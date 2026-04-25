Н Наталья Была на экскурсии все очень понравилось молодая энергичная экскурсовод увлекла рассказом и я не заметила как пролетело время, необычные локации и исторические факты оставляют яркое впечатление ну а в конце выход на крышу с потрясающими видами завораживает. Плюс гид помогла сделать красивые фото это для меня был очень приятный бонус, рекомендую 👍🏻🔥

В целом неплохо. Но вообще брал экскурсию эту из-за крыш, а тут не совсем крыша оказалась) ну по крайней мере в моем понимании) Хотелось бы настоящие крыши, скатные такие, с дымоходами, а не смотровую на крыше лофт проекта этажи, но гид объяснила, что разрешены только легальные площадки и что экскурсий с обычными крышами уже почти нет, а там где есть - есть высокая вероятность закончить экскурсию раньше, чем планировал и не там, где хотелось бы оказаться) и на самом деле плюсик за четкое и подробное разъяснение. После такого грамотного ответа, все вопросы были сняты) ну а вообще экскурсия оказалось очень даже интересной. Побывали в закрытых парадных и дворах, куда без гида не попасть. До этого слышал о том, что стоит посмотреть парадные и дворы, но все как-то не доходило до этого, а тут само вот получилось) так что в целом я доволен)

Е Егор Хорошая экскурсия! Мне понравилось) На крыше рассказывали про главные достопримечательности города, а на первой части экскурсии посетили очень красивые парадные и дворы-колодцы. Понравилось, что все было достаточно бодро и живенько, мы не успели заскучать. Видно, что экскурсовод хорошо подготовлена и знает много, что не может не радовать. Поэтому экскурсию точно рекомендую)

Е Есения Благодарю за экскурсию! Все очень четко организовано: гид пришла заранее, маршрут удобный, даже перерыв на туалет запланирован) между 1 и 2 частью экскурсии, пока шли, было время, чтобы немного "переварить" информацию и снова слушать. Это хорошо, т. к. экскурсия 3 часа идет. На самом деле эти 3 часа пролетели очень быстро, а самое главное интересно!)

К Кирилл Все понравилось! На крыше гид помогла сделать хорошие фотки! На самом деле и правда получилось сильно лучше, чем сделал бы сам) ну и в целом было приятно провести эти 3 часа с таким экскурсоводом) был небольшой интерактив, вопросы задавала и гид группе и группа гиду, так что все прошло шикарно

И Игорь Рекомендую экскурсию) все хорошо продумано, интересно было слушать. Смотровая площадка была на крыше лофт проекта этажи. 5 (или 6)парадных, несколько дворов-колодцев захватили. После экскурсии можно было остаться на крыше, что приятно, но пока холодно)

М Мария Понравилось! Интересная подача, не занудно и не как у всех!) Девушка экскурсовод хорошо удерживала внимание) маршрут тоже хороший

Приятная атмосфера, легкое общение. Уже через 15 минут ощущение будто гид - друг, который ведёт нам экскурсию "как для своих")

Я в Питере была на многих экскурсиях и могу сказать, что про те же достопримечательности здесь рассказ был интереснее, чем на каких-либо других. Информация воспринималась проще и благодаря этому все было понятнее и больше запомнилось. Ну а парадные и дворы - это было что-то новенькое для меня, на таких экскурсиях я еще не была до этого. Самостоятельно в них не попала бы. Поэтому очень рада, что повезло найти такую экскурсию! Спасибо! Отличная экскурсия!

Е Евгений Погода, к сожалению, была не совсем подходящей для хороших фоток на крыше, но тем не менее экскурсия в целом понравилась) ломает стереотипы о скучных и стандартных экскурсиях) оказываются они бывают действительно интересными)

К Кира Экскурсия очень понравилась! Задумка хорошая: нам показали и главные достопримечательности и те, что не показывают на обычных экскурсиях! Гидом была молодая девушка, очень приятная и эрудированная. Всегда отвечала на все вопросы от группы и задавала их нам в ответ, чтобы поддержать интерес.

Погода правда была не очень, пасмурно, но даже это не испортило впечатление от хорошей работы гида!

Экскурсию рекомендую!