5 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Шлиссельбург и свободное время в крепости Орешек

Сначала вы заедете в город 🏙️ Шлиссельбург, стоящий у истока Невы: на ваш выбор посмотрите на современный район или на старинный костел. А еще вкусно пообедаете. Затем вы самостоятельно посетите крепость Орешек на острове 🏝️. Наши водители покажут, где сесть на паром, и дадут вам два часа, чтобы исследовать древнюю цитадель. Кстати, в билет 🎫 на паром включена экскурсия ⛳ с местным гидом, поэтому вы узнаете об истории 📖 крепкого Орешка.

Безопасное и красивое 🤩 приключение с ветерком

За 5 часов вы проедете около 150 км. Это будет эмоционально, но комфортно: мотоциклы большие и удобные, за рулем каждого опытный водитель-инструктор. Путь назад длиннее, чем туда, ведь вы проедете вдоль всего берега Невы, чтобы полюбоваться пейзажами и пофотографироваться. А в финале «пролетите» по сердцу Петербурга: мимо Большеохтинского моста и крейсера Аврора, через Дворцовую площадь и по Невскому проспекту.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Путешественник — пассажир на мотоцикле 🛵, за рулем — профессиональные водители-инструкторы

Перед экскурсией мы проведем небольшой инструктаж, чтобы сделать поездку комфортной и безопасной

Что входит в стоимость, а что — нет