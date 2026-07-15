Крепость Орешек + Старая и Новая Ладога

Трансфер из Санкт-Петербурга: Непродолжительные автобусные переезды
Мы составили для вас идеальную программу на весь день! Автобусные переезды будут недолгими, но увлекательными, ведь гид будет рассказывать вам обо всех местах, где вы побываете. Вы прогуляетесь по Новой и Старой Ладоге, посетите Ладожскую крепость и старинные монастыри.

А ещё вас ждёт водная переправа к крепости Орешек и, по желанию, прогулка по «Ладожскому променаду».
4.6
71 отзыв
Крепость Орешек + Старая и Новая Ладога
Крепость Орешек + Старая и Новая Ладога
Крепость Орешек + Старая и Новая Ладога

Описание экскурсии

Что вас ожидает На нашей экскурсии вы не просто посетите древние крепости, но и узнаете, как они связаны с колыбелью Петербурга — Петропавловской крепостью. Проследим, как связаны эпохи и исторические события, на маршруте по Ладоге. Короткие переезды на автобусе чередуются с пешими прогулками и водной переправой на остров Ореховый, так что вы не устанете от однообразной дороги. А рассказ гида в пути и на прогулке не даст заскучать: эти цитадели и обители сыграли важную роль в освоении Северо‑Запада. Мы с вами посетим Ладожскую крепость, курган Вещего Олега и секретный дом, пройдёмся по Новой и Старой Ладоге, осмотрим Шлиссельбург и по воде доберёмся до крепости Орешек. Кроме того, у всех желающих будет время на прогулку по «Ладожскому променаду» на крепостной стене.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Новая Ладога
  • Старая Ладога
  • Варяжская улица и памятник Рюрику и Олегу
  • Ладожская крепость
  • Старинные монастыри
  • Курган Вещего Олега
  • Остров Ореховый
  • Крепость Орешек
  • Иоанновский собор
  • Секретный дом
  • Новая тюрьма
  • Ладожский променад
  • Шлиссельбург
Что включено
  • Трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Обзорная трассовая экскурсия по Шлиссельбургу
  • Услуги профессионального гида-историка на протяжении всей поездки
  • Обзорные экскурсии в городах на маршруте
  • Обзорная экскурсия по Новой Ладоге
  • Прогулка с гидом по Новой Ладоге
  • Обзорная экскурсия по Старой Ладоге
  • Вход на территорию Ладожской крепости
  • Посещение старинных монастырей
  • Водная прогулка - переправа на остров Ореховый
  • Экскурсия по территории крепости Орешек
Что не входит в цену
  • Обед - от 650 рублей на человека (по желанию)
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, Казанская пл. / м. Улица Дыбенко
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 46% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 71 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
47
4
10
3
11
2
1
3
А
Понравилось все. Получать новые впечатления и прикасаться к истории - всегда здорово. Больше всего впечатлила Крепость Орешек. По времени мы прибыли после 16 часов туда. Чего оказалось катастрофически мало, т.
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к. последний паром отправляется уже в 18 часов. Там нас встретила гид, которая за полтора часа дала огромное количество информации!!! Вековая история. Просто невероятно! Конечно, без гида, рассказов и понимания - посещение не будет наполнено смыслом. В Старой Ладоге, тоже, понравилось. Очень атмосферное место. По пути услышали много интересного. Всем советую. Если придраться, то моменты найдутся всегда. Но, хорошего впечатления - больше!

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А
Сразу ставлю высокую оценку. Мне и всей нашей группе не повезло только в одном - была дождливая и холодная погода в конце мая. Несмотря на это, путешествие получилось запоминающимся.
Гид -
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профессионал. К сожалению, не запомнила ее имени. Отработала она хорошо: много и интересно рассказывала по пути в Старую Ладогу и обратно, была в диалоге и попутно отвечала на расспросы, поддерживала беседу. Так что информационной составляющей я довольна полностью. Отдельное спасибо водителю за комфортную поездку.
Теперь что касается самой экскурсии - я давно хотела побывать в Старой Ладоге, но самостятельно туда поехать - это хлопотно. А тут увидела, что есть целевая экскурсия, да еще и с заездом (точнее с заплывом) в крепость Орешек - это два жедания в одном. Поэтому сразу решила воспользоваться такой возможностью.
Поскольку заказывала экскурсию заранее, мне было удобно оплатить малую часть. На тот случай, если вдруг сама поездка в Санкт-Петербург сорвется и я немного потеряю (хотя есть возможность вернуть предоплату). Но все получилось. Основную часть денег внесла (как и многие другие туристы) уже непосредственно когда отправились в путь. Тут же гид приняла заявку на обед.
Подвожу итог: качественная услуга. Со своей стороны посоветую другим, кто планирует такое же путешествие.

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Е
Тур очень понравился. Все прекрасно организовано, продумано. Гид Герман интересно и подробно рассказывал о достопримечательностях и событиях истории нашего государства. С удовольствием слушали всю дорогу. Маршрут тоже понравился. Прикоснулись к
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святыням на территории Новой Ладоги, побывали в современном, сочетающем музейную классику и мультимедиа, музейном комплексе на территории крепости в Старой Ладоге, увидели артефакты, найденные при раскопках на Варяжской улице и в других местах. Прошлись по крепостным стенам. В музее представлены образцы оружия, например, пищалей, и к они не за стеклом, к пушкам можно подойти. Реплики костюмов стрельцов не просто на вешалке висят, как бывает в музеях, а мы видим стрельцов в полный рост, они застыли с движении — очень правдоподобно. После посещения крепости пообедали. Затем отправились в Шлиссельбург. На пароме переправились в крепость Орешек. Познавательная экскурсия с гидом из крепости, свободное время для прогулки и фотосессии. Затем вернулись в Питер. Ездили трое взрослых. Всем понравилось. Значимые для истории России места увидели воочию, история как бы ожила и стала более родной. Благодарим организаторов за связный маршрут. И отдельная личная благодарность гиду Герману — профессиональный, ненавязчивый и интересный рассказ! Рекомендуем поездку для взрослых и молодежи.

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О
Хорошая экскурсия, насыщенная. Всё четко по времени было, было достаточно времени и походить, и посмотреть. Очень интересно рассказывал гид Герман, очень аккуратный водитель Николай.
Обед стоит брать, это обычная домашняя еда (витаминный салат, борщ, макароны с котлетой, компот). Альтернативу по еде в селе не очень-то найдёшь. Замечательный гид был в крепости Орешек. Погода была шикарная, все очень довольны.
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И
Хорошая экскурсия, не очень напряженная, хорошо организовано. Новая Ладога так себе… А вот дальше, Старая Ладога и Орешек супер. Особенно Орешек. Крепость по которой буквально можно изучать историю России. 🇷🇺 Советую всем посетить!
Экскурсия организовано хорошо, все четко по времени, на все хватало, никуда не гнались, очень комфортно.
Экскурсовод Герман отлично провел нам экскурсию, был с нам весь день, грамотно координировал.
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С
Большое спасибо всем организаторам этого тура, гиду Элине, гиду в Крепости Орешек (к сожалению, не запомнили имя), водителю.
Организационно, информационно все прошло на отлично, в соответствии с заявленной на сайте SPUTNIK
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программой. Узнали и увидели много нового, никто не опаздывал, все по программе успели.
Много интересного узнали о событиях, связанных с Ладожским озером.
Самое сильное впечатление на меня лично произвело увиденное и услышанное от гида в Крепости Орешек. Очень многоплановая и сложная история у этой Крепости, невероятные судьбы людей связаны с этим историческим местом. С удивительной деликатностью и глубиной понимания истории страны и судеб людей гид Крепости Орешек провела свою экскурсию.
Спасибо за этот тур! 🙏

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