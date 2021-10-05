Что вас ожидает

Эффектные интерьеры дворца. С гидом музея вы изучите ключевые парадные помещения Константиновского дворца. Полюбуетесь потолочной росписью в Цветочной гостиной, увидите крупнейшие Голубой и Мраморный залы, заглянете в любимый великим князем Константином Бельведер. Будут также Троянский и Голландский залы, гостиная Диониса для фуршетов и гостиная Минервы, Бильярдная и Фортунный покой.

Удивительная судьба дворца. Строительство дворцово-паркового ансамбля в Стрельне, его расцвет, времена упадка и разрушения, грандиозные восстановительные работы и сегодняшние дни «Дворца конгрессов» — на экскурсии вы проследите путь этой петербургской резиденции.

Организационные детали

Обратите внимание на ограничения из-за Covid-19: посещение музеев посетителями старше 17 лет возможно только при наличии QR-кода о вакцинации, документа о перенесенном заболевании за последние 6 месяцев либо справки о медотводе

В стоимость включен входной билет в Константиновский дворец.

Как проходит экскурсия

На комфортабельном автобусе в группе до 15 человек (рассадка свободная)

Экскурсия начинается и заканчивается в Санкт-Петербурге

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды

Перед началом экскурсии вы сможете по желанию купить путеводители по Петербургу и небольшие сувениры

Обратите внимание