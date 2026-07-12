5 отзывов оставили туристы

Раз вы читаете эти слова, то уверена, что вам нравится знакомиться с новыми местами небанально. В компании профессионалов, влюбленных в мотоциклы, вы отправитесь к Ладожскому озеру.
Изучите крепость Орешек, бывшую и защитницей, и тюрьмой; полюбуетесь берегами Невы; пронесетесь по центру Петербурга — и надолго запомните этот захватывающий опыт!
Изучите крепость Орешек, бывшую и защитницей, и тюрьмой; полюбуетесь берегами Невы; пронесетесь по центру Петербурга — и надолго запомните этот захватывающий опыт!
Описание экскурсии
Шлиссельбург и свободное время в крепости Орешек
Сначала вы заедете в город Шлиссельбург, стоящий у истока Невы. Затем вы самостоятельно посетите крепость Орешек на острове. Наши водители покажут, где сесть на паром, и дадут вам два часа, чтобы исследовать древнюю цитадель. Кстати, в билет на паром включена экскурсия с местным гидом, поэтому вы узнаете об истории крепкого Орешка.
Безопасное и красивое приключение с ветерком
За 5 часов вы проедете около 150 км. Это будет эмоционально, но комфортно: мотоциклы большие и удобные, за рулем каждого опытный водитель-инструктор. Путь назад длиннее, чем туда, ведь вы проедете вдоль всего берега Невы, чтобы полюбоваться пейзажами и пофотографироваться. А в финале «пролетите» по сердцу Петербурга: мимо Большеохтинского моста и крейсера Аврора, через Дворцовую площадь и по Невскому проспекту.
Организационные детали
Как проходит поездка
- Путешественник — пассажир на мотоцикле, за рулём — профессиональные водители-инструкторы
- Перед поездкой мы проведём небольшой инструктаж, чтобы сделать её комфортной и безопасной
- На маршрут допускаются дети от 12 лет
Что входит в стоимость, а что — нет
- Включена необходимая экипировка: мотоциклетный шлем, а также непродуваемый мото-дождевик на случай непогоды
- Дополнительно на месте оплачиваются билет на паром и билет для входа в крепость, примерная общая стоимость — около 1000 ₽
- Питание оплачивается отдельно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|13 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Станция метро площадь Александра Невского, около отеля Москва
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 646 туристов
Уже несколько лет проводим обзорные мотопрогулки по Петербургу и мотопутешествия по его окрестностям. Наши опытные водители станут для вас надёжными проводниками, покажут главные достопримечательности, развод мостов, красоту белых ночей и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 55 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Собрались ехать в Питер, всё думали как бы провести время интересно и так, чтобы сыну понравилось, попалась на глаза экскурсия в крепость Орешек на мотоциклах. Ну, думаю, рискнем) Отзывы почитала
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Это была волшебная поездка! Незабываемо и очень интересно, спасибо большое Игорю и Виктору, с ними поездка была очень безопасная ❤️❤️❤️
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Очень крутая экскурсия. Прокатится на байке по Невскому проспекту под сектор газа а потом по трассе дорогого стоит, кто понимает - байк, трасса, ветер… это нужно чувствовать, словами точно не передать. Брать экскурсию? Однозначно, да!!!!!
Сначала страшно может быть, но не стоит поддаваться этому чувству, команда профессионалов. Игорь, я с Вами!!! 🤟🤟🤟
Сначала страшно может быть, но не стоит поддаваться этому чувству, команда профессионалов. Игорь, я с Вами!!! 🤟🤟🤟
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Были на мото-экскурсии 16 мая с сыном.
Нам ооочень понравилось.
Во-первых, незабываемые впечатления от самой езды на мотоциклах, а во-вторых, от экскурсии в крепости Орешек.
Ребята, очень доброжелательные, внимательные и заботливые. Путь пролегает
Нам ооочень понравилось.
Во-первых, незабываемые впечатления от самой езды на мотоциклах, а во-вторых, от экскурсии в крепости Орешек.
Ребята, очень доброжелательные, внимательные и заботливые. Путь пролегает
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Экскурсия просто огонь,впечатления незабываемые 👍🏻За рулем профи,всем советую)
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Т
Погонять по Питеру на таких байках - это мечта, которую мы исполнили с друзьями 🤘 Никакие слова не заменят тех эмоций и драйва, которые ты получаешь в моменте!
Больше всего боялась
Больше всего боялась
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