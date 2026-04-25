Если вам кажется, что вы уже все видели в Петербурге, то мы докажем, что это только начало! Знакомые достопримечательности предстанут перед вами с нестандартного ракурса - с высоты крыш - и сложатся в цельную картину, недоступную с земли.
А скрытые парадные и дворы-колодцы откроют для вас город с новой стороны - настоящий, неочевидный, без фильтров и декораций!
Описание экскурсииЕсть Петербург, который показывают всем. А есть тот, который открывается только тем, кто знает куда идти. Если вы уже видели классический Петербург — самое время открыть его с новых, необычных сторон! На первой части экскурсии вы окажетесь там, куда не ведут путеводители и указатели. Вы попадете в старинные парадные и дворы-колодцы, скрытые от людей, гуляющих по общеизвестным маршрутам. Это пространства, где город остаётся настоящим — без реставрационного глянца и музейных ограждений. Здесь вы увидите подлинные уцелевшие исторические объекты вблизи:
- лепнина и кариатиды – старинные печи – лестницы с резными балясинами – газовые фонари – деревянные двери – оригинальная плитка Но главное — не сами объекты, а истории, которые они хранят. Вы узнаете почему в Петербурге так много красивых и разнообразных домов, почему архитектуре уделяли столько внимания и создавали красивые парадные. Расскажем про эпоху уплотнения, в результате которой роскошные доходные дома были превращены в коммуналки и узнаем как жили разные люди в разное время в этих домах! На экскурсии Вы побываете и в отреставрированных парадных, которые выглядят так, как и было задумано изначально и в тех, которые пережили ту самую эпоху уплотнения и советское время. Это не просто экскурсия — это погружение в городскую среду, где чувствуется настоящая жизнь Петербурга! На второй части экскурсии мы поднимемся на легальную смотровую площадку на крыше, откуда увидим Петербург, раскрывающийся широко, свободно и масштабно! С высоты Петербург перестаёт быть набором улиц и раскрывается как цельная панорама. Купола, шпили, крыши складываются в единую картину, которую невозможно увидеть с земли. Перед вами откроются главные архитектурные доминанты города — те самые, что формируют его облик и узнаваемость. Но теперь вы увидите их не фрагментами, а как часть единого пространства. Без спешки и с атмосферой После экскурсии вы можете остаться на крыше на неограниченное количество времени и:.
- спокойно рассмотреть город с высоты – сделать столько фото, сколько хочется – купить напитки в баре на крыше и насладиться моментом – уйти и вернуться обратно до конца дня без доплат Почему стоит пойти – Вы узнаете Петербург глубже, чем на стандартных экскурсиях – Попадёте в места, куда не зашли бы самостоятельно – Поймёте, как устроена жизнь города изнутри – Посещение крыши Петербурга считается обязательным и очень ценным опытом!
- Получите не просто информацию, а экскурсию-впечатление! Важная информация: Смотровая площадка на крыше является официальной и безопасной. Вход на нее разрешен всем, у кого есть входной билет. Входной билет включен в стоимость экскурсии.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Посетим знаменитые дворы-колодцы
- Старинные парадные и черные лестницы одних из самых красивейших доходных домов Петербурга: дом Крючкова
- Дом Елисеевых
- Дом Иоффе
- Особняк Каншина
- Дом Тишининой
- Дом Никонова
- Дом Дехтеринского
- Дом Вельяшева и др. Далее отправимся на официальную и безопасную смотровую площадку
- Откуда будут видны все главные доминанты нашего города
Что включено
- Услуги гида
- Входной билет на крышу
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Владимирский проспект, 20В
Завершение: Лиговский проспект 74
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 12.00 и 16.00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Смотровая площадка на крыше является официальной и безопасной. Вход на нее разрешен всем
- У кого есть входной билет. Входной билет включен в стоимость экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Была на экскурсии все очень понравилось молодая энергичная экскурсовод увлекла рассказом и я не заметила как пролетело время, необычные локации и исторические факты оставляют яркое впечатление ну а в конце выход на крышу с потрясающими видами завораживает. Плюс гид помогла сделать красивые фото это для меня был очень приятный бонус, рекомендую 👍🏻🔥
M
В целом неплохо. Но вообще брал экскурсию эту из-за крыш, а тут не совсем крыша оказалась) ну по крайней мере в моем понимании) Хотелось бы настоящие крыши, скатные такие, с
Е
Хорошая экскурсия! Мне понравилось) На крыше рассказывали про главные достопримечательности города, а на первой части экскурсии посетили очень красивые парадные и дворы-колодцы. Понравилось, что все было достаточно бодро и живенько, мы не успели заскучать. Видно, что экскурсовод хорошо подготовлена и знает много, что не может не радовать. Поэтому экскурсию точно рекомендую)
Е
Благодарю за экскурсию! Все очень четко организовано: гид пришла заранее, маршрут удобный, даже перерыв на туалет запланирован) между 1 и 2 частью экскурсии, пока шли, было время, чтобы немного "переварить" информацию и снова слушать. Это хорошо, т. к. экскурсия 3 часа идет. На самом деле эти 3 часа пролетели очень быстро, а самое главное интересно!)
К
Все понравилось! На крыше гид помогла сделать хорошие фотки! На самом деле и правда получилось сильно лучше, чем сделал бы сам) ну и в целом было приятно провести эти 3 часа с таким экскурсоводом) был небольшой интерактив, вопросы задавала и гид группе и группа гиду, так что все прошло шикарно
И
Рекомендую экскурсию) все хорошо продумано, интересно было слушать. Смотровая площадка была на крыше лофт проекта этажи. 5 (или 6)парадных, несколько дворов-колодцев захватили. После экскурсии можно было остаться на крыше, что приятно, но пока холодно)
М
Понравилось! Интересная подача, не занудно и не как у всех!) Девушка экскурсовод хорошо удерживала внимание) маршрут тоже хороший
А
Отличная экскурсия!
Приятная атмосфера, легкое общение. Уже через 15 минут ощущение будто гид - друг, который ведёт нам экскурсию "как для своих")
Я в Питере была на многих экскурсиях и могу сказать,
Е
Погода, к сожалению, была не совсем подходящей для хороших фоток на крыше, но тем не менее экскурсия в целом понравилась) ломает стереотипы о скучных и стандартных экскурсиях) оказываются они бывают действительно интересными)
К
Экскурсия очень понравилась! Задумка хорошая: нам показали и главные достопримечательности и те, что не показывают на обычных экскурсиях! Гидом была молодая девушка, очень приятная и эрудированная. Всегда отвечала на все вопросы от группы и задавала их нам в ответ, чтобы поддержать интерес.
Погода правда была не очень, пасмурно, но даже это не испортило впечатление от хорошей работы гида!
Экскурсию рекомендую!
А
Отличная и очень познавательная экскурсия!
