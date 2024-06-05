читать дальше Павловска. Без проводника там не узнать самому и половины того, что было задумано его создателями. Так что только с Игорем! Очень интересно, занимательно и насыщенно. Рады, что были в Павловске с Игорем.

Выражаем Игорю благодарность, что он расшифровал для нас все то, что было заложено во дворец и в прилегающий невероятный парк