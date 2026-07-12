5 отзывов оставили туристы

Раз вы читаете эти слова, то уверена, что вам нравится знакомиться с новыми местами небанально. В компании профессионалов, влюбленных в мотоциклы, вы отправитесь к Ладожскому озеру. Изучите крепость Орешек, бывшую и защитницей, и тюрьмой; полюбуетесь берегами Невы; пронесетесь по центру Петербурга — и надолго запомните этот захватывающий опыт!

Описание экскурсии

Шлиссельбург и свободное время в крепости Орешек

Сначала вы заедете в город Шлиссельбург, стоящий у истока Невы. Затем вы самостоятельно посетите крепость Орешек на острове. Наши водители покажут, где сесть на паром, и дадут вам два часа, чтобы исследовать древнюю цитадель. Кстати, в билет на паром включена экскурсия с местным гидом, поэтому вы узнаете об истории крепкого Орешка.

Безопасное и красивое приключение с ветерком

За 5 часов вы проедете около 150 км. Это будет эмоционально, но комфортно: мотоциклы большие и удобные, за рулем каждого опытный водитель-инструктор. Путь назад длиннее, чем туда, ведь вы проедете вдоль всего берега Невы, чтобы полюбоваться пейзажами и пофотографироваться. А в финале «пролетите» по сердцу Петербурга: мимо Большеохтинского моста и крейсера Аврора, через Дворцовую площадь и по Невскому проспекту.

Организационные детали

Как проходит поездка

Путешественник — пассажир на мотоцикле, за рулём — профессиональные водители-инструкторы

Перед поездкой мы проведём небольшой инструктаж, чтобы сделать её комфортной и безопасной

На маршрут допускаются дети от 12 лет

Что входит в стоимость, а что — нет