминаниях. Мы перенесемся на 150 лет назад, в конец 19 века, и вместе узнаем, как город жил вне дворцов и царских покоев. Сравним:
дороги тогда и сейчас, • моду и одежду и как по внешнему виду можно отличить человека простого от знатного, • еду и напитки и чем завтракали чиновники, а чем извозчики. Важная информация: Гуляя, мы посетим несколько кафе, где вы можете заказать себе кофе или выпечку на ваше усмотрение (оплачивается отдельно). Надевайте удобную одежду и обувь — вас ждет достаточно протяженный маршрут в центре города. Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 лет.
по договоренности
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Улицы Невского трезубца
- Ресторан «Вена»
- Здание Императорского общества поощрения художеств
- Первое в России многоэтажное здание универсального магазина
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Адмиралтейская
Завершение: Метро Гостиный двор
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Благодарю Вас, что выбрали мою экскурсию
- Наше путешествие в Петербург конца 19 века будет незабываемым
- Я свяжусь с вами о точном времени и месте
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вера
8 ноя 2024
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
скидка
15%
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборИндивидуальная экскурсия Мой Петербург: Путешествие по душе города
Исследуйте Санкт-Петербург с экспертом, родившимся и выросшим в этих местах. Настоящее погружение в атмосферу города
Завтра в 07:00
15 ноя в 07:00
1250010 625₽ за всё до 5 чел.
4 часа
Квест
до 4 чел.
Квест-экскурсия «Влюбись в Петербург, если осмелишься»: тайны города
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, разгадывая загадки и открывая неизведанные уголки города в увлекательном квесте
15 ноя в 09:00
16 ноя в 09:00
3 500₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Групповая
до 22 чел.
Лучший выборВечерний Санкт-Петербург: экскурсия по сияющим дворцам и соборам
Белые ночи и вечерняя подсветка превращают Санкт-Петербург в сказочный театр. Погрузитесь в историю города и полюбуйтесь его величественными дворцами и соборами
Начало: На площади Искусств
Расписание: ежедневно в 19:30
15 ноя в 19:30
16 ноя в 19:30
1 690₽ за человека