Бриллиантовая кладовая Галереи Драгоценностей (экскурсия)

По пути на экскурсию ⛳ в Бриллиантовую кладовую гости поднимаются по Иорданской (Посольской) лестнице Зимнего дворца, проходят по парадному Фельдмаршальскому залу и Министерскому коридору, посещают один из красивейших залов музея — Павильонный, в котором находятся знаменитые часы «Павлин», и, спустившись по Советской лестнице, идут по экспозициям античного искусства — Двадцатиколонному залу, залу Августа, залу эллинизма.

Продолжительность сеанса, включающего экскурсию ⛳ и самостоятельный осмотр экспозиций — 2 часа. После экскурсии 🧭 посетители могут самостоятельно познакомиться с экспозициями искусства Античного мира и Древнего Египта, а также посетить залы, входящие в маршрут № 1 (вход с Иорданской лестницы) в соответствии с установленными в музее направлениями движения. Посещение Бриллиантовой кладовой осуществляется только в составе экскурсионных групп не более 5 человек по сеансам.

Правила посещения Эрмитажа