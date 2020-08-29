5 отзывов оставили туристы

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В крепость Орешек на мотоциклах!

«Шумное» путешествие в Шлиссельбург, к древней цитадели на острове и через центр Петербурга

5
5 отзывов
Наталья
Наталья – представитель из Санкт-Петербурга
Раз вы читаете эти слова, то уверена, что вам нравится знакомиться с новыми местами небанально.

В компании профессионалов, влюбленных в мотоциклы, вы отправитесь к Ладожскому озеру.

Изучите крепость Орешек, бывшую и защитницей, и тюрьмой; полюбуетесь берегами Невы; пронесетесь по центру Петербурга — и надолго запомните этот захватывающий опыт!
Задать вопросОбычно отвечает за 50 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🏍На мотоцикле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 8 000 ₽ за экскурсию

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В крепость Орешек на мотоциклах!
В крепость Орешек на мотоциклах!

Что вас ожидает

Шлиссельбург и свободное время в крепости Орешек
Сначала вы заедете в город 🏙️ Шлиссельбург, стоящий у истока Невы: на ваш выбор посмотрите на современный район или на старинный костел. А еще вкусно пообедаете. Затем вы самостоятельно посетите крепость Орешек на острове 🏝️. Наши водители покажут, где сесть на паром, и дадут вам два часа, чтобы исследовать древнюю цитадель. Кстати, в билет 🎫 на паром включена экскурсия ⛳ с местным гидом, поэтому вы узнаете об истории 📖 крепкого Орешка.

Безопасное и красивое 🤩 приключение с ветерком
За 5 часов вы проедете около 150 км. Это будет эмоционально, но комфортно: мотоциклы большие и удобные, за рулем каждого опытный водитель-инструктор. Путь назад длиннее, чем туда, ведь вы проедете вдоль всего берега Невы, чтобы полюбоваться пейзажами и пофотографироваться. А в финале «пролетите» по сердцу Петербурга: мимо Большеохтинского моста и крейсера Аврора, через Дворцовую площадь и по Невскому проспекту.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Путешественник — пассажир на мотоцикле 🛵, за рулем — профессиональные водители-инструкторы
  • Перед экскурсией мы проведем небольшой инструктаж, чтобы сделать поездку комфортной и безопасной

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включена необходимая экипировка: мотоциклетный шлем, а также непродуваемый мото-дождевик на случай непогоды
  • Дополнительно оплачиваются билеты на паром (200-300 руб. с человека, включена экскурсия)
Начало и место завершения
🚩 в районе арки Главного штаба
В крепость Орешек на мотоциклах!
В крепость Орешек на мотоциклах!
В крепость Орешек на мотоциклах!
В крепость Орешек на мотоциклах!
В крепость Орешек на мотоциклах!
В крепость Орешек на мотоциклах!
В крепость Орешек на мотоциклах!
В крепость Орешек на мотоциклах!
В крепость Орешек на мотоциклах!
В крепость Орешек на мотоциклах!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталья
Наталья
Обзорными мото-прогулками по Петербургу и мото-путешествиями по его окрестностям наша команда занимается уже 5 лет. Но опыт наших водителей намного больше. Они станут вашими надежными проводниками, гидами и телохранителями, покажут главные достопримечательности и развод мостов, красоту белых ночей и ночного Петербурга. У нас много программ, но по вашему желанию мы составим индивидуальный маршрут. Также можем задействовать мотоциклы на вашем мероприятии и принимаем заявки на ваше участие в мотопробегах в качестве пассажиров. С нами вы получите море ярких впечатлений!!!
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5 отзывов оставили туристы

29 августа 2020
Фантастическая поездка получилась! Профессиональные водители, надёжные, внимательные! Было очень весело, захватывающе и, при этом, совершенно не страшно! Спасибо большое! До сих пор под впечатлением!
3 августа 2020
Нам понравилась экскурсия. Получили удовольствие от быстрой езды на мотоциклах, но при этом мы чувствовали себя в безопасности из-за уверенных водителей. Прокатились с ветерком вдоль набережной Невы и ни разу не стояли в пробках, это большой плюс мотоциклов. Большое спасибо Александру и Александру)Сама крепость достаточно интересна, бывшая тюрьма для декабристов и политзаключённых с музеем внутри и возможностью заглянуть в камеры.
3 августа 2020
Добрый день ! Мы очень всем советуем ИМЕННО эту поездку ! Отличные впечатления, заряд эмоций и самое главное безопасно, комфортно и весело :-) Нам еще предстоит ночная мото-экскурсия... и мы в ожидании радости и легкой поездки с ребятами :-)
19 июля 2020
Динамичная экскурсия с возможностью позагорать по дороге, в движении хорошо ложится загар) Тайминг: забрали из отеля, час дороги с красивыми видами, потом катер 1 минута до крепости, там мы брали аудиогид и гуляли час, можно больше. Потом час обратной дороги. Ребята предложили заехать покататься на лошадях, мы воспользовались случаем. Море фото и положительных эмоций. В кофры мото можно спрятать свои вещи, шлема отличные, мотоциклы супер, как будто в кресле катишь 😁
14 июля 2020
Потрясающая экскурсия!!! Не передаваемые ощущения поездки))) ребята молодцы! Давно так не хохотала) Очень рекомендую, не пожалеете!

Наталья проводит ещё 1 экскурсию

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