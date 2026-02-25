Мои заказы

Охота за бриллиантами Екатерины II: забавная экскурсия-квест по Эрмитажу без гида

Увидеть главные сокровища музея в компании озорного онлайн-ассистента (12+)
Вас ждёт прогулка по классическому маршруту Эрмитажа.

Ваш проводник — остроумный виртуальный эрмитажный кот, который шутит, рассказывает, задает вопросы, а главное — ненавязчиво влюбляет в музей.

Вы окажетесь в эпохе Екатерины Великой, отыщете ответы на загадки, поохотитесь за бриллиантами — и узнаете серьёзные и забавные факты о музее и его сокровищах.
Описание квеста

Квест начинается со стороны Иорданской лестницы. Вы последовательно пройдёте через пять основных зданий Эрмитажа и его главные залы.

Кот-бот будет отправлять инструкции, короткие исторические справки, вопросы и забавные задания.

Не переживайте: кот-ассистент подбодрит вас и подскажет ответ, если вы не сможете найти его самостоятельно.

Организационные детали

  • Билеты в Эрмитаж не входят в стоимость, вы можете купить их на официальном сайте или в кассах музея
  • Квест подходит взрослым и детям 12+
  • Вам понадобится заряженный телефон с приложением Телеграм или Вконтакте и наушники

Как проходит квест

  • Вы можете прийти в музей в удобный день или время — доступ к квесту сохранится в течение месяца
  • После полной оплаты вы получите ссылку на бот и подробную инструкцию по покупке билетов
  • Вы можете проходить квест в индивидуальном формате, если хочется идти вместе и пользоваться одним телефоном. Или в групповом — тогда квест нужно установить на каждый смартфон, чтобы соревноваться, кто наберёт больше очков

Стоимость квеста

Тип билетаСтоимость
Стандартный700 ₽
Дети до 12 лет300 ₽
1 + 11000 ₽
Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Максим
Максим — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Создаём нескучные интерактивные квест-экскурсии с ноткой юмора для всей семьи. Экскурсии будут интересны как взрослым, так и детям — особенно подросткам. Основная цель — через интерактив и подачу с нотками юмора разжечь интерес к истории, искусству и экспонатам.

Отзывы и рейтинг

Anastasia
Anastasia
25 фев 2026
Хочу поделиться впечатлениями от невероятного квеста по Эрмитажу с кот-ассистентом! Это был absolutely новый уровень знакомства с музеем.

Главное, что хочется отметить — это голос аудиогида. Очень приятный, не компьютеризированный чересчур,
с отличной дикцией — ни капли не раздражает, даже после двух часов брожения по залам.

Отличная навигация. Когда идёшь в Эрмитаж сама, просто бродишь и не понимаешь, на что смотреть. Здесь же всё продумано: идешь строго по маршруту от Иорданской лестницы через пять зданий, и абсолютно понятно, куда повернуть. Чувствуешь себя не потерянным туристом, а исследователем.

Задания — отличные! Они не сложные, но очень увлекательные, заставляют действительно всматриваться в детали картин и скульптур. Двигаешься в своем темпе: захотел — остановился у витрины, захотел — пошел дальше.

Этот квест — идеальный вариант для первого знакомства с музеем.

леон
леон
19 фев 2026
Квест-экскурсия понравилась,очень даже интересная. Гуляли с дочкой 7 лет около 3 часов. Но не только по заданиям, а также смотрели, что нам еще было интересно, картины, интерьер. Такой формат экскурсии
подойдет для тех, кто редко бывает в Эрмитаже, а так же кто не любит гидов и нудных экскурсоводов. а так же подойдет для детей слегка старше,особенно подростков, они точно заценят и шутки и молодежный стиль ведения квеста. Своей 7-летке я частично пересказывала своими словами. Но все задания мы с дочкой выполняли вместе, некоторые наугад))
Особенно понравилось первое задание-рассмотреть потолок над Иорданской лестницей, сама бы в жизни не опознала всех этих богов и кто есть кто, а также часы с павлином, конечно же,рыцарский зал и задание найти там самого стильного военного на картинах и на последок это мумия)) Хотя про мумию хотелось бы побольше загадок или даже какой-нибудь страшилки)) в целом в квесте много интересных деталей, которые мы узнали впервые. есть вариант аудио, но я все читала с телефоне, мне так было удобнее. обязательно порекомендую своим друзьям!

М
Мария
14 янв 2026
Недавно посетили с сыном Эрмитаж и до сих пор пребываем в восторге и под впечатлением от квеста с котом Маркизом! Для ребенка было очень увлекательно заниматься поиском экспонатов, выполнять задания
и получать поощрения в виде бриллиантов) также было очень удобно следовать по определённому маршруту, а не выстраивать его самим. Получили много полезной информации в лёгкой и доступной форме, что особенно важно для детского восприятия! Рекомендуем всем, и взрослым и детям, для расширения кругозора и просто хорошего настроения!

М
Марина
13 янв 2026
Идеальный вариант для интроверта. В Эрмитаже не впервые, но маршрут всё равно удивил — много новых деталей. Аудио не слушала, мне привычнее и спокойнее читать текст в своем темпе. Всё понятно, интересно и никакой скуки. Классно, что можно просто погулять в одиночестве и узнать столько нового
