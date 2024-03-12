Театр — самый сложный для сохранения вид искусства. Ведь его очарование целиком зависит от эмоций, которые рождаются во время спектакля. Занавес опускается — и всё уже принадлежит истории. Сберечь не только материальное, но и чувства — задача интригующая. Приглашаю вас на экскурсии по старинному петербургскому музею, которому удалось это сделать.

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Описание экскурсии

Музей театрального и музыкального искусства был открыт сто лет назад, и сразу стал важным звеном, которое связывает настоящее с прошлым.

Мы рассмотрим макеты сцен, эскизы декораций, костюмы артистов, афиши — в коллекции более полумиллиона экспонатов

макеты сцен, эскизы декораций, костюмы артистов, афиши — в коллекции более полумиллиона экспонатов Заглянем в современные интерактивные уголки

в современные интерактивные уголки Вы разберётесь , как устроен старинный музыкальный аппарат

, как устроен старинный музыкальный аппарат А при желании присоединитесь к мастер-классу Николая Цескаридзе у балетного станка

к мастер-классу Николая Цескаридзе у балетного станка Услышите истории о знаменитых актёрах, художниках, композиторах и режиссёрах, которые служили театру в 19–20 веках: Савиной и Варламове, Мейерхольде и Головине, Дягилеве, Станиславском, Фокине, Прокофьеве и многих других

Кому подойдёт экскурсия

Эта экскурсия особенно хороша для семейного посещения — мы будем много говорить о домашних театрах, которые сыграли большую роль для развития русского театрального искусства. И я не исключаю, что после экскурсии вам захочется создать собственный домашний театр.

Организационные детали