Экскурсия по Бриллиантовой кладовой с входным билетом

2.5
3 отзыва
Спутник Э.
Спутник Э. – Гид из Санкт-Петербурга
Даже те, кто не раз уже бывал в Эрмитаже, не могут похвастаться тем, что видели Бриллиантовую кладовую.

Сокровищница находится в стороне от экскурсионных маршрутов по музею, и знает о ней далеко не каждый.

Приглашаем вас посетить тайную комнату, в которой хранятся драгоценности династии Романовых и петербургских коллекционеров, а также дипломатические дары, церковная утварь, начиная с византийской эпохи, а также шедевры Фаберже, Позье и других придворных мастеров ювелирного искусства.
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Экскурсия по Бриллиантовой кладовой с входным билетом
Экскурсия по Бриллиантовой кладовой с входным билетом

Что вы увидите

  • Главный музейный комплекс
  • Бриллиантовая кладовая Галереи Драгоценностей
Бриллиантовая кладовая Галереи Драгоценностей (экскурсия)
По пути на экскурсию ⛳ в Бриллиантовую кладовую гости поднимаются по Иорданской (Посольской) лестнице Зимнего дворца, проходят по парадному Фельдмаршальскому залу и Министерскому коридору, посещают один из красивейших залов музея — Павильонный, в котором находятся знаменитые часы «Павлин», и, спустившись по Советской лестнице, идут по экспозициям античного искусства — Двадцатиколонному залу, залу Августа, залу эллинизма.
Продолжительность сеанса, включающего экскурсию ⛳ и самостоятельный осмотр экспозиций — 2 часа. После экскурсии 🧭 посетители могут самостоятельно познакомиться с экспозициями искусства Античного мира и Древнего Египта, а также посетить залы, входящие в маршрут № 1 (вход с Иорданской лестницы) в соответствии с установленными в музее направлениями движения. Посещение Бриллиантовой кладовой осуществляется только в составе экскурсионных групп не более 5 человек по сеансам.
Правила посещения Эрмитажа
  • Билет 🎫 даёт право на однократное посещение музея в определённое время и по одному из маршрутов;
  • Средства индивидуальной защиты обязательны для всех посетителей;
  • Посещение некоторых музейных объектов возможно только в составе экскурсионных групп;
  • Мы рекомендуем прибыть к входу в музей 🖼 за 15 минут до начала сеанса;
  • Проход на экспозиции должен быть осуществлен не позднее 30 минут после начала сеанса, после этого времени билет 🎫 аннулируется и не подлежит возврату;
  • Обращаем ваше внимание, что для детей вне зависимости от возраста (до 18 лет), необходимо приобрести отдельный электронный билет 🎫 с экскурсионным обслуживанием.
+Что входит
  • Входной билет в главный музейный комплекc
  • Индивидуальная экскурсия в Бриллиантовую кладовую.
Что не входит
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
Начало и место завершения
🚩 Дворцовая площадь, 2
Экскурсия по Бриллиантовой кладовой с входным билетом
Экскурсия по Бриллиантовой кладовой с входным билетом
Экскурсия по Бриллиантовой кладовой с входным билетом
Экскурсия по Бриллиантовой кладовой с входным билетом

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  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник Э.
Спутник Э.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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