Приглашаем вас совершить увлекательный круиз крепость Орешек на комфортабельных скоростных "метеорах"!

Всего через час вы окажетесь на пологих берегах Орехового острова, что притаился в истоке великой Невы. Там уже семь столетий живет старинная крепость Орешек, больше известная как Шлиссельбург.

По дороге, расположившись в удобных креслах, вы сможете прослушать увлекательный рассказ об истории и легендах древнерусской крепости.

На пристани вас встретит местный гид, который покажет самые потайные закоулки подземных переходов между крепостными бастионами и самые зловещие закутки здания, некогда служившего тюремным флигелем.

По окончанию экскурсии вы будете доставлены на Университетскую набережную в Петербурге.