Академия Штиглица часто остаётся вне стандартных маршрутов, хотя её интерьеры — одни из самых впечатляющих в Петербурге.
На экскурсии вы пройдёте по залам музея, увидите Романскую галерею, «Теремок» и знаменитые кинолокации.
Узнаете, как создавалась академия, и откроете для себя пространство, где соединяются история, архитектура, искусство и кинематограф.
Описание экскурсии
Вы посетите:
- Романскую галерею, зал Медичи, зал печей.
- зал «Теремок» с костюмами и куклами.
- пространства, где снимали фильмы «Шерлок Холмс», «Мастер и Маргарита» и сериал «Екатерина».
А ещё вы:
- узнаете историю создания академии и её музея.
- рассмотрите редкие предметы декоративно-прикладного искусства.
- сделаете красивые фотографии в знаменитых залах.
Организационные детали
- После внесения предоплаты нужно оплатить остаток средств для регистрации на экскурсии. После этого мы отправим вам подтверждение. Билеты после подтверждения невозвратные.
- На месте доплату не принимаем.
- Если экскурсия полностью не оплачена, организатор вправе отменить вашу бронь до закрытия регистрации или в день мероприятия, так как проход осуществляется только по полной оплате.
- Экскурсию проводит гид музея.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Студенты
|1990 ₽
|Пенсионеры
|1990 ₽
|Дети до 18 лет
|1890 ₽
|Стандартный
|2600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Чернышевская»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 28 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 1499 туристов
Мы — туристическая компания в Петербурге. Организуем речные круизы — обзорные, гастрономические, танцевальные и тематические, экскурсии и лекции. Приглашаем вас полюбоваться Северной столицей с воды — и не только.
