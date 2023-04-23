Познакомиться с домом, раскрывающим политическую историю и скрывающим любовные драмы
Фаворитка трёх великих князей, балерина Матильда Кшесинская не просто оставила след в истории России, а изменила ее навсегда. Главная память о неё — особняк, известный как «дворец Кшесинской». На групповой экскурсии вы изучите его стилевые решения и внешний декор.
Побываете в мемориальных интерьерах и поймёте, как связан облик дома и непростая судьба его хозяйки.
Побываете в мемориальных интерьерах и поймёте, как связан облик дома и непростая судьба его хозяйки.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Фамильная драгоценность
На старейшей площади города, Троицкой, расположен изящный особняк. Не претендующий на внешнюю роскошь, он неизменно привлекает внимание. А при ближайшем рассмотрении он раскрывает замысел своей владелицы — стремление поражать богатством и размахом. Изучая выразительный декор фасада и внутренние анфилады (они дошли до нас в неизменном виде!), вы откроете не только неизвестные страницы истории, но и судьбу удивительной во всех отношениях женщины — балерины Матильды Кшесинской.
Красота по-кшесински
- Перед посещением особняка поговорим о тенденциях «архитектурной моды», главенствующих на рубеже веков;
- Разберёмся, почему балерина решила строить дом вдали от центра города и что повлияло на её выбор;
- Обсудим замысел архитектора, согласно которому будущий особняк должен был походить на средневековый замок, стоящий над обрывом;
- Очутившись внутри, отыщем приметы различных стилевых направлений: природные материалы, металлические элементы «хай-тек», восточный декор и т. д.;
- Изучим мемориальный интерьер, фотографии и документы, чтобы познакомиться с домом, его хозяевами и гостями в мирное и военное время.
Организационные детали
- Входные билеты включены в стоимость
- Экскурсию по интерьерам особняка для вас проведёт профессиональный музейный гид
- В экскурсионный маршрут могут быть внесены изменения, так как некоторые интерьеры могут быть недоступны по решению руководства объекта
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Куйбышева
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — Организатор в Санкт-Петербурге
Привет, друзья! Мы организуем экскурсии больше 14 лет и можем провести вас в любой дворец и особняк Петербурга. Особенно мы любим «непарадный» город: знаем наизусть все крыши, старинные квартиры и скрытые дворики. У нас вы узнаете то, что редко знают даже коренные петербуржцы. Записывайтесь скорее, а ещё не забудьте камеру: на наших экскурсиях безумно красиво!
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Групповые
Можно с детьми
История и архитектура
Необычные
Музеи
Дворцы, замки и особняки
Необычные дома
Особняк Матильды Кшесинской
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