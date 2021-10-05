Групповая экскурсия из Петербурга в Константиновский дворец

Открыть историю и красоту возрожденного проекта Петра I

4
1 отзыв
Попасть в Константиновский дворец можно только с экскурсией — приглашаем вас насладиться его интерьерами и узнать богатые хроники.

Вы пройдете по парадным залам и гостиным с яркими названиями, обратите внимание на их детали.

Узнаете о прошлом и настоящем дворца, о жизни его владельцев и парке Стрельны.

Экскурсия проходит на автобусе в группе до 15 человек.
Групповая экскурсия из Петербурга в Константиновский дворец
Групповая экскурсия из Петербурга в Константиновский дворец
Групповая экскурсия из Петербурга в Константиновский дворец
Групповая экскурсия из Петербурга в Константиновский дворец
Групповая экскурсия из Петербурга в Константиновский дворец
Групповая экскурсия из Петербурга в Константиновский дворец
Групповая экскурсия из Петербурга в Константиновский дворец

Что вас ожидает

Эффектные интерьеры дворца. С гидом музея вы изучите ключевые парадные помещения Константиновского дворца. Полюбуетесь потолочной росписью в Цветочной гостиной, увидите крупнейшие Голубой и Мраморный залы, заглянете в любимый великим князем Константином Бельведер. Будут также Троянский и Голландский залы, гостиная Диониса для фуршетов и гостиная Минервы, Бильярдная и Фортунный покой.

Удивительная судьба дворца. Строительство дворцово-паркового ансамбля в Стрельне, его расцвет, времена упадка и разрушения, грандиозные восстановительные работы и сегодняшние дни «Дворца конгрессов» — на экскурсии вы проследите путь этой петербургской резиденции.

Организационные детали

Обратите внимание на ограничения из-за Covid-19: посещение музеев посетителями старше 17 лет возможно только при наличии QR-кода о вакцинации, документа о перенесенном заболевании за последние 6 месяцев либо справки о медотводе

В стоимость включен входной билет в Константиновский дворец.

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном автобусе в группе до 15 человек (рассадка свободная)
  • Экскурсия начинается и заканчивается в Санкт-Петербурге
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
  • Перед началом экскурсии вы сможете по желанию купить путеводители по Петербургу и небольшие сувениры

Обратите внимание

  • Экскурсию в Константиновском дворце проводит гид музея
  • Экскурсия по парку не проводится
  • В случае проведения официальных мероприятий на территории дворца музей имеет право заменить посещение одного зала на другой
  • Для групп от 10 чел перед бронированием необходимо подтверждение гида

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у Гостиного двора
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Ирина
Ирина
Наша команда любит свой город и мечтает показать его вам во всей красе! Организуем экскурсии с 1992 года, специализируемся на автобусных прогулках по Санкт-Петербургу и его пригородам, а также составляем эксклюзивные экскурсионные программы. В нашем штате работают только профессиональные и лицензированные гиды и гиды-переводчики. С удовольствием сделаем ваше знакомство с Петербургом незабываемым!
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1 реальный отзыв

Ю
5 окт 2021
Все хорошо, недолго и интересно. Хотелось бы, чтобы экскурсия начиналась несколько раньше, дабы успевать вернуться к обеденному времени

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