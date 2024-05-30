Экскурсии в крепость Орешек

Найдено 12 экскурсий в категории «Крепость Орешек» в Санкт-Петербурге, цены от 2 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В крепость Орешек на мотоциклах
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
5 часов
30 отзывов
В крепость Орешек на мотоциклах
«Шумное» путешествие в Шлиссельбург, к древней цитадели на острове и через центр Петербурга
Начало: Большая Морская ул., 14. Напротив ресторана «Italy...
Завтра в 19:30
9 июня в 11:20
9 000 за человека
Экскурсия в крепость Орешек на «Метеоре» из Петербурга
🚀 На метеоре
Групповая
5 часов
163 отзыва
Экскурсия в крепость Орешек на «Метеоре» из Петербурга
Начало: Университетская наб., 15
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:40
9 июня в 10:40
4 300 за человека
Поездка на мотоциклах в Кронштадт+Петергоф или крепость Орешек
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
5 часов
42 отзыва
Поездка на мотоциклах в Кронштадт+Петергоф или крепость Орешек
Классный способ побывать в одном из знаковых и красивых мест за городом
Начало: В районе метро Адмиралтейская
Завтра в 13:30
9 июня в 08:30
8 400 за человека
Экскурсия в крепость Орешек и музей-заповедник «Прорыв» на метеоре
🚀 На метеоре
Групповая
7 часов
37 отзывов
Экскурсия в крепость Орешек и музей-заповедник «Прорыв» на метеоре
Начало: Университетская наб 3
Расписание: Пт, сб, вс в 11:30
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 4 100 за человека
Автобусная экскурсия в Шлиссельбург (крепость Орешек)
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
75 отзывов
Автобусная экскурсия в Шлиссельбург (крепость Орешек)
Начало: Невский проспект, 35
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
2 600 за человека
Крепость Орешек + Старая и Новая Ладога
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
23 отзыва
Крепость Орешек + Старая и Новая Ладога
Начало: Санкт-Петербург, Казанская пл. / м. Улица Дыбенко
Завтра в 07:30
12 июня в 07:30
2 790 за человека
Шлиссельбург (крепость Орешек). Дело государево
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Шлиссельбург (крепость Орешек). Дело государево
Начало: У отеля
Завтра в 09:00
12 июня в 16:00
от 13 500 за всё до 4 чел.
Шлиссельбург и крепость Орешек
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
26 отзывов
Шлиссельбург и крепость Орешек
Погрузиться в прошлое мощной фортификации, прикоснуться к эпохе уездного города и навестить мемориал
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 340 за всё до 4 чел.
Мотопутешествие по Ленобласти: крепость Орешек
🏍 На мотоцикле
Мини-группа
5 часов
5 отзывов
Мотопутешествие по Ленобласти: крепость Орешек
Начало: Пл. Александра Невского
Расписание: Ежедневно в 11.00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
7 500 за человека
В крепость Орешек - на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
2 отзыва
В крепость Орешек - на автомобиле
Поездка к одной из древнейших крепостей в окрестностях Петербурга
Начало: Из вашего отеля
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 900 за всё до 4 чел.
Покорить крепость Орешек
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Покорить крепость Орешек
Захватывающие хроники неприступной цитадели - авто-экскурсия и переправа на теплоходе
25 июня в 14:00
4 июля в 10:00
26 670 за всё до 4 чел.
В древнюю крепость Орешек на автомобиле с профессиональным гидом
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Индивидуальная
7 часов
В древнюю крепость Орешек на автомобиле с профессиональным гидом
Начало: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    30 мая 2024
    Автобусная экскурсия в Шлиссельбург (крепость Орешек)
    Экскурсия отлично организована. Спасибо Евгении и Андрею ❤️
  • Л
    Лара
    26 мая 2024
    Поездка на мотоциклах в Кронштадт+Петергоф или крепость Орешек
    ВОСТОРГ!!! Весь день улыбка не сходила с нашего лица, эмоции зашкаливали!!! ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМ!!!. Ребята вы супер! Спасибо!
  • Ю
    Юлия
    25 мая 2024
    Автобусная экскурсия в Шлиссельбург (крепость Орешек)
    Добрый день! Посетили крепость Орешек! Все было здорово, интересно и познавательно! Огромное спасибо гиду Валерии и водителю Олегу! Они - большие молодцы!
  • Е
    Екатерина
    23 мая 2024
    Поездка на мотоциклах в Кронштадт+Петергоф или крепость Орешек
    Отличная экскурсия, которая даёт не только новые знания, но и дарит эстетическое наслаждение от открывающихся видов. Будет достаточно времени, чтобы
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    прогуляться по историческим местам. Прекрасно подойдёт для любителей скорости и дороги. Вас ждёт уверенная езда на комфортной скорости. Оценят те, кто устал от банальных групповых экскурсий.

  • А
    Алексей
    13 мая 2024
    Крепость Орешек + Старая и Новая Ладога
    Экскурсия, гид, автобус, водитель -все на уровне, но предложенный обед за 600 рублей ужас, невкусно и очень мало, обслуживание нулевое.
  • Н
    Носова
    13 мая 2024
    Экскурсия в крепость Орешек и музей-заповедник «Прорыв» на метеоре
    Потрясающая экскурсия, понравилось вообще все и мне, и сыну (11 лет). Отдельная благодарность экскурсоводу, видно, что человек безумно любит свою профессию.
  • А
    Алексей
    12 мая 2024
    В крепость Орешек на мотоциклах
    Все замечательно! И организация и маршрут. Еще и солнечная погода подыграла! Поездка-прогулка-поездка-прогулка - это удобный формат, который дарит разные эмоции и оставляет незабываемые впечатления. После такого путешествия желание купить собственный мотоцикл только усилилось! Спасибо!!!
    Все замечательно!Все замечательно!
  • О
    Ольга
    12 мая 2024
    Экскурсия в крепость Орешек на «Метеоре» из Петербурга
    09.05.2024 были на экскурсии в крепость Орешек на метеоре. Все понравилось!!!
  • Д
    Дмитрий
    12 мая 2024
    Экскурсия в крепость Орешек на «Метеоре» из Петербурга
    Очень интересная познавательная экскурсия! Но сам метеор очень холодный корабль! Отопления вообще нет, холодища! И установлен был монитор по которому гоняли рекламу и орала музыка! Мешало насладится поездкой! Могли бы лучше показать документальный фильм про эту крепость!
  • k
    katemgimo@gmail.com
    8 мая 2024
    В крепость Орешек на мотоциклах
    Отличный вариант для нестандартного времяпрепровождения! Профессиональные водители, уверенные и динамичные! Экскурсия на островок Орешек - это и эмоции от проезда на мотоциклах, и обогащение знаниями об историческом значении крепости. Рекомендую! Спасибо за прекрасное 1 мая!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Крепость Орешек»

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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Крепость Орешек" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 2 600 до 26 670. Туристы уже оставили гидам 408 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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