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Описание
Что вас ожидает
Секреты фонтанов в Нижнем парке
Для каждого гостя Петергоф начинается с несравненного парка — ваша прогулка по нему будет увлекательной. Вы узнаете, почему резиденция появилась именно здесь и какие идеи вкладывались в ее строительство. Поймете, как работают фонтаны, и конечно, рассмотрите их: величественный «Большой каскад», таинственную «Шахматную гору», шумные «Адам» и «Ева», торжественные «Римские» фонтаны и, конечно, забавные «Шутихи».
Классический маршрут по дворцу
Большой Петергофский дворец годами был центром светской жизни: здесь проходили праздники, приемы, балы и маскарады, на которые приглашали до трех тысяч гостей. В придворной церкви венчались, крестили детей и служили молебны в ознаменование военных побед. Экскурсия поможет вам представить ту эпоху. Вы пройдете по сияющим парадным залам и увидите, где Граф Калиостро проводил свой «магический сеанс». Рассмотрите сервировку в столовой и мемориальные вещи Екатерины II. А сохранившийся кабинет Петра I дополнит ваше представление об императоре.
После экскурсии по дворцу вы сможете самостоятельно осмотреть его изысканный фасад, который протянулся вдоль террасы почти на 300 метров.
Организационные детали
Входные билеты в Нижний парк и дворец Петергофа включены в стоимость
Экскурсия начинается уже в Петергофе, куда легко добраться самостоятельно. Встречаемся у входа в Нижний парк, а если вы приезжаете на метеоре, то мы встретим вас у Большого Дворца.
Экскурсию по парку для вас проведу я или другой гид из нашей команды. Экскурсия по дворцу проходит с музейным гидом в группе до 30 человек (таковы правила Петергофа).
Между обеими экскурсиями у вас будет свободное время, а после нашей встречи вы сможете остаться в Петергофе.
Последовательность посещения парка и дворца может меняться в зависимости от загруженности дворца.
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:30
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:30
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела 194 экскурсии для 388 туристов
Проработав в этой области более 10 лет, мы накопили достаточно богатый опыт и уверены, что он поможет нам сделать ваш визит не только познавательным и интересным, но в тоже время легким и весёлым. Наша профессия — это образ жизни. Всегда хочется поделиться приобретенными знаниями. Обещаем рассказать все самое интересное на своих экскурсиях.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников
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Павел
8 авг 2022
Были на экскурсии 07.08., все прошло отлично. Сама экскурсия заняла около 2-ух часов и проходила в большей степени в правой части парка, где находятся основные фонтаны. Гид Лев - прекрасно владеет материалом, хороший рассказчик, смог заинтересовать всех слушателей, дал рекомендации по посещению остальных мест в парке и за его пределами. Билеты в нижний парк прислали заранее, билеты во дворец получили на руки по завершению первой обзорной части - не надо стоять в очередь в кассу (стояли в очередь только в сам дворец). Во дворце экскурсию проводят местные экскурсоводы-занимает около часа, тоже все отлично, группы перемещаются по комнатам очень быстро, но все максимально доступно и подробно рассказывают, сам дворец потрясающий. По рекомендации Льва также посетили Гроты и съездили на паравозике в соседний парк Александрия- обе экскурсии также рекомендую. К сожалению, одного дня тут мало, выходили из парка уже в 20:00, посмотреть не успели даже половину. В целом - это идеальный вариант для тех, кто не любит ограничений по времени, когда едешь группой из Санкт-Петербурга и тебе дают всего 1,5 часа свободного времени, здесь же все иначе- обзорная экскурсия по парку, которая дает тебе возможность понять как тут все устроено и куда еще здесь можно сходить и посещение дворца (без стояния в очередях в кассу). Из дополнений- если бы экскурсия начиналась не в 12:30, а в 10:00 было в разы лучше и оставалось бы больше времени для посещения парка. В целом вы сами можете приехать к 10 и погулять в нижнем парке дополнительные 2 часа.
Чекрыжова
6 авг 2022
Экскурсия переоценивает себя: заявлено 4 часа - по итогу около 1,5 часа (остальное, видимо, имеется в виду как самостоятельное хождение), заявлена экскурсия по дворцу (это в названии, должно быть подразумевается отдельно от предложений самого дворца) - на самом деле это входит в стоимость билета в сам дворец и не связано с данным экскурсионным предложением.
Маршрут по саду ограничен одной областью (мотивируется, что в другой меньше фонтанов, и, значит, не так интересно, хотя там и без фонтанов много красивых и даже захватывающих мест и историй), сама экскурсия с уклоном в школьную историю (кто когда и за кем правил), мне, как человеку связанному с историей как наукой и как туристу по Петергофу, было малоинформативно, процентов 15 нового (некоторое из этого можно прочесть непосредственно в парке).
К гиду Ольге претензий нет, свою часть работы она выполнила так хорошо, как смогла, вежливый и открытый человек. С организационной стороны все на высоте (билеты, встреча, микрофон и пр.).
Хорошей и даже очень альтернативой считаю экскурсии от самого парка на маленькой машинке за 120 рублей (на июль 2022) - прокатят по всем гектарам с аудиогидом.
Как некий вывод - за свою цену (1300 чисто без входных билетов) плохо, лично мне не понравилось. Хотя на вкус и цвет… многие восторженные отзывы тому свидетельствуют.
Татьяна
5 авг 2022
Здравствуйте! Мы посещали экскурсию 02.08.22, имя нашего гида Лев. В группе было 12 человек 3-е детей младшего школьного возраста. У гида были с собой фотоматериалы,которые он показывал, дополняя рассказ. Гид обладает очень легкой манерой общения, сложные вещи объясняет простым языком, мне показалось все участники остались довольны. Парк огромный и за один день его невозможно весь обойти, так же как и рассказать обо всем,что в нем есть. А для первого знакомства и дополнительных рекомендаций эта экскурсия подходит отлично. Скорость передвижения была очень комфортной, вся группа спокойно смогла посетить уборную и купить кофе. Так же у гида были микрофон и наушники для группы, это просто отлично, так как в парке довольно шумно. Людмила организатор, всю необходимую информацию рассылала заранее,по указанному при регистрации номеру телефону. Мы с супругом опытные путешественники и не первый раз посещаем Петергоф, но и для нас было познавательно. Небольшой совет путешественникам, если позволите, очень важно выбрать правильную одежду и обувь, парк выходит к финскому заливу, на берегу бывает прохладно, а в самом парке наоборот довольно тепло. Лучше подобрать одежду,которую можно легко снять-одеть. И обувь должна быть удобной, не скользкой и желательно не промокаемой.
о
ольга
5 авг 2022
Добрый день! Экскурсия замечательная. Но время заявлено 4 часа. По факту мы освободились намного раньше. И можно было бы ещё что то запланировать.
Ю
Юлия
5 авг 2022
Посетили экскурсию 19 июля, все понравилось, спасибо за экскурсию, 4 часа прошли отлично. Гид Татьяна все интересно рассказывала и отвечала на интересующие вопросы. Еще раз спасибо.
А
Анна
5 авг 2022
Прекрасная экскурсия по нижнему парку со Львом! Время пролетело незаметно даже для детей 12 и 9 лет. Несмотря на жаркую погоду, Лев чудесно и с юмором провёл нас по нижнему парку, непринужденно рассказывая исторические факты. Очень рекомендую эту экскурсию в сопровождении Льва.
Н
Наталья
4 авг 2022
Экскурсия очень понравилась! Спасибо Ольге за профессиональный подход к организации экскурсии!
О
Ольга
4 авг 2022
Все очень понравилось, спасибо большое организаторам. Очень удобно, что не нужно стоять в очередях ни в парк, ни во дворец. Экскурсовод Ольга очень интересно рассказывала, даже сын 10 лет слушал)). Выдают наушник, слышно все хорошо. Ещё раз спасибо!
Е
Егор
3 авг 2022
Экскурсия стремительная, интересный материал, хорошая организация
Е
Екатерина
1 авг 2022
Больше спасибо!!! Очень понравилась экскурсия, познавательно, интересно. Гид Лев, рассказывает чётко, подробно, на простом понятном языке. Даже наш 13-ти летний сын заслушался, и ругал нас, когда мы отвлекались, чтобы сфотографироваться))) Группа маленькая, до 15 человек, в нашем случае было 4 человека, это удобно.
А
Алла
26 июля 2022
Экскурсию проводила Ольга, приятная, милая девушка, которая старалась донести до нас информацию и прислушаться ко всем нашим пожеланиям, но видно, что у неё не хватает опыта. К сожалению, у Ольги не было микрофона, поэтому иногда было плохо слышно, не смотря на малочисленную группу в 12 человек.
Е
Елена
26 июля 2022
Экскурсия отличная! Познавательная, ненавязчивая,материал подается в доступном формате. Рекомендую. Организация на высшем уровне!!!
Н
Наталия
23 июля 2022
Хотела19.07 купить билеты в Большой Дворец Петергофа на22.07,но билетов НЕТ! Билеты продаются только на 02.08.22. Была очень расстроена,так как распрощалась с мечтой побывать во Дворце. Случайно увидела на Tripster предложение гида Людмилы на экскурсию в составе группы в Большой Дворец Петергофа и экскурсию по Нижнему парку. Мы с сыном хотели попасть именно на экскурсию,т. к. именно экскурсовод может доступно и интересно донести информацию. Еще нас заинтересовало то,что нас не везут из Питера в составе экскурсионной группы,и не возвращают в определенное время,которое нас не устраивает обратно в Питер! Мы добираемся на Метеоре в Петергоф,и после экскурсии можем погулять по парку сколько желаем! Нас это устраивало. Нам не нравится когда нас ограничивают во времени. Оплатила я не всю сумму сразу. Это тоже важно в наше,,недоверчивое,,время. Нам сразу же пришло сообщение от Людмилы где она нас будет встречать. Потом перед поездкой нам еще несколько раз приходило напоминание о встрече. Очень удобно и приятно,так как чувствовается,что гид заботится о своих клиентах. Приехав в Петергоф Людмила встретила нас у назначенного места,отдала заветные билеты В Большой Дворец! И мы насладились экскурсией! Затем Людмила передала нас в заботливые руки экскурсовода Валерии,которая провела нас по Нижнему парку. Чувствуется,что человек влюблен в свое дело,любит Питер и Петергоф! Спасибо большое нашим гидам! В это день исполнились все наши мечты в отношении Петергофа! Мы все-таки побывали на экскурсии во Дворце,не просто гуляли среди фонтанов,а послушали увлекательный рассказ про Петергоф,а еще после всего погуляли самостоятельно по парку!!! И на 19часов уехали на Метеоре. Извините за долгий рассказ,очень хотелось поделиться со всеми увиденным!!! Поэтому обращайтесь к гиду Людмиле,не пожалеете!!!
Яна
21 июля 2022
1) Во дворце нам все понравилось. Экскурсию провел гид из дворца, группа была сборная в районе 30 человек- так положено, без их гида во дворец не попасть. Гид во дворце понравился, материал был интересный (хоть и заучен). Очередь постояли суммарно под полчаса. Конкретно данная экскурсия дала возможность попасть во дворец, ибо самим ухватить билет сложно 2) Экскурсию по парку нам проводила Людмила. Сам рассказ не особо понравился. Вроде и материалом экскурсовод владеет, но как будто бы не заинтересовала. Не было каких-то особо интересных фактов, рассказ был сухим. Бывают экскурсоводы которые "живут местом" и рады рассказывать про него туристам. Тут такого ощущения не сложилось. 3) Сам парк, конечно, потрясающий. Мы были в нем не в первый раз, посетить обязательно нужно всем хоть раз в жизни, но это не достоинство самой экскурсии.
Людмила
Ответ организатора:
Добрый день, Яна! Благодарим вас за отзыв! Нам очень жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий. Мы стараемся наполнить канву повествования большим количеством фактологического материала, чтобы создать у экскурсантов наиболее полное представление о Петергофе и его истории. Мы сожалеем, что стиль экскурсовода показался вам сухим, мы постараемся привнести в экскурсию больше живости и динамичности. Желаем вам только великолепных экскурсий!
Ирина
20 июля 2022
Экскурсия очень понравилась. Татьяна интересный рассказчик. Время пролетело незаметно.
Ещё 8 отзывов
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