Трансфер из Санкт-Петербурга: Непродолжительные автобусные переезды
Идеальный тур выходного дня! Легкий, комфортный, недорогой, с короткими переездами, интереснейшими экскурсиями по красивым местам с богатой историей.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Новая Ладога
- Старая Ладога
- Варяжская улица и памятник Рюрику и Олегу
- Ладожская крепость
- Старинные монастыри
- Курган Вещего Олега
- Остров Ореховый
- Крепость «Орешек»
- Иоанновский собор
- Секретный дом
- Новая тюрьма
- «Ладожский променад»
- Шлиссельбург
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Чем особенно хорош этот тур:
- Старинные крепости Северо-Запада: Ладожская и Орешек. Вы посетите две могучие средневековые крепости, раскроете для себя многие исторические тайны, сможете сравнить цитадели с хорошо известной Петропавловской крепостью и ощутить связь времен и событий.
- Комфортный график. Непродолжительные автобусные переезды сменяются пешими и водными прогулками — так маршрут становится разнообразным, легким и приятным.
- Отличная цена! В привлекательную стоимость тура уже включены входные билеты и экскурсии по программе.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Трассовая экскурсия на протяжении всей программы
- Услуги профессионального гида-историка на протяжении всей поездки
- Обзорные экскурсии в городах на маршруте
- Обзорная экскурсия по Новой Ладоге
- Прогулка с гидом по Новой Ладоге
- Обзорная экскурсия по Старой Ладоге
- Вход на территорию Ладожской крепости
- Посещение старинных монастырей
- Водная прогулка - переправа на остров Ореховый
- Экскурсия по территории крепости «Орешек»
- Обзорная трассовая экскурсия по Шлиссельбургу
- Что не входит
- Обед — 500 руб. на человека (по желанию)
- Маршрут «Ладожский променад»: взрослые 150 руб. школьники, студенты, пенсионеры 100 руб
- Место начала и завершения?
- Санкт-Петербург, Казанская пл. / м. Улица Дыбенко
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
- Важная информация
- Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу данного тура
- А именно: порядок и время посещения заявленных объектов. При этом количество заявленных объектов не меняется. При планировании поездки необходимо иметь запас времени не менее 3 часов по окончании тура
- Т. к. возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Рид
24 июля 2023
N
Nata_235
23 июля 2023
Экскурсия понравилась, большое спасибо гиду Юлии за интересный рассказ и чуткое отношение к нам туристам.
М
Маргарита
19 июля 2023
Мое увлекательное приключение началось с того, что я всеми способами искала связь с агентом, так как долгожданная смс о номере гида и автобуса не поступила с 20.00-21.00, а телефон и чат уже не работали, в 7.00 стояла на Казанском и своими силами искала автобус, хорошо что гид позвонила и уточнила где я, а то они отъезжают. В целом экскурсией довольна, особенно Крепостью Орешек.
А
Александр
18 июля 2023
Всё отлично! Поеду ещё
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Крепость Орешек
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