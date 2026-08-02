во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:30

Для каждого гостя Петергоф начинается с несравненного парка — ваша прогулка по нему будет увлекательной. Вы узнаете, почему резиденция появилась именно здесь и какие идеи вкладывались в ее строительство. Поймете, как работают фонтаны, и конечно, рассмотрите их: величественный «Большой каскад», таинственную «Шахматную гору», шумные «Адам» и «Ева», торжественные «Римские» фонтаны и, конечно, забавные «Шутихи».
Классический маршрут по дворцу
Большой Петергофский дворец годами был центром светской жизни: здесь проходили праздники, приемы, балы и маскарады, на которые приглашали до трех тысяч гостей. В придворной церкви венчались, крестили детей и служили молебны в ознаменование военных побед. Экскурсия поможет вам представить ту эпоху. Вы пройдете по сияющим парадным залам и увидите, где Граф Калиостро проводил свой «магический сеанс». Рассмотрите сервировку в столовой и мемориальные вещи Екатерины II. А сохранившийся кабинет Петра I дополнит ваше представление об императоре.
После экскурсии по дворцу вы сможете самостоятельно осмотреть его изысканный фасад, который протянулся вдоль террасы почти на 300 метров.
Организационные детали
Входные билеты в Нижний парк и дворец Петергофа включены в стоимость
Время начала экскурсии возможно быть изменено, в зависимости от времени подтверждения начала экскурсии администрацией ГМЗ «Петергоф»
Экскурсия начинается уже в Петергофе, куда легко добраться самостоятельно. Встречаемся у входа в Нижний парк, а если вы приезжаете на метеоре, то мы встретим вас у Большого Дворца.
Экскурсию по парку для вас проведу я или другой гид из нашей команды. Экскурсия по дворцу проходит с музейным гидом в группе до 30 человек (таковы правила Петергофа).
Между обеими экскурсиями у вас будет свободное время, а после нашей встречи вы сможете остаться в Петергофе.
Последовательность посещения парка и дворца может меняться в зависимости от загруженности дворца.
в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
4700 ₽
Дети до 16 лет
4500 ₽
Дети до 13 лет
3300 ₽
Дети до 6 лет
Бесплатно
Пенсионеры
4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Большого Петергофского дворца
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 5066 туристов
Наше агентство работает с 2014 года, и за эти годы мы накопили достаточно богатый опыт и уверены, что он поможет нам сделать ваш визит не только познавательным и интересным, но в тоже время легким и весёлым. Наша профессия — это образ жизни. Всегда хочется поделиться приобретенными знаниями. Обещаем рассказать все самое интересное на своих экскурсиях.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 54 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Надежда
Экскурсия обязательна к посещению, невероятные фонтаны и шикарный дворец с комнатами Петра, Елизаветы и Екатерины Великой. Отдельное спасибо нашему гиду Тимуру, интересная подача материала, комфортная и приятная прогулка по нижнему парку Петергофа. Экскурсия проходит с аппаратурой, поэтому рассказ гида прекрасно слышен, даже если отошел подальше от группы. Большое спасибо!
+4
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Елена
Все очень понравилось,спасибо организатору,все вопросы решались, экскурсия прошла интересно даже были приятные сюрпризы,рекомендую
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Н
Наталия
Хотела19.07 купить билеты в Большой Дворец Петергофа на22.07,но билетов НЕТ! Билеты продаются только на 02.08.22. Была очень расстроена,так как распрощалась с мечтой побывать во Дворце. Случайно увидела на Tripster предложение читать дальшеуменьшить
гида Людмилы на экскурсию в составе группы в Большой Дворец Петергофа и экскурсию по Нижнему парку. Мы с сыном хотели попасть именно на экскурсию,т. к. именно экскурсовод может доступно и интересно донести информацию. Еще нас заинтересовало то,что нас не везут из Питера в составе экскурсионной группы,и не возвращают в определенное время,которое нас не устраивает обратно в Питер! Мы добираемся на Метеоре в Петергоф,и после экскурсии можем погулять по парку сколько желаем! Нас это устраивало. Нам не нравится когда нас ограничивают во времени. Оплатила я не всю сумму сразу. Это тоже важно в наше,,недоверчивое,,время. Нам сразу же пришло сообщение от Людмилы где она нас будет встречать. Потом перед поездкой нам еще несколько раз приходило напоминание о встрече. Очень удобно и приятно,так как чувствовается,что гид заботится о своих клиентах. Приехав в Петергоф Людмила встретила нас у назначенного места,отдала заветные билеты В Большой Дворец! И мы насладились экскурсией! Затем Людмила передала нас в заботливые руки экскурсовода Валерии,которая провела нас по Нижнему парку. Чувствуется,что человек влюблен в свое дело,любит Питер и Петергоф! Спасибо большое нашим гидам! В это день исполнились все наши мечты в отношении Петергофа! Мы все-таки побывали на экскурсии во Дворце,не просто гуляли среди фонтанов,а послушали увлекательный рассказ про Петергоф,а еще после всего погуляли самостоятельно по парку!!! И на 19часов уехали на Метеоре. Извините за долгий рассказ,очень хотелось поделиться со всеми увиденным!!! Поэтому обращайтесь к гиду Людмиле,не пожалеете!!!
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Oksana
Петергоф Не буду писать о красоте этого удивительного места — это нужно видеть своими глазами и прошагать выбранный маршрут самостоятельно. Хочу отметить работу организаторов экскурсий. Мы свою бронировали очень заблаговременно. читать дальшеуменьшить
Вам позвонят, напишут, напомнят, сотню раз объяснят как добраться, подождут, встретят, помогут забронировать билеты на «Метеор», спросят как самочувствие, в залах приветливые смотрители с улыбкой объяснят как себя вести. В общем, эта команда позаботится на 1000%, чтобы вам было интересно и комфортно при посещении Петергофа. Очень понравилась удобная организация экскурсий с персональными наушниками и приемниками. Комфортно слушать, и экскурсоводу удобно. Рассчитывайте не долгие прогулки по этому прекрасному месту, запаситесь водой, угощениями для белок, коих там множество, проверьте удобство вашей обуви и доверьтесь сотрудникам Петергофа. А если захотите привезти сувениры, загляните в сувенирные магазины – книги, открытки, посуда – все, что душе угодно на память т вашем путешествии
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В
Виктория
Очень понравилась экскурсия. Мы немного потерялись, но с нами всегда были на связи, оперативно обратили внимание, что нас нет и сразу же нашли. Очень интересно было слушать гида, впечатления исключительно положительные
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Елена
Приятно удивил индивидуальный подход к каждому члену группы! Людмила не только интересно рассказала о Петергофе, но и помогла выбрать ракурс для отличных фотографий! Спасибо
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