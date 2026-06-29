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Экскурсия-квиз «Неизвестный Петербург: интуиция против искусственного интеллекта»

Разгадать, где реальность, а где - фантазия нейросети
Представьте — вы идёте по улицам Петербурга, любуетесь его архитектурой… Но что‑то не так. Среди фасадов домов и памятников затесались места, которых в реальности нет. Их придумала нейросеть, и только ваша наблюдательность поможет отличить правду от вымысла.
5
4 отзыва
Экскурсия-квиз «Неизвестный Петербург: интуиция против искусственного интеллекта»
Экскурсия-квиз «Неизвестный Петербург: интуиция против искусственного интеллекта»
Экскурсия-квиз «Неизвестный Петербург: интуиция против искусственного интеллекта»

Описание экскурсии

Приглашаю на интерактивную экскурсию‑игру, где реальность переплетается с фантазией нейросетей!

Нейроквиз. Перед каждой локацией я покажу вам фотографии. Ваша задача — определить, какая из них настоящая, а какая создана искусственным интеллектом. Через несколько минут вы увидите объект своими глазами и узнаете правильный ответ. За каждую удачную догадку начисляются баллы, а в конце экскурсии победителя ждёт приз.

Вам предстоит разгадать, где реальность, а где — ИИ:

  • десятки фотографий достопримечательностей
  • изображения людей, когда‑то живших в местных домах: памятники, портреты, граффити на стенах
  • снимки исторических событий на этих улицах

Литейная часть. Это прогулка по знаковым местам исторического района Петербурга. Мы пройдем через лабиринты проходных дворов, которые свяжут улицы в захватывающий маршрут с памятниками, старинными особняками и доходными домами.

Сможете ли вы обыграть искусственный интеллект и доказать, что человеческий глаз — самый точный инструмент? Приходите и проверьте себя!

Организационные детали

Маршрут проходит в районе станции метро «Чернышевская».

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Чернышевская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий
Виталий — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 2288 туристов
Привет! Меня зовут Виталий. Я провожу экскурсии-квизы в Петербурге более 8 лет. Я одновременно и гид, и ведущий увлекательной игры: задаю вопросы и объявляю задания на внимательность. За правильные ответы выдаю жетоны с баллами, а в конце награждаю победителя призом. Это очень динамичный, весёлый и нестандартный формат, при котором каждый участник находится в тонусе, ощущает азарт и вовлечённость.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Марина
Не в первый раз ходим с Виталием по Петербургу, и эта экскурсия так же хороша, как и все остальные. Любимые дворы-колодцы, лифты-градусники, сандрики и балюстрады. В пределах одного небольшого района столько интересного! И моё любимое - квиз-угадайка. На этот раз угадывали искусственный интеллект. Было сложно (хотя кому как), но весело! Виталий, спасибо за наши незабываемые путешествия в Петербург:)
Не в первый раз ходим с Виталием по Петербургу, и эта экскурсия так же хороша, как
Не в первый раз ходим с Виталием по Петербургу, и эта экскурсия так же хороша, как
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Г
Были на экскурсии компанией из 4х взрослых и 3х скептически настроенных подростков от 13 до 16 лет. Виталий вовлек нас с первых минут и держал в азарте и внимании до конца. Экскурсия была очень увлекательная и необычная, дети и взрослые остались в восторге. В следующие посещения Санкт-Петербурга обязательно пойдем и на другие программы Виталия.
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Т
Очень интересный формат экскурсии. Были увлечены и вовлечены в процесс всей компанией. Живо, увлекательно и познавательно провели время. Очень рекомендую, если хотите креативно исследовать прекрасный город Санкт-Петербург. Благодарим Виталия за экскурсию!
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А
Прекрасная экскурсия, хорошо подобран материал, интересно всем возрастам
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