Бриллиантовая кладовая Галереи Драгоценностей (экскурсия)
По пути на экскурсию ⛳ в Бриллиантовую кладовую гости поднимаются по Иорданской (Посольской) лестнице Зимнего дворца, проходят по парадному Фельдмаршальскому залу и Министерскому коридору, посещают один из красивейших залов музея — Павильонный, в котором находятся знаменитые часы «Павлин», и, спустившись по Советской лестнице, идут по экспозициям античного искусства — Двадцатиколонному залу, залу Августа, залу эллинизма.
Продолжительность сеанса, включающего экскурсию ⛳ и самостоятельный осмотр экспозиций — 2 часа. После экскурсии 🧭 посетители могут самостоятельно познакомиться с экспозициями искусства Античного мира и Древнего Египта, а также посетить залы, входящие в маршрут № 1 (вход с Иорданской лестницы) в соответствии с установленными в музее направлениями движения. Посещение Бриллиантовой кладовой осуществляется только в составе экскурсионных групп не более 5 человек по сеансам.
Правила посещения Эрмитажа
- Билет 🎫 даёт право на однократное посещение музея в определённое время и по одному из маршрутов;
- Средства индивидуальной защиты обязательны для всех посетителей;
- Посещение некоторых музейных объектов возможно только в составе экскурсионных групп;
- Мы рекомендуем прибыть к входу в музей 🖼 за 15 минут до начала сеанса;
- Проход на экспозиции должен быть осуществлен не позднее 30 минут после начала сеанса, после этого времени билет 🎫 аннулируется и не подлежит возврату;
- Обращаем ваше внимание, что для детей вне зависимости от возраста (до 18 лет), необходимо приобрести отдельный электронный билет 🎫 с экскурсионным обслуживанием.