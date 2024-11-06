Набережные — это душа и сердце Петербурга.
Вы полюбуетесь видами города с Адмиралтейской и Университетской набережных, Стрелки Васильевского острова и Дворцового моста.
А я расскажу о местах, которые встретятся нам по пути: Кунсткамере, Ростральных колоннах, научных центрах и легендарном «Медном всаднике».
Вы полюбуетесь видами города с Адмиралтейской и Университетской набережных, Стрелки Васильевского острова и Дворцового моста.
А я расскажу о местах, которые встретятся нам по пути: Кунсткамере, Ростральных колоннах, научных центрах и легендарном «Медном всаднике».
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Адмиралтейство — главное место сбора кораблей.
- Стрелку Васильевского острова с Ростральными колоннами.
- Кунсткамеру — первый музей России.
- Академию наук и здание Двенадцати коллегий.
- Исаакиевский собор и памятник «Медный Всадник».
Вы узнаете:
- Как зарождался Петербург.
- Почему для него были выбраны именно невские берега.
- Где и как в Северной столице строили корабли.
- Где находился научный центр страны 18 века.
- Какова история Дворцового моста.
Организационные детали
- Программа рассчитана на взрослых и детей от 7 лет.
- Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 104 туристов
Немного расскажу про себя: я закончила Государственный университет морского и речного флота им. С. О. Макарова. В багаже моего образования также диплом гида-экскурсовода на пеших маршрутах. Петергоф для меня —Задать вопрос
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