1 чел.
По популярности
скидка
20%
Групповая
5.5 часов
Петергоф: автобусная экскурсия из Петербурга с посещением фонтанов Нижнего парка
Пышные парки, старинные аллеи и фонтаны Петергофа ждут вас на автобусной экскурсии из Петербурга. Узнайте историю и символику скульптур
Начало: От Казанского собора
«После прогулки вы можете остаться в музее-заповеднике, насладиться прогулкой по территории комплекса и посетить дворец»
9 июня в 14:30
10 июня в 09:00
16501 320₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Павловск: роскошь и красота Русской Швейцарии
Познакомиться с крупнейшим пейзажным парком Европы и старинными памятниками музея-заповедника
Начало: В районе станции метро Московская
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
12 990₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Велоэкскурсия по Царскому Селу
Исследовать музей-заповедник в исторических деталях и архитектурных штрихах
Начало: В центре города Пушкин
«История основания и памятники музея-заповедника»
9 июня в 08:30
10 июня в 09:30
94007 990₽ за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
Экскурсия в крепость Орешек и музей-заповедник «Прорыв» на метеоре
Начало: Университетская наб 3
«А с пятницы по воскресенье во время маршрута метеор совершит остановку еще и у музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда»»
Расписание: Пт, сб, вс в 11:30
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 4 100₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Павловск. Царственная песнь его парков
Императорская архитектура и романтические тенистые аллеи государственного музея-заповедника
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
3 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Гатчина: от «образцового города» к музею-заповеднику
Поездка в Гатчинский дворец и парк на седане или минивэне бизнес-класса
16 июня в 09:00
17 июня в 11:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
3.5 часа
Оллинпяя - заповедник старинных дач
Познакомиться с уютными архитектурно-ландшафтными памятниками и ощутить былой дух аристократичности
Начало: В Зеленогорске
«Кроме того, изучая эти места, вы не только откроете интересные страницы истории, но и внесете вклад в сохранение дачного заповедника Оллинпяя»
Расписание: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 12:30
14 июня в 12:30
15 июня в 12:30
950₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения5 июня 2024Экскурсия очень понравилась, остались еще погулять!
- ЕЕгор4 июня 2024Спасибо, гид очень хороший, без очередей и толкучки нас везде провела, ей отдельное спасибо! Автобус комфортабельный, всё чётко по расписанию
- ЕЕлена4 июня 2024Спасибо огромное за прекрасную экскурсию, было очень интересно и познавательно, мы в восторге, однозначно посоветую друзьям и близким!!!
- ЭЭльвира26 мая 2024Великолепный парк. Интересная экскурсия.
- ГГеоргий19 мая 2024Всё прошло просто отлично! Тамара потрясающий экскурсовод!
- ЛЛюдмила15 мая 2024Спасибо за Павловск!
- ННосова13 мая 2024Потрясающая экскурсия, понравилось вообще все и мне, и сыну (11 лет). Отдельная благодарность экскурсоводу, видно, что человек безумно любит свою профессию.
- ССергей11 мая 2024Замечательный Павловск, великолепный парк! Стоит прогуляться!
- ААлёна10 мая 2024Очень кстати пришлась эта экскурсия, у нас большая семья, разновозрастные дети, очень переживали за восприятие материалов самым младшим семилетним членом
- ООльга3 мая 2024Выражаем Игорю благодарность, что он расшифровал для нас все то, что было заложено во дворец и в прилегающий невероятный парк
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Заповедники»
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