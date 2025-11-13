Погрузитесь в эпоху изысканности: эксклюзивный тур по парадным залам и личным покоям барона Кельха, где каждый элемент декора — шедевр. Уникальная архитектура, богатая история и атмосфера начала XX века ждут вас. Забронируйте экскурсию и сделайте фото в интерьерах, сохранившихся в первозданном великолепии!
Описание экскурсии
Особняк Кельха — путешествие в мир роскоши и истории! Приглашаем вас погрузиться в атмосферу великолепия и изысканности эпохи модерн! Откройте для себя уникальную историю семьи барона Александра фон Кельха и насладитесь потрясающей архитектурой и интерьером особняка, расположенного в самом сердце Санкт-Петербурга. Что вас ждет?
- Эксклюзивный осмотр внутренних помещений, включая парадные залы, кабинеты и личные комнаты семьи Кельх.
- Узнайте секреты строительства уникального дома и познакомьтесь с историей одной из самых богатых семей Петербурга начала XX века.
- Полюбуетесь прекрасными элементами декора, выполненными лучшими мастерами своего времени.
Сделайте памятные фотографии в интерьерах особняка, сохранившихся практически в первозданном виде! Почему именно этот особняк? Особняк Кельха — один из немногих памятников архитектуры в стиле модерн, который сохранился почти неизмененным с момента постройки. Здесь каждый элемент дизайна рассказывает свою собственную историю, позволяя гостям ощутить дух той далекой эпохи. Как принять участие? Стоимость участия 2890 рублей за любую категорию билета. Скидок нет. ВНИМАНИЕ: для участия в посещении организатор запросит у вас полное фио и паспортные данные (серия и номер), так как особняк является пропускным объектом и списки с паспортными данными подаются заранее. Важная информация:.
Особняк Кельха является пропускным обьектом, поэтому будьте готовы предоставить Ваши паспортные данные для списков (серия и номер) и полное фио посетителей по запросу организатора. ВНИМАНИЕ: если вы по личным причинам не готовы предоставить серию и номер паспорта и полное ФИО, то организатор оставляет за собой право отменить Вашу бронь.
02 июня, 11:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Чайковского, дом 28
Когда и сколько длится?
Когда: 02 июня, 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Особняк Кельха является пропускным обьектом
- Поэтому будьте готовы предоставить Ваши паспортные данные для списков (серия и номер) и полное фио посетителей по запросу организатора. ВНИМАНИЕ: если вы по личным причинам не готовы предоставить серию и номер паспорта и полное ФИО
- То организатор оставляет за собой право отменить Вашу бронь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 91 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
13 ноя 2025
Потрясающе! Великолепно! И все другие возможные превосходные эпитеты! Это событие нельзя назвать экскурсией. Это была и драма, и детектив, и научное исследование одновременно! Блестящий рассказчик сумел своим повествованием затмить роскошные интерьеры дворца. Браво!
В
Валентина
13 ноя 2025
Посетили Особняк Кельха 12 ноября 2025 года. Необыкновенной красоты! Особую благодарность хочу выразить экскурсоводу Тимофею Должикову. Выбранный стиль рассказа, захватывает с первых минут. Получили массу восхитительных впечатлений. Рекомендую к посещению.
А
Анна
7 ноя 2025
Восхитительная экскурсия. Гид очень интересный и увлекательно рассказывает, 2 часа пролетели, как 5 минут. Рекомендую
Н
Наталия
6 ноя 2025
Прекрасная экскурсия. Гид Тимофей очень подробно рассказал о семье Кельхов,о создании интерьеров особняка. Много лет мечтала посетить этот особняк, мечта сбылась. Очень рекомендую посетить эту экскурсию. Большое спасибо организаторам за такую уникальную возможность.
Г
ГАЛИНА
6 ноя 2025
Экскурсия великолепная! Огромное спасибо экскурсоводу Тимофею за экскурсию!!! Подача материала безупречная. Тимофей отличный рассказчик, много фактов, историй раскрыл. Время экскурсии пролетело на одном дыхании, хотелось слушать и слушать его дальше.
А
Амбалова
6 ноя 2025
Это прекрасная возможность посетить особняк Кельхе.
О
Ольга
6 ноя 2025
Экскурсовод Тимофей превосходный рассказчик!
В
Виктория
6 ноя 2025
Огромное спасибо экскурсоводу Тимофею!!!!!Это было очень красиво, а благодаря ему очень интересно и познавательно. 2,5 часа пролетели незаметно. Огромное Вам спасибо за возможность все это увидеть.
В
Владимир
3 ноя 2025
Экскурсия была организована хорошо. Началась вовремя. Экскурсовод подробно рассказал как об архитектурных достоинствах особняка, так и о непростых судьбах их владельцев. Экскурсия продолжалась более 2х часов. Остались очень довольны. Спасибо.
И
Ирина
31 окт 2025
Экскурсия превзошла ожидания- история особняка, интерьеры, история семьи - все очень интересно. Экскурсовод Тимофей, безусловно, профессионал, который умеет интересно и артистично рассказать, заинтриговать, увлечь историей. Уверена, что нашей группе очень повезло с экскурсоводом. Спасибо большое!
О
Ольга
31 окт 2025
Экскурсия великолепна! Экскурсовод, видно очень увлечена своим делом! С воодушевление рассказала об истории особняка, о владельцах дома, о семейных перипетиях, о событиях, которые коснулись особняка.
Н
Наталия
24 окт 2025
А
Андрей
24 окт 2025
Красивый интерьер. Потрясающий экскурсовод. Экскурсия как шоу и рассказ интересной истории
О
Ольга
23 окт 2025
Е
Елена
22 окт 2025
Осуществила свою давнюю мечту и наконец-то смогла побывать на экскурсии в особняк А. Ф. Кельха!
Спасибо за организационные моменты, все четко и достойно!
Особые слова благодарности в адрес Гида Алены! Очень эрудированный, дружелюбно настроенный и грамотный специалист! В интересном повествовании об истории строительства особняка и их владельцах «из зала в зал переходя» с восторгом и изумлением любовались убранством и архитектурой особняка!
Спасибо за организационные моменты, все четко и достойно!
Особые слова благодарности в адрес Гида Алены! Очень эрудированный, дружелюбно настроенный и грамотный специалист! В интересном повествовании об истории строительства особняка и их владельцах «из зала в зал переходя» с восторгом и изумлением любовались убранством и архитектурой особняка!
