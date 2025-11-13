Особняк Кельха — путешествие в мир роскоши и истории! Приглашаем вас погрузиться в атмосферу великолепия и изысканности эпохи модерн! Откройте для себя уникальную историю семьи барона Александра фон Кельха и насладитесь потрясающей архитектурой и интерьером особняка, расположенного в самом сердце Санкт-Петербурга. Что вас ждет?

Эксклюзивный осмотр внутренних помещений, включая парадные залы, кабинеты и личные комнаты семьи Кельх.

Узнайте секреты строительства уникального дома и познакомьтесь с историей одной из самых богатых семей Петербурга начала XX века.

Полюбуетесь прекрасными элементами декора, выполненными лучшими мастерами своего времени.

Сделайте памятные фотографии в интерьерах особняка, сохранившихся практически в первозданном виде! Почему именно этот особняк? Особняк Кельха — один из немногих памятников архитектуры в стиле модерн, который сохранился почти неизмененным с момента постройки. Здесь каждый элемент дизайна рассказывает свою собственную историю, позволяя гостям ощутить дух той далекой эпохи. Как принять участие? Стоимость участия 2890 рублей за любую категорию билета. Скидок нет. ВНИМАНИЕ: для участия в посещении организатор запросит у вас полное фио и паспортные данные (серия и номер), так как особняк является пропускным объектом и списки с паспортными данными подаются заранее. Важная информация:.

Особняк Кельха является пропускным обьектом, поэтому будьте готовы предоставить Ваши паспортные данные для списков (серия и номер) и полное фио посетителей по запросу организатора. ВНИМАНИЕ: если вы по личным причинам не готовы предоставить серию и номер паспорта и полное ФИО, то организатор оставляет за собой право отменить Вашу бронь.