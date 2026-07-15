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профессионал. К сожалению, не запомнила ее имени. Отработала она хорошо: много и интересно рассказывала по пути в Старую Ладогу и обратно, была в диалоге и попутно отвечала на расспросы, поддерживала беседу. Так что информационной составляющей я довольна полностью. Отдельное спасибо водителю за комфортную поездку.

Теперь что касается самой экскурсии - я давно хотела побывать в Старой Ладоге, но самостятельно туда поехать - это хлопотно. А тут увидела, что есть целевая экскурсия, да еще и с заездом (точнее с заплывом) в крепость Орешек - это два жедания в одном. Поэтому сразу решила воспользоваться такой возможностью.

Поскольку заказывала экскурсию заранее, мне было удобно оплатить малую часть. На тот случай, если вдруг сама поездка в Санкт-Петербург сорвется и я немного потеряю (хотя есть возможность вернуть предоплату). Но все получилось. Основную часть денег внесла (как и многие другие туристы) уже непосредственно когда отправились в путь. Тут же гид приняла заявку на обед.

Подвожу итог: качественная услуга. Со своей стороны посоветую другим, кто планирует такое же путешествие.