подойдет для тех, кто редко бывает в Эрмитаже, а так же кто не любит гидов и нудных экскурсоводов. а так же подойдет для детей слегка старше,особенно подростков, они точно заценят и шутки и молодежный стиль ведения квеста. Своей 7-летке я частично пересказывала своими словами. Но все задания мы с дочкой выполняли вместе, некоторые наугад))

Особенно понравилось первое задание-рассмотреть потолок над Иорданской лестницей, сама бы в жизни не опознала всех этих богов и кто есть кто, а также часы с павлином, конечно же,рыцарский зал и задание найти там самого стильного военного на картинах и на последок это мумия)) Хотя про мумию хотелось бы побольше загадок или даже какой-нибудь страшилки)) в целом в квесте много интересных деталей, которые мы узнали впервые. есть вариант аудио, но я все читала с телефоне, мне так было удобнее. обязательно порекомендую своим друзьям!