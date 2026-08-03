Давно мечтала побывать в особняке. Это часть нашей истории, всегда интересно частично соприкоснуться с историей, страны.

Экскурсия по особняку содержательна, великолепно составлен маршрут, который передает хронологию событий времен жизни Ксешинской. Экскурсовод профи с изумительным тембром голоса, завораживает и не позволяет оторваться от рассказа. С благодарностью к Вам за полученное эстетическое удовольствие.

Елена

Надо понимать, что рассчитывая попасть в особняк Кшесинской мы попадаем в музей революции и ВОВ одновременно. История Кшесинской представлена в одном зале, рассказ интересный, содержательный. Понравился зал с зимним садом, лестница. . Всё, что недорассказали, можно прочитать в интернете. Но побывать в этом особняке, конечно, интересно, хотя бы для того, чтобы узнавать, что это за особняк, когда буду проезжать рядом