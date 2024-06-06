Экскурсии по музею-заповеднику

Найдено 6 экскурсий в категории «Музей-заповедник» в Санкт-Петербурге, цены от 1 320 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Петергоф, фонтаны Нижнего парка: автобусная экскурсия из Петербурга
🚌 На автобусе
скидка
20%
Групповая
5.5 часов
189 отзывов
Петергоф: автобусная экскурсия из Петербурга с посещением фонтанов Нижнего парка
Пышные парки, старинные аллеи и фонтаны Петергофа ждут вас на автобусной экскурсии из Петербурга. Узнайте историю и символику скульптур
Начало: От Казанского собора
9 июня в 14:30
10 июня в 09:00
16501 320 за человека
Павловск: роскошь и красота Русской Швейцарии
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
39 отзывов
Павловск: роскошь и красота Русской Швейцарии
Познакомиться с крупнейшим пейзажным парком Европы и старинными памятниками музея-заповедника
Начало: В районе станции метро Московская
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
12 990 за всё до 4 чел.
Велоэкскурсия по Царскому Селу
🚲 На велосипеде
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
44 отзыва
Велоэкскурсия по Царскому Селу
Исследовать музей-заповедник в исторических деталях и архитектурных штрихах
Начало: В центре города Пушкин
9 июня в 08:30
10 июня в 09:30
94007 990 за всё до 4 чел.
Экскурсия в крепость Орешек и музей-заповедник «Прорыв» на метеоре
🚀 На метеоре
Групповая
7 часов
37 отзывов
Экскурсия в крепость Орешек и музей-заповедник «Прорыв» на метеоре
Начало: Университетская наб 3
Расписание: Пт, сб, вс в 11:30
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 4 100 за человека
Павловск. Царственная песнь его парков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
60 отзывов
Павловск. Царственная песнь его парков
Императорская архитектура и романтические тенистые аллеи государственного музея-заповедника
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
3 300 за всё до 5 чел.
Гатчина: от «образцового города» к музею-заповеднику
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Гатчина: от «образцового города» к музею-заповеднику
Поездка в Гатчинский дворец и парк на седане или минивэне бизнес-класса
16 июня в 09:00
17 июня в 11:00
15 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Музей-заповедник»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Петергоф, фонтаны Нижнего парка: автобусная экскурсия из Петербурга
  2. Павловск: роскошь и красота Русской Швейцарии
  3. Велоэкскурсия по Царскому Селу
  4. Экскурсия в крепость Орешек и музей-заповедник «Прорыв» на метеоре
  5. Павловск. Царственная песнь его парков
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Набережная
  3. Невский проспект
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  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Музей-заповедник" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 320 до 15 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 371 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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