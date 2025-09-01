Познакомьтесь с контрастным Петербургом — от парадных улиц до скрытых уголков, о которых знают только местные.
Пройдём мимо молчаливых стражей Михайловского замка, загадаем желание у Чижика-пыжика и прогуляемся по двору с мозаикой. Поговорим о платьях Елизаветы, певцах у моста и тайнах поручика. А в конце, если захотите, поднимемся на крышу с видом на город.
Описание экскурсии
Пройдём от Дворцовой площади до Мозаичного дворика интересным маршрутом — через дворики капеллы и живописный Михайловский сад, мимо Спаса на Крови и Чижика-пыжика.
Вы рассмотрите фасады зданий и удивитесь лабиринту улочек, а кульминацией нашей прогулки будет подъём на безопасную крышу отеля (оплачивается дополнительно).
Мы расскажем:
- где Елизавета Петровна хранила свои 15 тысяч платьев и почему она не успела пожить в Зимнем дворце
- почему Спас на Крови хотели взорвать, но не смогли
- где самый длинный проходной двор в Центральном районе
- почему Певческий мост такой широкий и кто поёт рядом с ним
- какие тайны хранит поручик Киже у Михайловского замка
Организационные детали
- Дополнительные расходы: проход на крышу — 400 ₽ за чел. (в эту цену также включён прохладительный напиток)
- По независимым от нас причинам проход на крышу может быть закрыт — в этом случае мы предложим вам альтернативный вариант маршрута
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 3360 туристов
Художник, поэт, гид и коренной житель Петербурга, влюблённый в свой город. Провожу лёгкие по восприятию экскурсии без изнуряющих дат и скучных фактов. Я видел Петербург тысячи раз, люблю этот город по-своему
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
1 сен 2025
Экскурсия была забронирована спонтанно, но все сложилось прекрасно - Питер, погода и гид Мария, с которой время пролетело незаметно. Обязательно воспользуюсь сервисом в следующие визиты.
