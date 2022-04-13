Приглашаем вас совершить увлекательный круиз крепость Орешек на комфортабельных скоростных "метеорах"!
Всего через час вы окажетесь на пологих берегах Орехового острова, что притаился в истоке великой Невы. Там уже семь столетий живет старинная крепость Орешек, больше известная как Шлиссельбург.
По дороге, расположившись в удобных креслах, вы сможете прослушать увлекательный рассказ об истории и легендах древнерусской крепости.
На пристани вас встретит местный гид, который покажет самые потайные закоулки подземных переходов между крепостными бастионами и самые зловещие закутки здания, некогда служившего тюремным флигелем.
По окончанию экскурсии вы будете доставлены на Университетскую набережную в Петербурге.
Ответы на вопросы
Что входит
Путешествие на теплоходе с экскурсионной программой Входные билеты в крепость "Орешек"
Пешеходная экскурсия по крепости "Орешек"
Бортовое питание
Что не входит
Личные расходы
Место начала и завершения?
Университетская наб 3
Когда и сколько длится
Когда: Пт, сб, вс в 11:30
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пт, сб, вс в 11:30
Спутник — ваш гид в Санкт-Петербурге
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