Душевная и увлекательная прогулка по очаровательной Стрельне. Я никогда раньше здесь не была и даже не думала, что этот городок таит столько интересного и обладает такой богатой историей. Мы прошлись по историческим местам, полюбовались пейзажами и узнали много нового. Гид Вячеслав — невероятно увлеченный, очень много знает о Стрельне и нашей истории в целом. Общаться с ним было комфортно. Вячеслав порекомендовал нам и другие классные места в окрестностях, где тоже есть что посмотреть:) Большое спасибо за такой прекрасный день!



Посетителям экскурсии могу посоветовать одеваться теплее (мы много ходили, и не всегда по асфальту) и запастись термосом с горячим чаем:)