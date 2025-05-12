Мини-группа
до 6 чел.
Экскурсия по прекрасной Стрельне
Погрузитесь в историю Стрельны, узнав о планах Петра I и насладившись красотой Орловского парка. Увлекательное путешествие ждёт вас
Начало: На ж/д станции Стрельна
Расписание: в будние дни в 18:00, в субботу и воскресенье в 10:30, 11:00 и 11:30
Завтра в 10:30
18 мая в 10:30
1800 ₽ за человека
Индивидуальная
Californication по-питерски
Погрузитесь в атмосферу вечернего Санкт-Петербурга на мотоцикле, наслаждаясь видами Финского залива и современными архитектурными шедеврами
Начало: У памятника Барклаю де Толли у Казанского собора, ...
Завтра в 11:00
18 мая в 11:00
3800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Аптекарский и Каменный острова на авто: дачи, особняки и «Ленполиграфмаш»
Прокатиться по острову-парку, увидеть старинные дачи и побывать в общественно-деловом пространстве
18 мая в 10:00
19 мая в 10:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена12 мая 2025Были на этой экскурсии на майские праздники. С погодой повезло. С гидом тоже. Увидели город с неизвестной нам стороны -
- ТТатьяна24 апреля 2025Шикарная экскурсия! Красивые парки, дачи, созданные знаменитыми архитекторами… Гид Антон - великолепный рассказчик, очень эрудированный.
- ЕЕлена14 апреля 2025Содержание экскурсии полностью соответствует заявленной теме, не избитый маршрут, отлично продуманная логистика и увлекательная подача материала.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Сбежать из города»
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