Светлана Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод Елена профи своего дела, рассказывает очень увлеченно! Узнали много интересного! Рекомендую!

А Анна У меня ходили мама и брат.

У них отобрали микрофон и не взяли на крышу. При попытках объяснить, что все оплачено- разведи руками. Пока я сама не позвонила экскурсоводу и не начала объяснять, что все оплачено и они должны завершить экскурсию.

Сказали, что менеджер ошибся, прошу повнимательнее к таким вещам, очень портится впечатление. Алексей Ответ организатора:

Спасибо, что поделились ситуацией - понимаем, как такие накладки портят впечатление.

Наш маршрут ценят за редкие закрытые парадные и дворы, читать дальше небольшую группу, живые истории гида и панорамную точку в финале с соблюдением всех требований безопасности. Для комфорта гостей мы используем радиосистему, чтобы каждое слово было слышно - это особенно важно в шумной городской среде.

Л Лидия Всегда боялась, что мини-группа значит «толпа», но нас было всего восемь, и каждому хватило времени задать вопросы.

Начали с подъезда, где сохранились почтовые ящики дореволюционного образца: даже шрифт на табличках оказался оригинальным. Гид показал следы от старых электрических звонков.

С крыши открылась перспектива улиц, и я увидела логичность планировки, о которой раньше только читала.

Вердикт: для любителей городской археологии must-have.

А Адиля все было отлично! нам очень понравилось)

Г Генералова Нам с друзьями очень понравилась данная экскурсия. Видно, что экскурсовод Елена заинтересована в своём деле, хочет, чтобы больше людей узнали Санкт-Петербург с новых и разных сторон! Маршрут увлекательный и красивый. Ещё плюс, что экскурсия не проходит на нелегальных крышах или закрытых парадных, всё правильно и безопасно! Спасибо большое Елене, мы замечательно провели время)