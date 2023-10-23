Прогуляться по историческому посёлку и окунуться в его историю
На этой экскурсии вы откроете первоначальный замысел Петра I по созданию русского Версаля.
Сохранившиеся гидротехнические сооружения поведают вам, как зарождался Петергоф со своими величественными фонтанами и каскадами.
А изюминкой программы станет прекрасный Орловский парк с башней-руиной и туфовым мостиком, соединяющим парк с островом Любви.
Сохранившиеся гидротехнические сооружения поведают вам, как зарождался Петергоф со своими величественными фонтанами и каскадами.
А изюминкой программы станет прекрасный Орловский парк с башней-руиной и туфовым мостиком, соединяющим парк с островом Любви.
Ближайшие даты:
29
окт
окт
31
окт
окт
1
ноя
ноя
4
ноя
ноя
5
ноя
ноя
6
ноя
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- В ходе экскурсий вы побываете на месте возникновения шведской мызы Стрельна-Хофф.
- Увидите работы венецианских инженеров-гидравликов и узнаете, почему грандиозному плану Петра I о создании в Стрельне второго Версаля не суждено было сбыться.
- Познакомитесь с историей учебно-военного городка.
- Прогуляетесь у железнодорожной станции, построенной в виде итальянской виллы. Узнаете, как барон Александр Штиглиц получил разрешение на строительство Петергофской железной дороги.
- Полюбуетесь романтическим Львовским дворцом.
- Окунётесь в историю прекрасного дворцово-паркового ансамбля князя Алексея Федоровича Орлова. Побываете в Орловских конюшнях, где содержались самые дорогие породы лошадей.
- Узнаете, где венчалась вдова А. С. Пушкина Н. Н. Гончарова, и откроете тайны спрятанного клада Матильды Кшесинской.
- Посмотрите на место, где находились копии скульптур «Укротители коней» Клодта, и откроете для себя другие факты из истории этого удивительного места под названием Стрельна.
Кому подойдёт экскурсия
Эта программа будет интересна тем, кто любит загадочные места и не менее загадочные исторические факты. Подойдёт для взрослых и детей от 14 лет.
Организационные детали
- Рекомендую надеть удобную обувь
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ж/д станции Стрельна
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваш гид в Санкт-Петербурге
Здравствуйте, меня зовут Вячеслав. Я работаю экскурсоводом и уже более 10 лет делюсь с людьми необычными экскурсиями. Если вам хочется увидеть что-то загадочное, я готов познакомить вас с такими местами. Мои экскурсии наполнены малоизвестными фактами, переплетающимися с историей Санкт-Петербурга. Люблю удивляться и удивлять.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
D
Dmitry
23 окт 2023
Прекрасная экскурсия в прекрасное место! Очень повезло с погодой, было ясно и немножко морозно, что позволило насладиться золотой осенью в полной мере.
Ни разу не был в Стрельне, тем интереснее получилась прогулка! Ходить относительно немного, все интересные места находятся рядом, но взять с собой термос с чаем и тёплые удобные ботинки я бы рекомендовал)
Экскурсия очень насыщенная, за 2,5 часа успеваешь узнать очень много интересных фактов про историю этих мест, однако становится понятно, что это лишь малая часть секретов, которые скрывает Стрельна)
Ни разу не был в Стрельне, тем интереснее получилась прогулка! Ходить относительно немного, все интересные места находятся рядом, но взять с собой термос с чаем и тёплые удобные ботинки я бы рекомендовал)
Экскурсия очень насыщенная, за 2,5 часа успеваешь узнать очень много интересных фактов про историю этих мест, однако становится понятно, что это лишь малая часть секретов, которые скрывает Стрельна)
Александра
22 окт 2023
Душевная и увлекательная прогулка по очаровательной Стрельне. Я никогда раньше здесь не была и даже не думала, что этот городок таит столько интересного и обладает такой богатой историей. Мы прошлись по историческим местам, полюбовались пейзажами и узнали много нового. Гид Вячеслав — невероятно увлеченный, очень много знает о Стрельне и нашей истории в целом. Общаться с ним было комфортно. Вячеслав порекомендовал нам и другие классные места в окрестностях, где тоже есть что посмотреть:) Большое спасибо за такой прекрасный день!
Посетителям экскурсии могу посоветовать одеваться теплее (мы много ходили, и не всегда по асфальту) и запастись термосом с горячим чаем:)
Посетителям экскурсии могу посоветовать одеваться теплее (мы много ходили, и не всегда по асфальту) и запастись термосом с горячим чаем:)
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