Мы составили для вас идеальную программу на весь день! Автобусные переезды будут недолгими, но увлекательными, ведь гид будет рассказывать вам обо всех местах, где вы побываете. Вы прогуляетесь по Новой и Старой Ладоге, посетите Ладожскую крепость и старинные монастыри.
А ещё вас ждёт водная переправа к крепости Орешек и, по желанию, прогулка по «Ладожскому променаду».
А ещё вас ждёт водная переправа к крепости Орешек и, по желанию, прогулка по «Ладожскому променаду».
Описание экскурсииЧто вас ожидает На нашей экскурсии вы не просто посетите древние крепости, но и узнаете, как они связаны с колыбелью Петербурга — Петропавловской крепостью. Проследим, как связаны эпохи и исторические события, на маршруте по Ладоге. Короткие переезды на автобусе чередуются с пешими прогулками и водной переправой на остров Ореховый, так что вы не устанете от однообразной дороги. А рассказ гида в пути и на прогулке не даст заскучать: эти цитадели и обители сыграли важную роль в освоении Северо‑Запада. Мы с вами посетим Ладожскую крепость, курган Вещего Олега и секретный дом, пройдёмся по Новой и Старой Ладоге, осмотрим Шлиссельбург и по воде доберёмся до крепости Орешек. Кроме того, у всех желающих будет время на прогулку по «Ладожскому променаду» на крепостной стене.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Новая Ладога
- Старая Ладога
- Варяжская улица и памятник Рюрику и Олегу
- Ладожская крепость
- Старинные монастыри
- Курган Вещего Олега
- Остров Ореховый
- Крепость Орешек
- Иоанновский собор
- Секретный дом
- Новая тюрьма
- Ладожский променад
- Шлиссельбург
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Обзорная трассовая экскурсия по Шлиссельбургу
- Услуги профессионального гида-историка на протяжении всей поездки
- Обзорные экскурсии в городах на маршруте
- Обзорная экскурсия по Новой Ладоге
- Прогулка с гидом по Новой Ладоге
- Обзорная экскурсия по Старой Ладоге
- Вход на территорию Ладожской крепости
- Посещение старинных монастырей
- Водная прогулка - переправа на остров Ореховый
- Экскурсия по территории крепости Орешек
Что не входит в цену
- Обед - от 650 рублей на человека (по желанию)
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, Казанская пл. / м. Улица Дыбенко
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 46% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 71 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Понравилось все. Получать новые впечатления и прикасаться к истории - всегда здорово. Больше всего впечатлила Крепость Орешек. По времени мы прибыли после 16 часов туда. Чего оказалось катастрофически мало, т.
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А
Сразу ставлю высокую оценку. Мне и всей нашей группе не повезло только в одном - была дождливая и холодная погода в конце мая. Несмотря на это, путешествие получилось запоминающимся.
Гид -
Гид -
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Е
Тур очень понравился. Все прекрасно организовано, продумано. Гид Герман интересно и подробно рассказывал о достопримечательностях и событиях истории нашего государства. С удовольствием слушали всю дорогу. Маршрут тоже понравился. Прикоснулись к
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О
Хорошая экскурсия, насыщенная. Всё четко по времени было, было достаточно времени и походить, и посмотреть. Очень интересно рассказывал гид Герман, очень аккуратный водитель Николай.
Обед стоит брать, это обычная домашняя еда (витаминный салат, борщ, макароны с котлетой, компот). Альтернативу по еде в селе не очень-то найдёшь. Замечательный гид был в крепости Орешек. Погода была шикарная, все очень довольны.
Обед стоит брать, это обычная домашняя еда (витаминный салат, борщ, макароны с котлетой, компот). Альтернативу по еде в селе не очень-то найдёшь. Замечательный гид был в крепости Орешек. Погода была шикарная, все очень довольны.
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И
Хорошая экскурсия, не очень напряженная, хорошо организовано. Новая Ладога так себе… А вот дальше, Старая Ладога и Орешек супер. Особенно Орешек. Крепость по которой буквально можно изучать историю России. 🇷🇺 Советую всем посетить!
Экскурсия организовано хорошо, все четко по времени, на все хватало, никуда не гнались, очень комфортно.
Экскурсовод Герман отлично провел нам экскурсию, был с нам весь день, грамотно координировал.
Экскурсия организовано хорошо, все четко по времени, на все хватало, никуда не гнались, очень комфортно.
Экскурсовод Герман отлично провел нам экскурсию, был с нам весь день, грамотно координировал.
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С
Большое спасибо всем организаторам этого тура, гиду Элине, гиду в Крепости Орешек (к сожалению, не запомнили имя), водителю.
Организационно, информационно все прошло на отлично, в соответствии с заявленной на сайте SPUTNIK
Организационно, информационно все прошло на отлично, в соответствии с заявленной на сайте SPUTNIK
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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