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Автобусная экскурсия в Шлиссельбург (крепость Орешек)

4.2
0 отзывов
Спутник П.
Спутник П. – Гид из Санкт-Петербурга
Вы отправитесь к истоку Невы, где природа создала маленьких Ореховый остров 🏝️, предназначенный сторожить выход в Ладожское озеро.

Это место помнит несколько осад, важных исторических событий и разрушительную Великую Отечественную войну.

Вы узнаете о прошлом и настоящем старинной крепости, разглядите ее самые интересные детали, а также встретитесь с живописными Ладожскими каналами и рекой Лавой.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 2 300 ₽ за человека

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Автобусная экскурсия в Шлиссельбург (крепость Орешек)
Автобусная экскурсия в Шлиссельбург (крепость Орешек)

Что вы увидите

  • Ладожские каналы
  • Река Лава
  • Исток Невы
  • Крепость Орешек
Вас ожидает встреча с Ладожскими каналами и рекой Лавой. Вы совершите путешествие к истоку Невы, где природа создала островок, предназначенный сторожить выход в Ладожское озеро. Экскурсия ⛳ по крепости Орешек, основанной новгородцами в начале XIV века. Помимо сохранившихся стен более поздних русских крепостей и шведской цитадели сохранились фрагменты крепости 1352 г.
Крепость Орешек (в русских летописях город 🏙️ Орехов; швед. Nuteborg — Нотебург) — древняя русская крепость на Ореховом острове 🏝️ в истоке реки Невы, напротив города в Ленинградской области. Основана в 1323 году, с 1612 по 1702 год принадлежала шведам.
Ранее крепость была соединена с посёлком паромной переправой, сейчас на маршрутах крепость — Посёлок имени Морозова туристов перевозят частники на катерах, ходят часто и регулярно.
Крепость Орешек получила свое имя от названия Орехового острова, на котором она была основана в 1323 году князем Юрием Даниловичем, внуком Александра Невского. В том же году на острове был заключен первый договор новгородцев со шведами — Ореховский мир. Новгородская летопись говорит об этом так: «В лето 6831 (1323 от Р. Х. ) ходиша Новгородци с князем Юрием Даниловичем в Неву и поставиша город на усть Невы на Ореховом острову; ту же пріехавше послы великы от Свейского короля и докончаша мир вечный с княземъ и с Новым городом по старои пошлине…»
Внутренний вид крепости. Разрушения вызваны главным образом боями во время Великой Отечественной войны.
В 1333 году город и крепость переданы в отчину литовскому князю Наримунту, который ставит сюда своего сына Александра (ореховский князь Александр Наримунтович). При этом Орешек становится столицей ⭐️ удельного Ореховецкого княжества. Наримунт жил больше в Литве, а в 1338 году он не явился на зов Новгорода защищать его против шведов и отозвал своего сына Александра. Позднее в Орешке был был взят шведами в плен новгородский боярин-дипломат Козма Твердиславич. В 1349 году, после отбития крепости у шведов, здесь посажен воевода Иаков Хотов. В 1352 году построены каменные стены. В 1384 году сын Наримунта Патрикей Наримунтович (родоначальник князей Патрикеевых) был приглашён в Новгород и был принят с большими почестями и получил город Орехов, Корельский городок (Корелу), а также Луское (с. Лужское).
Внимание! При покупке льготных билетов необходимо перед началом экскурсии 🧭 предъявить документы, подтверждающие льготу! (свидетельство о рождении для детей, справка школьника/ученический билет 🎫 для школьников, студенческий билет для студентов, пенсионное удостоверение для пенсионеров, удостоверение инвалидности для лиц с инвалидностью).
Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит
  • встреча в отеле, транспорт к месту начала проведения экскурсии
  • личные расходы на еду и напитки
  • сувениры
  • выбор мест (посадка в автобус осуществляется в порядке «живой очереди» — кто первый пришел, тот занял лучшие места)
  • скрытые и дополнительные платежи
Начало и место завершения
🚩 Невский проспект, 35
Автобусная экскурсия в Шлиссельбург (крепость Орешек)
Автобусная экскурсия в Шлиссельбург (крепость Орешек)

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник П.
Спутник П.
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