На выставке в Николаевском зале Эрмитажа представлены более 500 экспонатов, которые рассказывают о Екатерине I. Шаг за шагом мы проследим её уникальный жизненный путь — от простой девушки Марты Скавронской до единоличной правительницы крупнейшей империи мира.
Описание билета
Вы увидите:
- карету, которую Пётр Великий заказал в Париже для коронационной церемонии любимой супруги
- уникальные костюмы и ювелирные изделия Екатерины I
- живописные миниатюры и портреты
- ордена и гравюры
- и многое другое
О чём поговорим:
- о петербургской жизни будущей императрицы и браке с Петром I
- рождении детей и коронации в Москве
- смерти и похоронах Петра Великого
- единоличном правлении в 1725–1727 годах
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются билеты в Эрмитаж — 700 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В главном корпусе Эрмитажа
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
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Михаил — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 2009 туристов
Я не совсем обычный гид. Для меня проведение экскурсий — это, прежде всего, встреча с единомышленниками, интересующимися вопросами истории. Широкий кругозор, увлечённость, постоянный поиск новой информации по уже известным вопросам, незацикленность на одной теме, взгляд на исторический факт или событие как на совокупность многомерных слоёв общественной и культурной жизни — вот мой творческий метод разработки экскурсий.
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