Иван Иванович Шишкин — имя, которое ассоциируется с русской природой, её величественной красотой и незыблемой мощью. Вы увидите более 150 картин художника и узнаете о его творческой биографии и жизненных перипетиях. И погрузитесь в мир его удивительных пейзажей.
Описание экскурсии
- Вы узнаете о жизни художника, его творческих поисках и открытиях. А ещё о трагических поворотах судьбы, которые закрепили за ним прозвище «Синяя борода».
- Услышите историю мишек с картины «Утро в сосновом лесу». Я расскажу, кто работал над ней в соавторстве с художником. Поделюсь любопытными фактами о покупке картины Павлом Третьяковым. И вы раскроете, какой слоган про «Мишек» предложил Владимир Маяковский.
- Рассмотрите самое масштабное полотно мастера — «Корабельную рощу» — и поймёте, почему эту картину считают его творческим завещанием.
- Оцените талант художника в жанре гравюры и выясните, почему проба пера в технике акварели привела в восторг самого императора.
- Разберётесь в реалистичной манере мастера. Я покажу, как Шишкин «оживлял» свои картины. Мы поговорим о его глубоком понимании законов природы и любви к родным просторам.
Организационные детали
- Выставка откроется 24 апреля 2026 года.
- Билеты вам нужно купить самостоятельно, билет гиду не нужен. Напишите, если понадобится помощь с покупкой билетов.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У корпуса Бенуа Русского музея
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 994 туристов
Я и мои коллеги — гиды с аккредитацией. Наше призвание — делиться знаниями и страстью к истории и культуре Санкт-Петербурга. С большим энтузиазмом проводим экскурсии по достопримечательностям, рассказываем увлекательные истории, раскрываем секреты искусства и великих личностей. На наших экскурсиях вы погружаетесь в историю легендарных и уникальных мест, чтобы получить незабываемый опыт от своего путешествия.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
