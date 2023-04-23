Фаворитка трёх великих князей, балерина Матильда Кшесинская не просто оставила след в истории России, а изменила ее навсегда. Главная память о неё — особняк, известный как «дворец Кшесинской». На групповой экскурсии вы изучите его стилевые решения и внешний декор. Побываете в мемориальных интерьерах и поймёте, как связан облик дома и непростая судьба его хозяйки.

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Описание

Что вас ожидает

Фамильная драгоценность

На старейшей площади города, Троицкой, расположен изящный особняк. Не претендующий на внешнюю роскошь, он неизменно привлекает внимание. А при ближайшем рассмотрении он раскрывает замысел своей владелицы — стремление поражать богатством и размахом. Изучая выразительный декор фасада и внутренние анфилады (они дошли до нас в неизменном виде!), вы откроете не только неизвестные страницы истории, но и судьбу удивительной во всех отношениях женщины — балерины Матильды Кшесинской.

Красота по-кшесински

Перед посещением особняка поговорим о тенденциях «архитектурной моды», главенствующих на рубеже веков;

Разберёмся, почему балерина решила строить дом вдали от центра города и что повлияло на её выбор;

Обсудим замысел архитектора, согласно которому будущий особняк должен был походить на средневековый замок, стоящий над обрывом;

Очутившись внутри, отыщем приметы различных стилевых направлений: природные материалы, металлические элементы «хай-тек», восточный декор и т. д.;

Изучим мемориальный интерьер, фотографии и документы, чтобы познакомиться с домом, его хозяевами и гостями в мирное и военное время.

Организационные детали