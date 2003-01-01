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Экскурсия в Стрельну и Константиновский дворец

3.8
8 отзывов
ТурсервисСПб
ТурсервисСПб – Гид из Санкт-Петербурга
Во Дворце конгрессов проводятся ключевые международные мероприятия, а в дни, свободные от официальных мероприятий, здесь проводятся и светские дни — выставки, концерты, балы, презентации и показы мод.

Также дворец функционирует как музей 🖼.

На экскурсию ⛳ попасть можно только в составе организованной группы.

Если вас интересует история 📖 создания и возрождения этой дворцово-парковой резиденции, рекомендуем выбрать нашу автобусную экскурсию в Стрельну.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 2 200 ₽ за человека

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Экскурсия в Стрельну и Константиновский дворец
Экскурсия в Стрельну и Константиновский дворец

Что вы увидите

  • Константиновский дворец в Стрельне
Константиновский дворец в Стрельне - памятник русской архитектуры петровской эпохи, императорская и великокняжеская загородная резиденция — в начале XXI века обрел новое высокое предназначение, получив статус Государственного комплекса Дворец конгрессов. Работы по восстановлению спешили завершить к 300-летию Санкт-Петербурга в мае 2003 года.
Экскурсия в Константиновском дворце называется «Век нынешний и век минувший» 6+
  • Вы пройдете по анфиладе парадных залов и гостиных Константиновского дворца (Бельведер, Мраморный, Голубой)
  • Зайдете в официальные апартаменты Президента РФ для встреч в неформальной обстановке
  • Вас познакомят с современной функцией дворца в качестве Дворца Конгрессов
  • В музейной экспозиции представлены шедевры русского искусства XVIII-XIX веков — живопись и графика, стекло и фарфор, финифть и резная кость.
  • Весной и летом у вас будет возможность принять участие в экскурсии 🧭 по Константиновскому парку "Русская Версалия", на которой вам расскажут об истории 📖 создания дворцово-паркового ансамбля и Нижнего регулярного парка. Вы осмотрите романтические гроты Константиновского дворца и полюбуетесь панорамой Финского залива. Парк 🌳 в Стрельне действительно эффектный и содержится в превосходном состоянии.

Дополнительно:

  • Есть возможность посетить дегустацию вин в погребах Константиновского дворца. Обзорная дегустация проводится для группы от 6-ти человек. Стоимость — 1500 руб/чел. (Усадьба Маркотх Шардоне, белое, сухое, Россия - 0, 05, Усадьба Маркотх Кюве №1, красное, сухое, Россия, 0, 05, шато Дересла «Токай Ассу», десертное, Венгрия, 0, 03; Минеральная вода - 0, 1). К дегустациям существуют дополнения - мясные деликатесы, сырная тарелка, фруктовая тарелка.
Важно: запись на дегустацию вин проводится заранее!

Важная информация:

  • Билет можно предъявить в электронном или распечатанном виде
  • При заказе льготных билетов — льготу необходимо подтвердить соответствующим документом при посадке в автобус и при входе в музеи 🖼 (паспорт, свидетельство о рождении, пенсионное удостоверение или пенсионная справка)
  • При себе иметь паспорт — это обязательное условие для входа в музей
  • Внимание! В связи с пандемией вход в музеи СТРОГО в медицинских масках. Маски нужно иметь с собой!
Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Сопровождение профессиональным гидом
  • Посещение Константиновского дворца
  • Входные билеты
Что не входит
  • Личные расходы (вода, перекус, сувениры и др. )
  • Дегустация вин в погребах Константиновского дворца (бронь заранее), для групп от 6-ти человек (1500 руб/чел)
Начало и место завершения
🚩 ул. Думская, д. 2
Экскурсия в Стрельну и Константиновский дворец
Экскурсия в Стрельну и Константиновский дворец
Экскурсия в Стрельну и Константиновский дворец
Экскурсия в Стрельну и Константиновский дворец

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ТурсервисСПб
ТурсервисСПб
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8 отзывов оставили туристы

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