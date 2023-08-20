Экскурсия по Театральному музею

Рассмотреть коллекцию музея и познакомиться наглядно с историей российского театра

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Театр — наиболее сложный для сохранения вид искусства. Ведь его очарование целиком зависит от эмоций, возникших во время спектакля. Занавес опускается — и всё уже принадлежит истории. Сберечь не только материальное, но и чувства — задача интригующая. Приглашаю вас на экскурсии по старинному петербургскому музею, которому удалось это сделать.
Экскурсия по Театральному музею
Экскурсия по Театральному музею
Экскурсия по Театральному музею
Экскурсия по Театральному музею
Экскурсия по Театральному музею
Экскурсия по Театральному музею
Экскурсия по Театральному музею
Экскурсия по Театральному музею
Экскурсия по Театральному музею
Экскурсия по Театральному музею
Ближайшие даты:
20
авг
21
авг
23
авг
24
авг
26
авг
28
авг
30
авг
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Музей театрального и музыкального искусства был открыт сто лет назад и с тех пор является важным звеном, связывающим настоящее с прошлым. В его коллекции более полумиллиона экспонатов. Вы увидите макеты сцен, эскизы декораций, костюмы артистов, афиши. А также встретите современные интерактивные уголки, например, настоящую театральную ложу или старинный музыкальный аппарат и балетный станок с видео мастер-классом от Николая Цискаридзе.

В ходе экскурсии мы вспомним знаменитых актеров, художников, композиторов и режиссёров, которые служили театру в 19-20 веках. Савина и Варламов, Мейерхольд и Головин, Дягилев, Станиславский, Фокин, Прокофьев и ещё многие театральные звёзды станут героями повествования.

Кому подойдёт экскурсия

Моя экскурсия по музею будет интересна как взрослым, так и детям. Программа очень подходит для совместного семейного посещения. Ведь в истории российского театра именно домашние, семейные театры играли основополагающую роль. Возможно, после экскурсии вам даже захочется создать свой театр.

Организационные детали

Дополнительные расходы: билеты в музей — 200 руб. (льготный 150 руб.).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Островского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Индивидуальные
Можно с детьми
Для школьников
Музеи
Летние
Театры
Искусство
Театральные

Похожие туры из Санкт-Петербурга

За русским искусством - в Русский музей
Индивидуальная
1.5 часа
За русским искусством - в Русский музей
Погрузиться в творчество художников, сюжеты и техники - в формате диалога и без сухих фактов
в районе метро Невский проспект
21 авг
24 авг
25 авг
26 авг
3 000 за всё до 4 чел.
Кунсткамера - старейший музей России: билет и аудиоэкскурсия
Входной билет
2 часа
4 отзыва
Кунсткамера - старейший музей России: билет и аудиоэкскурсия
Познакомиться с первой коллекцией Петра I и этнографическими артефактами, собранными по всему миру
около входа в Кунсткамеру
Завтра
22 авг
23 авг
24 авг
1 190 за билет
Шедевры Русского музея
Индивидуальная
2 часа
49 отзывов
Шедевры Русского музея
От Рублева до Айвазовского - приглядеться к деталям знаменитых полотен и узнать историю дворца-музея
на Площади искусств
21 авг
23 авг
24 авг
26 авг
5 650 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ