Вас ожидает встреча с Ладожскими каналами и рекой Лавой. Вы совершите путешествие к истоку Невы, где природа создала островок, предназначенный сторожить выход в Ладожское озеро. Экскурсия ⛳ по крепости Орешек, основанной новгородцами в начале XIV века. Помимо сохранившихся стен более поздних русских крепостей и шведской цитадели сохранились фрагменты крепости 1352 г.

Крепость Орешек (в русских летописях город 🏙️ Орехов; швед. Nuteborg — Нотебург) — древняя русская крепость на Ореховом острове 🏝️ в истоке реки Невы, напротив города в Ленинградской области. Основана в 1323 году, с 1612 по 1702 год принадлежала шведам.

Ранее крепость была соединена с посёлком паромной переправой, сейчас на маршрутах крепость — Посёлок имени Морозова туристов перевозят частники на катерах, ходят часто и регулярно.

Крепость Орешек получила свое имя от названия Орехового острова, на котором она была основана в 1323 году князем Юрием Даниловичем, внуком Александра Невского. В том же году на острове был заключен первый договор новгородцев со шведами — Ореховский мир. Новгородская летопись говорит об этом так: «В лето 6831 (1323 от Р. Х. ) ходиша Новгородци с князем Юрием Даниловичем в Неву и поставиша город на усть Невы на Ореховом острову; ту же пріехавше послы великы от Свейского короля и докончаша мир вечный с княземъ и с Новым городом по старои пошлине…»

Внутренний вид крепости. Разрушения вызваны главным образом боями во время Великой Отечественной войны.

В 1333 году город и крепость переданы в отчину литовскому князю Наримунту, который ставит сюда своего сына Александра (ореховский князь Александр Наримунтович). При этом Орешек становится столицей ⭐️ удельного Ореховецкого княжества. Наримунт жил больше в Литве, а в 1338 году он не явился на зов Новгорода защищать его против шведов и отозвал своего сына Александра. Позднее в Орешке был был взят шведами в плен новгородский боярин-дипломат Козма Твердиславич. В 1349 году, после отбития крепости у шведов, здесь посажен воевода Иаков Хотов. В 1352 году построены каменные стены. В 1384 году сын Наримунта Патрикей Наримунтович (родоначальник князей Патрикеевых) был приглашён в Новгород и был принят с большими почестями и получил город Орехов, Корельский городок (Корелу), а также Луское (с. Лужское).

Внимание! При покупке льготных билетов необходимо перед началом экскурсии 🧭 предъявить документы, подтверждающие льготу! (свидетельство о рождении для детей, справка школьника/ученический билет 🎫 для школьников, студенческий билет для студентов, пенсионное удостоверение для пенсионеров, удостоверение инвалидности для лиц с инвалидностью).