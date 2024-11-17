Взглянуть на открыточные достопримечательности города снизу, сверху и изнутри
Возможно, их несколько, Санкт-Петербургов? Один — с нарядными проспектами и набережными. Другой — с петляющими дворами. Третий — город крыш и головокружительных видовых пространств.
Давайте посмотрим на исторический центр взглядом местного жителя — и увидим сразу три Питера: классический, неклассический и тот, что открывается только с высоты.
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00
Описание экскурсии
Сначала обсудим все достопримечательности, которые увидим с Дворцовой набережной: Петропавловскую крепость, здание Биржи, Ростральные колонны, Кунсткамеру.
Затем отправимся гулять по сердцу города и постигать его магию. Заглянем в парочку колоритных дворов-колодцев со старинными конюшнями и изогнутыми арками. Рассмотрим художественные элементы зданий и свяжем с ними определённые исторические моменты.
Затронем тему высоты — Петербург известен тем, что его жители предпочитают перемещаться не только по улицам, но и по крышам. Поговорим о питерском руферстве и городских вершинах, которые чаще всего стремятся покорить.
Взглянем на город сверху со смотровой площадки Казанского собора. Кроме того, при желании насладимся чашкой чая на ещё одной официальной смотровой — террасе ресторана.
Организационные детали
Возрастное ограничение — 6+
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 35496 туристов
Добрый день! Наша команда гидов влюблена в Петербург и проводит неформальные экскурсии по Северной столице. Помимо парадных достопримечательностей, есть и совсем другой Петербург, понять который практически невозможно без опытного сопровождающего. Мы знаем о городе множество интересных фактов и увлекательных деталей и с удовольствием делимся ими с путешественниками. Наши экскурсии подарят вам массу положительных эмоций и ярких воспоминаний!