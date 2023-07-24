Мое увлекательное приключение началось с того, что я всеми способами искала связь с агентом, так как долгожданная смс о номере гида и автобуса не поступила с 20.00-21.00, а телефон и чат уже не работали, в 7.00 стояла на Казанском и своими силами искала автобус, хорошо что гид позвонила и уточнила где я, а то они отъезжают. В целом экскурсией довольна, особенно Крепостью Орешек.