Участники экскурсии увидят Петербург с неожиданных ракурсов: парадные с позолоченной лепниной, таинственные дворы-колодцы и крыши с захватывающими видами. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу города, который скрыт от глаз прохожих. Экскурсия обещает незабываемые впечатления и кадры, которые украсят ваши сторис. Прогулка безопасна и подходит для всех возрастов, включая детей
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные парадные
- 🏢 Дворы-колодцы
- 🌇 Закат на крыше
- 📸 Отличные фото
- 👨👩👧👦 Подходит для всех
Что можно увидеть
- Пряничный дом
- Купеческий особняк
- Дом Довлатова
- Лабиринт дворов-колодцев
Описание экскурсии
- «Пряничный» дом. Сказочный фасад, отделанный пёстрыми изразцами, заставит сразу достать фотокамеру.
- Купеческий особняк с голубой парадной. Поднимемся по мраморной лестнице и полюбуемся оригинальными золотыми завитками лепнины.
- Дом Довлатова на Рубинштейна (без посещения квартиры). Почувствуем вайб ленинградской коммуналки и литературной богемы.
- Лабиринт дворов-колодцев. Поймём, как пряталась жизнь горожан от сквозняков и революций.
- Закат на крыше. Завершим экскурсию на официальной смотровой площадке без риска и экстрима. Вы увидите город в лучах закатного солнца. Будет очень красиво!
На прогулке мы поговорим:
- О повседневной жизни петербуржцев — от купцов и дворян до соседей по коммуналке.
- Архитектуре модерна, её символах и тайнах.
- Трансформации города сквозь революции, войны и перемены.
- И, конечно, о том, что именно делает Петербург Петербургом.
Организационные детали
- Крыша оборудована ограждением и разрешена к посещению городскими службами. Безопасна для детей. Там есть мягкие пуфы и бар с прохладительными напитками.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
ежедневно в 16:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1725 ₽
|Пенсионеры
|1625 ₽
|Школьники
|1625 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом со станцией метро «Владимирская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 71248 туристов
Я петербуржец в четвёртом поколении — и все гиды моей команды отлично знают город, как и я. Мы трепетно относимся к характеру Петербурга и любим делиться секретами исторического центра. Влюблённым в город гостям расскажем, что таится за роскошными фасадами, и покажем, как проникнуть в нетривиальные парадные и эпатажные коммуналки.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Светлана
27 сен 2025
Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод Елена профи своего дела, рассказывает очень увлеченно! Узнали много интересного! Рекомендую!
А
Анна
26 июл 2025
У меня ходили мама и брат.
Алексей
Ответ организатора:
Здравствуйте, Анна!
Спасибо, что поделились ситуацией - понимаем, как такие накладки портят впечатление.
Л
Лидия
21 июл 2025
Всегда боялась, что мини-группа значит «толпа», но нас было всего восемь, и каждому хватило времени задать вопросы.
Начали с подъезда, где сохранились почтовые ящики дореволюционного образца: даже шрифт на табличках оказался оригинальным. Гид показал следы от старых электрических звонков.
С крыши открылась перспектива улиц, и я увидела логичность планировки, о которой раньше только читала.
Вердикт: для любителей городской археологии must-have.
А
Адиля
19 июл 2025
все было отлично! нам очень понравилось)
Г
Генералова
12 июл 2025
Нам с друзьями очень понравилась данная экскурсия. Видно, что экскурсовод Елена заинтересована в своём деле, хочет, чтобы больше людей узнали Санкт-Петербург с новых и разных сторон! Маршрут увлекательный и красивый. Ещё плюс, что экскурсия не проходит на нелегальных крышах или закрытых парадных, всё правильно и безопасно! Спасибо большое Елене, мы замечательно провели время)
Я
Яна
12 июл 2025
Маршрут оказался чётким и логичным - ни одного лишнего поворота, всё предельно понятно. Наш гид рассказывал истории бывших жильцов парадных и коммуналок.
