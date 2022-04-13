Экскурсия в крепость Орешек на метеоре

Приглашаем вас совершить увлекательный круиз крепость Орешек на комфортабельных скоростных «метеорах»! На пристани вас

Круиз
Приглашаем вас совершить увлекательный круиз крепость Орешек на комфортабельных скоростных "метеорах"! На пристани вас встретит местный гид, который покажет самые потайные закоулки подземных переходов между крепостными бастионами и самые зловещие закутки здания, некогда служившего тюремным флигелем.
Экскурсия в крепость Орешек на метеоре
Экскурсия в крепость Орешек на метеоре
Экскурсия в крепость Орешек на метеоре
Экскурсия в крепость Орешек на метеоре
Экскурсия в крепость Орешек на метеоре

Что вас ожидает 🤩

  • Нева
  • Крепость "Орешек"
Приглашаем вас совершить увлекательный круиз крепость Орешек на комфортабельных скоростных "метеорах"!
Всего через час вы окажетесь на пологих берегах Орехового острова, что притаился в истоке великой Невы. Там уже семь столетий живет старинная крепость Орешек, больше известная как Шлиссельбург.
По дороге, расположившись в удобных креслах, вы сможете прослушать увлекательный рассказ об истории и легендах древнерусской крепости.
На пристани вас встретит местный гид, который покажет самые потайные закоулки подземных переходов между крепостными бастионами и самые зловещие закутки здания, некогда служившего тюремным флигелем.
По окончанию экскурсии вы будете доставлены на Университетскую набережную в Петербурге.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Путешествие на теплоходе с экскурсионной программой Входные билеты в крепость "Орешек"
  • Пешеходная экскурсия по крепости "Орешек"
  • Бортовое питание
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Университетская наб 3
Когда и сколько длится
Когда: Пт, сб, вс в 11:30
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Пт, сб, вс в 11:30

Отзывы от туристов

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