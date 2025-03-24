Экскурсия в особняк Кшесинской

Вы увидите особняк с самой интересной историей в Петербурге! Его построила для себя балерина Матильда Кшесинская, а уже в 1917 году здание стало плацдармом для большевиков. Как так вышло? Узнаем на экскурсии.

А еще поговорим об архитектуре начала XX века, вспомним тернистый путь балерины и попытаемся понять, почему она построила дом вдали от центра Петербурга.
4.5
2 отзыва
Экскурсия в особняк Кшесинской
Экскурсия в особняк Кшесинской
Экскурсия в особняк Кшесинской
Ближайшие даты:
6
апр13
апр20
апр27
апр2
мая4
мая9
мая
Время начала: 15:00, 16:00

Описание экскурсии

Особняк балерины Матильды Кшесинской

Особняк балерины Матильды Кшесинской стал настоящим символом Петербурга начала XX века. Его уникальный стиль, представляющий собой эталонный модерн, восхищал горожан благодаря асимметрии и разнообразию форм. И сегодня вы можете увидеть этот шедевр архитектуры в первозданном виде.

Историческая значимость

В 1917 году особняк стал важным плацдармом для большевиков и сыграл значительную роль в событиях февральской революции. В настоящее время здесь располагается музей политической истории России, который открывает перед посетителями страницы нашей истории.

Экскурсия по архитектуре

На экскурсии мы погрузимся в архитектуру начала XX века, вспомним о тернистом пути балерины Кшесинской и постараемся понять, почему она выбрала строить свой дом вдали от центра Петербурга. Внутри здания нас ждет разнообразие архитектурных стилей, и мы сможем:

  • Исследовать элементы «хай-тек»;
  • Оценить восточный декор;
  • Обратить внимание на использование природных материалов.

Важная информация

Обращаем ваше внимание, что при бронировании от 3 человек предоплата обязательна. Обратите внимание, что в составе маршрута могут быть изменения по решению объекта.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый1550 ₽
Льготный (пенсионеры, студенты)1500 ₽
Школьный (до 16 лет)1400 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Особняки Матильды Кшесинской и Василия Бранта
  • В особняке Кшесинской: 16-й зал (посвящен Матильде Кшесинской), Белый зал, Парадную лестницу, и в теплую погоду выйдем в сад
Что включено
  • Билеты в музей по программе
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Куйбышева, д. 2-4
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
2
1
Н
24 мар 2025
Гидом был молодой человек, к сожалению не услышала, как его зовут, наша экскурсия начиналась в 16.00 23.03 2025. Рассказывал интересно, но было такое ощущение, что проводилось соревнование "Кто быстрей проведёт экскурсию", поскольку он не ждал, когда подойдут все экскурсанты, начинал рассказывать об экспонатах сразу, попадая в следующее помещение.
И
4 сен 2024

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