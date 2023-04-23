Групповая экскурсия с посещением особняка Матильды Кшесинской

Познакомиться с домом, раскрывающим политическую историю и скрывающим любовные драмы

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Фаворитка трёх великих князей, балерина Матильда Кшесинская не просто оставила след в истории России, а изменила ее навсегда. Главная память о неё — особняк, известный как «дворец Кшесинской». На групповой экскурсии вы изучите его стилевые решения и внешний декор.

Побываете в мемориальных интерьерах и поймёте, как связан облик дома и непростая судьба его хозяйки.
Групповая экскурсия с посещением особняка Матильды Кшесинской
Групповая экскурсия с посещением особняка Матильды Кшесинской
Групповая экскурсия с посещением особняка Матильды Кшесинской
Групповая экскурсия с посещением особняка Матильды Кшесинской
Групповая экскурсия с посещением особняка Матильды Кшесинской
Групповая экскурсия с посещением особняка Матильды Кшесинской
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Фамильная драгоценность

На старейшей площади города, Троицкой, расположен изящный особняк. Не претендующий на внешнюю роскошь, он неизменно привлекает внимание. А при ближайшем рассмотрении он раскрывает замысел своей владелицы — стремление поражать богатством и размахом. Изучая выразительный декор фасада и внутренние анфилады (они дошли до нас в неизменном виде!), вы откроете не только неизвестные страницы истории, но и судьбу удивительной во всех отношениях женщины — балерины Матильды Кшесинской.

Красота по-кшесински

  • Перед посещением особняка поговорим о тенденциях «архитектурной моды», главенствующих на рубеже веков;
  • Разберёмся, почему балерина решила строить дом вдали от центра города и что повлияло на её выбор;
  • Обсудим замысел архитектора, согласно которому будущий особняк должен был походить на средневековый замок, стоящий над обрывом;
  • Очутившись внутри, отыщем приметы различных стилевых направлений: природные материалы, металлические элементы «хай-тек», восточный декор и т. д.;
  • Изучим мемориальный интерьер, фотографии и документы, чтобы познакомиться с домом, его хозяевами и гостями в мирное и военное время.

Организационные детали

  • Входные билеты включены в стоимость
  • Экскурсию по интерьерам особняка для вас проведёт профессиональный музейный гид
  • В экскурсионный маршрут могут быть внесены изменения, так как некоторые интерьеры могут быть недоступны по решению руководства объекта

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Куйбышева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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