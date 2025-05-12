читать дальше

курортный уголок с большой историей в центре большого города. Антон интересный рассказчик (и аккуратный водитель), очень доступно подает информацию, много узнали и открыли для себя. также хочется отметить, что экскурсия проходит на комфортном и очень чистом автомобиле. Однозначно рекомендовала бы его и для начинающих и продвинутых туристов, он найдет подход ко всем. В следующий раз обратимся именно к нему.