Театр — самый сложный для сохранения вид искусства. Ведь его очарование целиком зависит от эмоций, которые рождаются во время спектакля. Занавес опускается — и всё уже принадлежит истории. Сберечь не только материальное, но и чувства — задача интригующая. Приглашаю вас на экскурсии по старинному петербургскому музею, которому удалось это сделать.
Описание экскурсии
Музей театрального и музыкального искусства был открыт сто лет назад, и сразу стал важным звеном, которое связывает настоящее с прошлым.
- Мы рассмотрим макеты сцен, эскизы декораций, костюмы артистов, афиши — в коллекции более полумиллиона экспонатов
- Заглянем в современные интерактивные уголки
- Вы разберётесь, как устроен старинный музыкальный аппарат
- А при желании присоединитесь к мастер-классу Николая Цескаридзе у балетного станка
- Услышите истории о знаменитых актёрах, художниках, композиторах и режиссёрах, которые служили театру в 19–20 веках: Савиной и Варламове, Мейерхольде и Головине, Дягилеве, Станиславском, Фокине, Прокофьеве и многих других
Кому подойдёт экскурсия
Эта экскурсия особенно хороша для семейного посещения — мы будем много говорить о домашних театрах, которые сыграли большую роль для развития русского театрального искусства. И я не исключаю, что после экскурсии вам захочется создать собственный домашний театр.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билеты в музей — 250 ₽ (дети, пенсионеры — 150 ₽); обязательный экскурсионный сбор — 399 ₽
- Возможно провести экскурсию индивидуально для группы до 5 человек — 6498 ₽
в среду, четверг и субботу в 16:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|2600 ₽
|Пенсионеры
|2500 ₽
|Школьники
|2400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Островского
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг и субботу в 16:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3382 туристов
Я коренная петербурженка и обожаю родной город. Делюсь большой любовью к Петербургу с моими гостями, показывая самые известные и важные места. Вместе с моими коллегами-гидами, такими же увлечёнными профессионалами, мы проводим
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Ирина создала чудесное путешествие в мир театра. Прекрасно подобрана информация, дополняющая экспозицию музея. Много интересных фактов и удивительных историй. Чуть-чуть пошалили… Попытались побыть в роли балерин и встать в позиции. А ещё удалось заглянуть в театральную библиотеку: это почти мир Гарри Потера. Книжные шкафы, витые лестницы…
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Замечательная прогулка по богатой коллекции Театрального музея, рекомендую всем любителям театрального искусства!
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