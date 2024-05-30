Т Татьяна Автобусная экскурсия в Шлиссельбург (крепость Орешек) Экскурсия отлично организована. Спасибо Евгении и Андрею ❤️

Л Лара Поездка на мотоциклах в Кронштадт+Петергоф или крепость Орешек ВОСТОРГ!!! Весь день улыбка не сходила с нашего лица, эмоции зашкаливали!!! ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМ!!!. Ребята вы супер! Спасибо!

Ю Юлия Автобусная экскурсия в Шлиссельбург (крепость Орешек) Добрый день! Посетили крепость Орешек! Все было здорово, интересно и познавательно! Огромное спасибо гиду Валерии и водителю Олегу! Они - большие молодцы!

Е Екатерина Поездка на мотоциклах в Кронштадт+Петергоф или крепость Орешек читать дальше прогуляться по историческим местам. Прекрасно подойдёт для любителей скорости и дороги. Вас ждёт уверенная езда на комфортной скорости. Оценят те, кто устал от банальных групповых экскурсий. Отличная экскурсия, которая даёт не только новые знания, но и дарит эстетическое наслаждение от открывающихся видов. Будет достаточно времени, чтобы

А Алексей Крепость Орешек + Старая и Новая Ладога Экскурсия, гид, автобус, водитель -все на уровне, но предложенный обед за 600 рублей ужас, невкусно и очень мало, обслуживание нулевое.

Н Носова Экскурсия в крепость Орешек и музей-заповедник «Прорыв» на метеоре Потрясающая экскурсия, понравилось вообще все и мне, и сыну (11 лет). Отдельная благодарность экскурсоводу, видно, что человек безумно любит свою профессию.

А Алексей В крепость Орешек на мотоциклах Все замечательно! И организация и маршрут. Еще и солнечная погода подыграла! Поездка-прогулка-поездка-прогулка - это удобный формат, который дарит разные эмоции и оставляет незабываемые впечатления. После такого путешествия желание купить собственный мотоцикл только усилилось! Спасибо!!!

О Ольга Экскурсия в крепость Орешек на «Метеоре» из Петербурга 09.05.2024 были на экскурсии в крепость Орешек на метеоре. Все понравилось!!!

Д Дмитрий Экскурсия в крепость Орешек на «Метеоре» из Петербурга Очень интересная познавательная экскурсия! Но сам метеор очень холодный корабль! Отопления вообще нет, холодища! И установлен был монитор по которому гоняли рекламу и орала музыка! Мешало насладится поездкой! Могли бы лучше показать документальный фильм про эту крепость!