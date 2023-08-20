Театр — наиболее сложный для сохранения вид искусства. Ведь его очарование целиком зависит от эмоций, возникших во время спектакля. Занавес опускается — и всё уже принадлежит истории. Сберечь не только материальное, но и чувства — задача интригующая. Приглашаю вас на экскурсии по старинному петербургскому музею, которому удалось это сделать.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Музей театрального и музыкального искусства был открыт сто лет назад и с тех пор является важным звеном, связывающим настоящее с прошлым. В его коллекции более полумиллиона экспонатов. Вы увидите макеты сцен, эскизы декораций, костюмы артистов, афиши. А также встретите современные интерактивные уголки, например, настоящую театральную ложу или старинный музыкальный аппарат и балетный станок с видео мастер-классом от Николая Цискаридзе.

В ходе экскурсии мы вспомним знаменитых актеров, художников, композиторов и режиссёров, которые служили театру в 19-20 веках. Савина и Варламов, Мейерхольд и Головин, Дягилев, Станиславский, Фокин, Прокофьев и ещё многие театральные звёзды станут героями повествования.

Кому подойдёт экскурсия

Моя экскурсия по музею будет интересна как взрослым, так и детям. Программа очень подходит для совместного семейного посещения. Ведь в истории российского театра именно домашние, семейные театры играли основополагающую роль. Возможно, после экскурсии вам даже захочется создать свой театр.

Организационные детали

Дополнительные расходы: билеты в музей — 200 руб. (льготный 150 руб.).