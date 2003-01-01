Константиновский дворец в Стрельне - памятник русской архитектуры петровской эпохи, императорская и великокняжеская загородная резиденция — в начале XXI века обрел новое высокое предназначение, получив статус Государственного комплекса Дворец конгрессов. Работы по восстановлению спешили завершить к 300-летию Санкт-Петербурга в мае 2003 года.
Экскурсия в Константиновском дворце называется «Век нынешний и век минувший» 6+
Вы пройдете по анфиладе парадных залов и гостиных Константиновского дворца (Бельведер, Мраморный, Голубой)
Зайдете в официальные апартаменты Президента РФ для встреч в неформальной обстановке
Вас познакомят с современной функцией дворца в качестве Дворца Конгрессов
В музейной экспозиции представлены шедевры русского искусства XVIII-XIX веков — живопись и графика, стекло и фарфор, финифть и резная кость.
Весной и летом у вас будет возможность принять участие в экскурсии 🧭 по Константиновскому парку "Русская Версалия", на которой вам расскажут об истории 📖 создания дворцово-паркового ансамбля и Нижнего регулярного парка. Вы осмотрите романтические гроты Константиновского дворца и полюбуетесь панорамой Финского залива. Парк 🌳 в Стрельне действительно эффектный и содержится в превосходном состоянии.
Дополнительно:
Есть возможность посетить дегустацию вин в погребах Константиновского дворца. Обзорная дегустация проводится для группы от 6-ти человек. Стоимость — 1500 руб/чел. (Усадьба Маркотх Шардоне, белое, сухое, Россия - 0, 05, Усадьба Маркотх Кюве №1, красное, сухое, Россия, 0, 05, шато Дересла «Токай Ассу», десертное, Венгрия, 0, 03; Минеральная вода - 0, 1). К дегустациям существуют дополнения - мясные деликатесы, сырная тарелка, фруктовая тарелка.
Важно: запись на дегустацию вин проводится заранее!
Важная информация:
Билет можно предъявить в электронном или распечатанном виде
При заказе льготных билетов — льготу необходимо подтвердить соответствующим документом при посадке в автобус и при входе в музеи 🖼 (паспорт, свидетельство о рождении, пенсионное удостоверение или пенсионная справка)
При себе иметь паспорт — это обязательное условие для входа в музей
Внимание! В связи с пандемией вход в музеи СТРОГО в медицинских масках. Маски нужно иметь с собой!
Что входит
Транспортное обслуживание
Сопровождение профессиональным гидом
Посещение Константиновского дворца
Входные билеты
Что не входит
Личные расходы (вода, перекус, сувениры и др. )
Дегустация вин в погребах Константиновского дворца (бронь заранее), для групп от 6-ти человек (1500 руб/чел)
Начало и место завершения
🚩 ул. Думская, д. 2
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.