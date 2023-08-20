Рассмотреть коллекцию музея и познакомиться наглядно с историей российского театра
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Описание
Что вас ожидает
Музей театрального и музыкального искусства был открыт сто лет назад и с тех пор является важным звеном, связывающим настоящее с прошлым. В его коллекции более полумиллиона экспонатов. Вы увидите макеты сцен, эскизы декораций, костюмы артистов, афиши. А также встретите современные интерактивные уголки, например, настоящую театральную ложу или старинный музыкальный аппарат и балетный станок с видео мастер-классом от Николая Цискаридзе.
В ходе экскурсии мы вспомним знаменитых актеров, художников, композиторов и режиссёров, которые служили театру в 19-20 веках. Савина и Варламов, Мейерхольд и Головин, Дягилев, Станиславский, Фокин, Прокофьев и ещё многие театральные звёзды станут героями повествования.
Кому подойдёт экскурсия
Моя экскурсия по музею будет интересна как взрослым, так и детям. Программа очень подходит для совместного семейного посещения. Ведь в истории российского театра именно домашние, семейные театры играли основополагающую роль. Возможно, после экскурсии вам даже захочется создать свой театр.
Организационные детали
Дополнительные расходы: билеты в музей — 200 руб. (льготный 150 руб.).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Островского
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.