Познакомьтесь с контрастным Петербургом — от парадных улиц до скрытых уголков, о которых знают только местные. Пройдём мимо молчаливых стражей Михайловского замка, загадаем желание у Чижика-пыжика и прогуляемся по двору с мозаикой. Поговорим о платьях Елизаветы, певцах у моста и тайнах поручика. А в конце, если захотите, поднимемся на крышу с видом на город.

Описание экскурсии

Пройдём от Дворцовой площади до Мозаичного дворика интересным маршрутом — через дворики капеллы и живописный Михайловский сад, мимо Спаса на Крови и Чижика-пыжика.

Вы рассмотрите фасады зданий и удивитесь лабиринту улочек, а кульминацией нашей прогулки будет подъём на безопасную крышу отеля (оплачивается дополнительно).

Мы расскажем:

где Елизавета Петровна хранила свои 15 тысяч платьев и почему она не успела пожить в Зимнем дворце

почему Спас на Крови хотели взорвать, но не смогли

где самый длинный проходной двор в Центральном районе

почему Певческий мост такой широкий и кто поёт рядом с ним

какие тайны хранит поручик Киже у Михайловского замка

Организационные детали