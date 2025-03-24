А еще поговорим об архитектуре начала XX века, вспомним тернистый путь балерины и попытаемся понять, почему она построила дом вдали от центра Петербурга.
Описание экскурсии
Особняк балерины Матильды Кшесинской
Особняк балерины Матильды Кшесинской стал настоящим символом Петербурга начала XX века. Его уникальный стиль, представляющий собой эталонный модерн, восхищал горожан благодаря асимметрии и разнообразию форм. И сегодня вы можете увидеть этот шедевр архитектуры в первозданном виде.
Историческая значимость
В 1917 году особняк стал важным плацдармом для большевиков и сыграл значительную роль в событиях февральской революции. В настоящее время здесь располагается музей политической истории России, который открывает перед посетителями страницы нашей истории.
Экскурсия по архитектуре
На экскурсии мы погрузимся в архитектуру начала XX века, вспомним о тернистом пути балерины Кшесинской и постараемся понять, почему она выбрала строить свой дом вдали от центра Петербурга. Внутри здания нас ждет разнообразие архитектурных стилей, и мы сможем:
- Исследовать элементы «хай-тек»;
- Оценить восточный декор;
- Обратить внимание на использование природных материалов.
Важная информация
Обращаем ваше внимание, что при бронировании от 3 человек предоплата обязательна. Обратите внимание, что в составе маршрута могут быть изменения по решению объекта.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|1550 ₽
|Льготный (пенсионеры, студенты)
|1500 ₽
|Школьный (до 16 лет)
|1400 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Особняки Матильды Кшесинской и Василия Бранта
- В особняке Кшесинской: 16-й зал (посвящен Матильде Кшесинской), Белый зал, Парадную лестницу, и в теплую погоду выйдем в сад
Что включено
- Билеты в музей по программе
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы