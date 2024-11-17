Возможно, их несколько, Санкт-Петербургов? Один — с нарядными проспектами и набережными. Другой — с петляющими дворами. Третий — город крыш и головокружительных видовых пространств. Давайте посмотрим на исторический центр взглядом местного жителя — и увидим сразу три Питера: классический, неклассический и тот, что открывается только с высоты.

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Описание экскурсии

Сначала обсудим все достопримечательности, которые увидим с Дворцовой набережной: Петропавловскую крепость, здание Биржи, Ростральные колонны, Кунсткамеру.

Затем отправимся гулять по сердцу города и постигать его магию. Заглянем в парочку колоритных дворов-колодцев со старинными конюшнями и изогнутыми арками. Рассмотрим художественные элементы зданий и свяжем с ними определённые исторические моменты.

Затронем тему высоты — Петербург известен тем, что его жители предпочитают перемещаться не только по улицам, но и по крышам. Поговорим о питерском руферстве и городских вершинах, которые чаще всего стремятся покорить.

Взглянем на город сверху со смотровой площадки Казанского собора. Кроме того, при желании насладимся чашкой чая на ещё одной официальной смотровой — террасе ресторана.

Организационные детали