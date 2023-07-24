Крепость Орешек + Старая и Новая Ладога

Трансфер из Санкт-Петербурга: Непродолжительные автобусные переезды

4.3
4 отзыва
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Идеальный тур выходного дня! Легкий, комфортный, недорогой, с короткими переездами, интереснейшими экскурсиями по красивым местам с богатой историей.
Крепость Орешек + Старая и Новая Ладога
Крепость Орешек + Старая и Новая Ладога
Крепость Орешек + Старая и Новая Ладога
Крепость Орешек + Старая и Новая Ладога
Крепость Орешек + Старая и Новая Ладога
Крепость Орешек + Старая и Новая Ладога
Крепость Орешек + Старая и Новая Ладога
Ближайшие даты:
12
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Что вас ожидает:

  • Новая Ладога
  • Старая Ладога
  • Варяжская улица и памятник Рюрику и Олегу
  • Ладожская крепость
  • Старинные монастыри
  • Курган Вещего Олега
  • Остров Ореховый
  • Крепость «Орешек»
  • Иоанновский собор
  • Секретный дом
  • Новая тюрьма
  • «Ладожский променад»
  • Шлиссельбург
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Чем особенно хорош этот тур:

  • Старинные крепости Северо-Запада: Ладожская и Орешек. Вы посетите две могучие средневековые крепости, раскроете для себя многие исторические тайны, сможете сравнить цитадели с хорошо известной Петропавловской крепостью и ощутить связь времен и событий.
  • Комфортный график. Непродолжительные автобусные переезды сменяются пешими и водными прогулками — так маршрут становится разнообразным, легким и приятным.
  • Отличная цена! В привлекательную стоимость тура уже включены входные билеты и экскурсии по программе.

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Трассовая экскурсия на протяжении всей программы
  • Услуги профессионального гида-историка на протяжении всей поездки
  • Обзорные экскурсии в городах на маршруте
  • Обзорная экскурсия по Новой Ладоге
  • Прогулка с гидом по Новой Ладоге
  • Обзорная экскурсия по Старой Ладоге
  • Вход на территорию Ладожской крепости
  • Посещение старинных монастырей
  • Водная прогулка - переправа на остров Ореховый
  • Экскурсия по территории крепости «Орешек»
  • Обзорная трассовая экскурсия по Шлиссельбургу
Что не входит
  • Обед — 500 руб. на человека (по желанию)
  • Маршрут «Ладожский променад»: взрослые 150 руб. школьники, студенты, пенсионеры 100 руб
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, Казанская пл. / м. Улица Дыбенко
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Важная информация
  • Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу данного тура
  • А именно: порядок и время посещения заявленных объектов. При этом количество заявленных объектов не меняется. При планировании поездки необходимо иметь запас времени не менее 3 часов по окончании тура
  • Т. к. возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
1
2
1
Р
24 июля 2023
N
23 июля 2023
Экскурсия понравилась, большое спасибо гиду Юлии за интересный рассказ и чуткое отношение к нам туристам.
М
19 июля 2023
Мое увлекательное приключение началось с того, что я всеми способами искала связь с агентом, так как долгожданная смс о номере гида и автобуса не поступила с 20.00-21.00, а телефон и чат уже не работали, в 7.00 стояла на Казанском и своими силами искала автобус, хорошо что гид позвонила и уточнила где я, а то они отъезжают. В целом экскурсией довольна, особенно Крепостью Орешек.
А
18 июля 2023
Всё отлично! Поеду ещё

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