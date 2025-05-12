Сбежать из города – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Сбежать из города» в Санкт-Петербурге, цены от 1800 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Экскурсия по прекрасной Стрельне
Пешая
2 часа
14 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Экскурсия по прекрасной Стрельне
Погрузитесь в историю Стрельны, узнав о планах Петра I и насладившись красотой Орловского парка. Увлекательное путешествие ждёт вас
Начало: На ж/д станции Стрельна
Расписание: в будние дни в 18:00, в субботу и воскресенье в 10:30, 11:00 и 11:30
Завтра в 10:30
18 мая в 10:30
1800 ₽ за человека
Californication по-питерски
На мотоцикле
1 час
88 отзывов
Индивидуальная
Californication по-питерски
Погрузитесь в атмосферу вечернего Санкт-Петербурга на мотоцикле, наслаждаясь видами Финского залива и современными архитектурными шедеврами
Начало: У памятника Барклаю де Толли у Казанского собора, ...
Завтра в 11:00
18 мая в 11:00
3800 ₽ за человека
Аптекарский и Каменный острова на авто: дачи, особняки и «Ленполиграфмаш»
На машине
3.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Аптекарский и Каменный острова на авто: дачи, особняки и «Ленполиграфмаш»
Прокатиться по острову-парку, увидеть старинные дачи и побывать в общественно-деловом пространстве
18 мая в 10:00
19 мая в 10:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    12 мая 2025
    Аптекарский и Каменный острова на авто: дачи, особняки и «Ленполиграфмаш»
    Были на этой экскурсии на майские праздники. С погодой повезло. С гидом тоже. Увидели город с неизвестной нам стороны -
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    курортный уголок с большой историей в центре большого города. Антон интересный рассказчик (и аккуратный водитель), очень доступно подает информацию, много узнали и открыли для себя. также хочется отметить, что экскурсия проходит на комфортном и очень чистом автомобиле. Однозначно рекомендовала бы его и для начинающих и продвинутых туристов, он найдет подход ко всем. В следующий раз обратимся именно к нему.

  • Т
    Татьяна
    24 апреля 2025
    Аптекарский и Каменный острова на авто: дачи, особняки и «Ленполиграфмаш»
    Шикарная экскурсия! Красивые парки, дачи, созданные знаменитыми архитекторами… Гид Антон - великолепный рассказчик, очень эрудированный.
  • Е
    Елена
    14 апреля 2025
    Аптекарский и Каменный острова на авто: дачи, особняки и «Ленполиграфмаш»
    Содержание экскурсии полностью соответствует заявленной теме, не избитый маршрут, отлично продуманная логистика и увлекательная подача материала.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Сбежать из города»

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В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Аптекарский и Каменный острова на авто: дачи, особняки и «Ленполиграфмаш»
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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Дворцовая площадь
  4. Невский проспект
  5. Эрмитаж
  6. Петропавловская крепость
  7. Зимний дворец
  8. Спас на Крови
  9. Медный всадник
  10. Петергоф
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в мае 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Сбежать из города" можно забронировать 3 экскурсии от 1800 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 115 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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