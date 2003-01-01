ТурсервисСПб – Гид из Санкт-Петербурга

Во Дворце конгрессов проводятся ключевые международные мероприятия, а в дни, свободные от официальных мероприятий, здесь проводятся и светские дни — выставки, концерты, балы, презентации и показы мод.



Также дворец функционирует как музей 🖼.



На экскурсию ⛳ попасть можно только в составе организованной группы.



Если вас интересует история 📖 создания и возрождения этой дворцово-парковой резиденции, рекомендуем выбрать нашу автобусную экскурсию в Стрельну.