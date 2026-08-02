во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:30

Наша экскурсия для тех, кто приезжает в Петергоф самостоятельно. Мы сделаем ваш визит комфортным и интересным. Вы погуляете по Нижнему парку и откроете особенности фонтанов. А затем в группе до 30 человек с гидом дворца пройдете по парадным залам и личным покоям императоров. Не будете стоять в очередях и сможете остаться гулять после экскурсии.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Секреты фонтанов в Нижнем парке

Для каждого гостя Петергоф начинается с несравненного парка — ваша прогулка по нему будет увлекательной. Вы узнаете, почему резиденция появилась именно здесь и какие идеи вкладывались в ее строительство. Поймете, как работают фонтаны, и конечно, рассмотрите их: величественный «Большой каскад», таинственную «Шахматную гору», шумные «Адам» и «Ева», торжественные «Римские» фонтаны и, конечно, забавные «Шутихи».

Классический маршрут по дворцу

Большой Петергофский дворец годами был центром светской жизни: здесь проходили праздники, приемы, балы и маскарады, на которые приглашали до трех тысяч гостей. В придворной церкви венчались, крестили детей и служили молебны в ознаменование военных побед. Экскурсия поможет вам представить ту эпоху. Вы пройдете по сияющим парадным залам и увидите, где Граф Калиостро проводил свой «магический сеанс». Рассмотрите сервировку в столовой и мемориальные вещи Екатерины II. А сохранившийся кабинет Петра I дополнит ваше представление об императоре.

После экскурсии по дворцу вы сможете самостоятельно осмотреть его изысканный фасад, который протянулся вдоль террасы почти на 300 метров.

Организационные детали