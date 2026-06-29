Представьте — вы идёте по улицам Петербурга, любуетесь его архитектурой… Но что‑то не так. Среди фасадов домов и памятников затесались места, которых в реальности нет. Их придумала нейросеть, и только ваша наблюдательность поможет отличить правду от вымысла.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-12 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Приглашаю на интерактивную экскурсию‑игру, где реальность переплетается с фантазией нейросетей!

Нейроквиз. Перед каждой локацией я покажу вам фотографии. Ваша задача — определить, какая из них настоящая, а какая создана искусственным интеллектом. Через несколько минут вы увидите объект своими глазами и узнаете правильный ответ. За каждую удачную догадку начисляются баллы, а в конце экскурсии победителя ждёт приз.

Вам предстоит разгадать, где реальность, а где — ИИ:

десятки фотографий достопримечательностей

изображения людей, когда‑то живших в местных домах: памятники, портреты, граффити на стенах

снимки исторических событий на этих улицах

Литейная часть. Это прогулка по знаковым местам исторического района Петербурга. Мы пройдем через лабиринты проходных дворов, которые свяжут улицы в захватывающий маршрут с памятниками, старинными особняками и доходными домами.

Сможете ли вы обыграть искусственный интеллект и доказать, что человеческий глаз — самый точный инструмент? Приходите и проверьте себя!

Организационные детали

Маршрут проходит в районе станции метро «Чернышевская».