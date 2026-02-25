Вас ждёт прогулка по классическому маршруту Эрмитажа.
Ваш проводник — остроумный виртуальный эрмитажный кот, который шутит, рассказывает, задает вопросы, а главное — ненавязчиво влюбляет в музей.
Вы окажетесь в эпохе Екатерины Великой, отыщете ответы на загадки, поохотитесь за бриллиантами — и узнаете серьёзные и забавные факты о музее и его сокровищах.
Описание квеста
Квест начинается со стороны Иорданской лестницы. Вы последовательно пройдёте через пять основных зданий Эрмитажа и его главные залы.
Кот-бот будет отправлять инструкции, короткие исторические справки, вопросы и забавные задания.
Не переживайте: кот-ассистент подбодрит вас и подскажет ответ, если вы не сможете найти его самостоятельно.
Организационные детали
- Билеты в Эрмитаж не входят в стоимость, вы можете купить их на официальном сайте или в кассах музея
- Квест подходит взрослым и детям 12+
- Вам понадобится заряженный телефон с приложением Телеграм или Вконтакте и наушники
Как проходит квест
- Вы можете прийти в музей в удобный день или время — доступ к квесту сохранится в течение месяца
- После полной оплаты вы получите ссылку на бот и подробную инструкцию по покупке билетов
- Вы можете проходить квест в индивидуальном формате, если хочется идти вместе и пользоваться одним телефоном. Или в групповом — тогда квест нужно установить на каждый смартфон, чтобы соревноваться, кто наберёт больше очков
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|700 ₽
|Дети до 12 лет
|300 ₽
|1 + 1
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Создаём нескучные интерактивные квест-экскурсии с ноткой юмора для всей семьи. Экскурсии будут интересны как взрослым, так и детям — особенно подросткам. Основная цель — через интерактив и подачу с нотками юмора разжечь интерес к истории, искусству и экспонатам.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Anastasia
25 фев 2026
Хочу поделиться впечатлениями от невероятного квеста по Эрмитажу с кот-ассистентом! Это был absolutely новый уровень знакомства с музеем.
Главное, что хочется отметить — это голос аудиогида. Очень приятный, не компьютеризированный чересчур,
Главное, что хочется отметить — это голос аудиогида. Очень приятный, не компьютеризированный чересчур,
леон
19 фев 2026
Квест-экскурсия понравилась,очень даже интересная. Гуляли с дочкой 7 лет около 3 часов. Но не только по заданиям, а также смотрели, что нам еще было интересно, картины, интерьер. Такой формат экскурсии
М
Мария
14 янв 2026
Недавно посетили с сыном Эрмитаж и до сих пор пребываем в восторге и под впечатлением от квеста с котом Маркизом! Для ребенка было очень увлекательно заниматься поиском экспонатов, выполнять задания
М
Марина
13 янв 2026
Идеальный вариант для интроверта. В Эрмитаже не впервые, но маршрут всё равно удивил — много новых деталей. Аудио не слушала, мне привычнее и спокойнее читать текст в своем темпе. Всё понятно, интересно и никакой скуки. Классно, что можно просто погулять в одиночестве и узнать столько нового
