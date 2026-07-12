5 отзывов оставили туристы

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В крепость Орешек на мотоциклах

«Шумное» путешествие в Шлиссельбург, к древней цитадели на острове и через центр Петербурга
Раз вы читаете эти слова, то уверена, что вам нравится знакомиться с новыми местами небанально. В компании профессионалов, влюбленных в мотоциклы, вы отправитесь к Ладожскому озеру.

Изучите крепость Орешек, бывшую и защитницей, и тюрьмой; полюбуетесь берегами Невы; пронесетесь по центру Петербурга — и надолго запомните этот захватывающий опыт!
5
55 отзывов
В крепость Орешек на мотоциклах
В крепость Орешек на мотоциклах
В крепость Орешек на мотоциклах

Описание экскурсии

Шлиссельбург и свободное время в крепости Орешек

Сначала вы заедете в город Шлиссельбург, стоящий у истока Невы. Затем вы самостоятельно посетите крепость Орешек на острове. Наши водители покажут, где сесть на паром, и дадут вам два часа, чтобы исследовать древнюю цитадель. Кстати, в билет на паром включена экскурсия с местным гидом, поэтому вы узнаете об истории крепкого Орешка.

Безопасное и красивое приключение с ветерком

За 5 часов вы проедете около 150 км. Это будет эмоционально, но комфортно: мотоциклы большие и удобные, за рулем каждого опытный водитель-инструктор. Путь назад длиннее, чем туда, ведь вы проедете вдоль всего берега Невы, чтобы полюбоваться пейзажами и пофотографироваться. А в финале «пролетите» по сердцу Петербурга: мимо Большеохтинского моста и крейсера Аврора, через Дворцовую площадь и по Невскому проспекту.

Организационные детали

Как проходит поездка

  • Путешественник — пассажир на мотоцикле, за рулём — профессиональные водители-инструкторы
  • Перед поездкой мы проведём небольшой инструктаж, чтобы сделать её комфортной и безопасной
  • На маршрут допускаются дети от 12 лет

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включена необходимая экипировка: мотоциклетный шлем, а также непродуваемый мото-дождевик на случай непогоды
  • Дополнительно на месте оплачиваются билет на паром и билет для входа в крепость, примерная общая стоимость — около 1000 ₽
  • Питание оплачивается отдельно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник13 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Станция метро площадь Александра Невского, около отеля Москва
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 646 туристов
Уже несколько лет проводим обзорные мотопрогулки по Петербургу и мотопутешествия по его окрестностям. Наши опытные водители станут для вас надёжными проводниками, покажут главные достопримечательности, развод мостов, красоту белых ночей и
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ночного Петербурга. У нас много программ, но по вашему желанию составим индивидуальный маршрут. Также можем задействовать мотоциклы на вашем мероприятии и принимаем заявки на участие в мотопробегах в качестве пассажиров. С нами вы получите море ярких впечатлений!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 55 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
55
4
3
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1
Е
Собрались ехать в Питер, всё думали как бы провести время интересно и так, чтобы сыну понравилось, попалась на глаза экскурсия в крепость Орешек на мотоциклах. Ну, думаю, рискнем) Отзывы почитала
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- хорошие). От сына (13 лет) до последнего скрывали, что добираться туда будем на мотоциклах! Сказали, что на экскурсионном автобусе поедем, он уже приготовился спать в дороге. Выходим из метро, поворачиваем на парковку, в конце стоит какой-то желтый автобус (совпало так, но нам как раз кстати!). Сын спрашивает:"На нем поедем?" Отвечаю - ага) А сама-то уже вижу этих стальных красавцев! В общем глаза сына надо было видеть, это шок в лучшем смысле этого слова! Он разве что не пищал от радости!!! По началу было чуть боязно сажать ребенка на мотоцикл, но в итоге всё было отлично. Посадка очень удобная - прям как на троне))) В плане безопасности ребята молодцы - все правила движения соблюдают, что для меня очень важно, учитывая, что везли ребенка. Вишенка на торте - музыка под которую ехали! Русский и зарубежный рок, классика в классных аранжировках, в общем вау-эффект и у взрослых, и у ребенка! До крепости добирались на комфортном катере, буквально пару минут и мы на месте. Сама экскурсия в крепости тоже очень понравилась, с удовольствием всё посмотрели, послушали. На обратном пути нас завезли на диораму "Прорыв", а потом еще немного покатали по Питеру. Эмоций море, поэтому пост получился такой длинный, уж простите) Ребятам-организаторам огромнейшее спасибо за чудесно проведенное время! Профессионалы, что сказать!) Всем сомневающимся ехать или нет - однозначно ехать! Яркие впечатления гарантированы!

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Рада
Это была волшебная поездка! Незабываемо и очень интересно, спасибо большое Игорю и Виктору, с ними поездка была очень безопасная ❤️❤️❤️
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Сергей
Очень крутая экскурсия. Прокатится на байке по Невскому проспекту под сектор газа а потом по трассе дорогого стоит, кто понимает - байк, трасса, ветер… это нужно чувствовать, словами точно не передать. Брать экскурсию? Однозначно, да!!!!!
Сначала страшно может быть, но не стоит поддаваться этому чувству, команда профессионалов. Игорь, я с Вами!!! 🤟🤟🤟
Очень крутая экскурсия. Прокатится на байке по Невскому проспекту под сектор газа а потом по трассе
Очень крутая экскурсия. Прокатится на байке по Невскому проспекту под сектор газа а потом по трассе
Очень крутая экскурсия. Прокатится на байке по Невскому проспекту под сектор газа а потом по трассе
Очень крутая экскурсия. Прокатится на байке по Невскому проспекту под сектор газа а потом по трассе
Очень крутая экскурсия. Прокатится на байке по Невскому проспекту под сектор газа а потом по трассе
Очень крутая экскурсия. Прокатится на байке по Невскому проспекту под сектор газа а потом по трассе
Очень крутая экскурсия. Прокатится на байке по Невскому проспекту под сектор газа а потом по трассе
Очень крутая экскурсия. Прокатится на байке по Невскому проспекту под сектор газа а потом по трассе
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Анастасия
Были на мото-экскурсии 16 мая с сыном.
Нам ооочень понравилось.
Во-первых, незабываемые впечатления от самой езды на мотоциклах, а во-вторых, от экскурсии в крепости Орешек.
Ребята, очень доброжелательные, внимательные и заботливые. Путь пролегает
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через город, а далее по Мурманскому шоссе, и если в городе можно было насладиться видами, то на самом шоссе ощутить скорость и свободу, и все то, зачем садятся на мотоцикл.
Далее из города Шлессинбург до Орешка по воде на пароме минут 10.
Ребята посоветовали взять аудиогид, и за это им большое спасибо! Можно спокойно ходить самим, и туда, куда хочешь сам, можно переслушивать. Насладились не только природой Ладожского озера, но и получили интересную информацию, и можно сказать, окунулись в атмосферу прошлого. Тоже было впечатляюще.
Ну а на обратном пути, оковы тревожности были сняты- и ты просто кайфуешь!
Все безопасно. Мы очень рекомендуем эту экскурсию, и надеемся, повторить!
Ребятам желаем дальнейшего процветания и развития!
И отдельное спасибо, Наталье, за оперативную обратную связь и решение всех организационных вопросов. Совет вам, да любовь!!!

Были на мото-экскурсии 16 мая с сыном.
Были на мото-экскурсии 16 мая с сыном.
Были на мото-экскурсии 16 мая с сыном.
Были на мото-экскурсии 16 мая с сыном.
Были на мото-экскурсии 16 мая с сыном.
Были на мото-экскурсии 16 мая с сыном.
Были на мото-экскурсии 16 мая с сыном.
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Людмила
Экскурсия просто огонь,впечатления незабываемые 👍🏻За рулем профи,всем советую)
Экскурсия просто огонь,впечатления незабываемые 👍🏻За рулем профи,всем советую)
Экскурсия просто огонь,впечатления незабываемые 👍🏻За рулем профи,всем советую)
Экскурсия просто огонь,впечатления незабываемые 👍🏻За рулем профи,всем советую)
Экскурсия просто огонь,впечатления незабываемые 👍🏻За рулем профи,всем советую)
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Т
Погонять по Питеру на таких байках - это мечта, которую мы исполнили с друзьями 🤘 Никакие слова не заменят тех эмоций и драйва, которые ты получаешь в моменте!
Больше всего боялась
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лично я, что мы будем ехать супер медленно и осторожничать как это делают на большинстве экскурсий с туристами на различных видах транспорта. Здесь была профессионально выдержана грань между безопасностью и допустимым адреналином! За это отдельное спасибо!
Сам остров и крепость действительно стоит посмотреть. Впечатляющая история, невероятные виды! Советую брать аудиогида на компанию! Лучше любой экскурсии!
Подведем итог: экскурсия супер, потому что за 5 часов ты получаешь здоровый адреналин, осматриваешь Питер с ветерком под неповторимым ракурсом и также обогащаешься историческими фактами места, до которого самостоятельно крайне тяжело добраться! 👍🏻 Спасибо!

Погонять по Питеру на таких байках - это мечта, которую мы исполнили с друзьями 🤘 Никакие
Погонять по Питеру на таких байках - это мечта, которую мы исполнили с друзьями 🤘 Никакие
Погонять по Питеру на таких байках - это мечта, которую мы исполнили с друзьями 🤘 Никакие
Погонять по Питеру на таких байках - это мечта, которую мы исполнили с друзьями 🤘 Никакие
Погонять по Питеру на таких байках - это мечта, которую мы исполнили с друзьями 🤘 Никакие
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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