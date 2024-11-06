Ольга — ваш гид в Санкт-Петербурге

Провела экскурсии для 104 туристов

читать дальше это душа Санкт-Петербурга! Крайне его люблю и интересуюсь им, ещё и выросла в нём. Хочется поделиться с вами накопленными знаниями и сделать так, чтобы понятие экскурсия перестало быть скучным и неинтересным. В моей копилке 5 лет спортивного ориентирования, со мной не заблудишься! GO!

Немного расскажу про себя: я закончила Государственный университет морского и речного флота им. С. О. Макарова. В багаже моего образования также диплом гида-экскурсовода на пеших маршрутах. Петергоф для меня —