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Групповая экскурсия с посещением особняка Матильды Кшесинской

Познакомиться с домом, раскрывающим политическую историю и скрывающим любовные драмы
Фаворитка трёх великих князей, балерина Матильда Кшесинская не просто оставила след в истории России, а изменила её навсегда. Главная память о ней — особняк, известный как «дворец Кшесинской». На групповой экскурсии вы изучите его стилевые решения и внешний декор.

Побываете в мемориальных интерьерах и поймёте, как связаны облик дома и непростая судьба его хозяйки.
4
15 отзывов
Групповая экскурсия с посещением особняка Матильды Кшесинской
Групповая экскурсия с посещением особняка Матильды Кшесинской
Групповая экскурсия с посещением особняка Матильды Кшесинской

Описание экскурсии

Фамильная драгоценность

На старейшей площади города, Троицкой, расположен изящный особняк. Не претендующий на внешнюю роскошь, он неизменно привлекает внимание. А при ближайшем рассмотрении он раскрывает замысел своей владелицы — стремление поражать богатством и размахом. Изучая выразительный декор фасада и внутренние анфилады (они дошли до нас в неизменном виде!), вы откроете не только неизвестные страницы истории, но и судьбу удивительной во всех отношениях женщины — балерины Матильды Кшесинской.

Красота по-кшесински

  • Перед посещением особняка поговорим о тенденциях «архитектурной моды», главенствующих на рубеже веков;
  • Разберёмся, почему балерина решила строить дом вдали от центра города и что повлияло на её выбор;
  • Обсудим замысел архитектора, согласно которому будущий особняк должен был походить на средневековый замок, стоящий над обрывом;
  • Очутившись внутри, отыщем приметы различных стилевых направлений: природные материалы, металлические элементы «хай-тек», восточный декор и т. д.;
  • Изучим мемориальный интерьер, фотографии и документы, чтобы познакомиться с домом, его хозяевами и гостями в мирное и военное время.
  • А также осмотрим красивый дубовый зал и парадную лестницу в соседнем особняке промышленника Бранта

Организационные детали

  • Входные билеты включены в стоимость
  • Экскурсию по интерьерам особняка для вас проведёт профессиональный музейный гид
  • В экскурсионный маршрут могут быть внесены изменения, так как некоторые интерьеры могут быть недоступны по решению руководства объекта

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет1550 ₽
Пенсионеры1500 ₽
Студенты1500 ₽
Школьники до 16 лет1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Куйбышева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2401 туриста
Привет, друзья! Мы организуем экскурсии больше 14 лет и можем провести вас в любой дворец и особняк Петербурга. Особенно мы любим непарадный город: знаем наизусть все крыши, старинные квартиры и скрытые дворики. У нас вы узнаете то, что редко знают даже коренные петербуржцы. Записывайтесь скорее, а ещё не забудьте камеру — на наших экскурсиях безумно красиво!

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
3
4
2
1
1
Анна
Давно мечтала побывать в особняке. Это часть нашей истории, всегда интересно частично соприкоснуться с историей, страны.
Давно мечтала побывать в особняке. Это часть нашей истории, всегда интересно частично соприкоснуться с историей, страны.
Давно мечтала побывать в особняке. Это часть нашей истории, всегда интересно частично соприкоснуться с историей, страны.
Давно мечтала побывать в особняке. Это часть нашей истории, всегда интересно частично соприкоснуться с историей, страны.
Давно мечтала побывать в особняке. Это часть нашей истории, всегда интересно частично соприкоснуться с историей, страны.
Давно мечтала побывать в особняке. Это часть нашей истории, всегда интересно частично соприкоснуться с историей, страны.
Давно мечтала побывать в особняке. Это часть нашей истории, всегда интересно частично соприкоснуться с историей, страны.
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Н
Экскурсия по особняку содержательна, великолепно составлен маршрут, который передает хронологию событий времен жизни Ксешинской. Экскурсовод профи с изумительным тембром голоса, завораживает и не позволяет оторваться от рассказа.
С благодарностью к Вам за полученное эстетическое удовольствие.
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Е
Экскурсия неплохая, остались довольны. Возможно, стоит задуматься над более живой подачей материала
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Н
Отличная экскурсия. Понравилось абсолютно всё. Буду рекомендовать знакомым и друзьям
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С
Добрый вечер! Всё было прекрасно! Отличная экскурсия и прекрасный музей))) 🍀
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Елена
Надо понимать, что рассчитывая попасть в особняк Кшесинской мы попадаем в музей революции и ВОВ одновременно. История Кшесинской представлена в одном зале, рассказ интересный, содержательный. Понравился зал с зимним садом, лестница. . Всё, что недорассказали, можно прочитать в интернете. Но побывать в этом особняке, конечно, интересно, хотя бы для того, чтобы узнавать, что это за особняк, когда буду проезжать рядом
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